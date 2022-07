Perlen Papier zurück in der Gewinnzone: CPH legt im ersten Halbjahr zu Die Industriegruppe steigert Umsatz und Gewinn wie angekündigt deutlich. Auch für das Gesamtjahr bleibt sie optimistisch. Gregory Remez 21.07.2022, 09.28 Uhr

Papierlager auf dem Areal der CPH-Gruppe in Perlen. Bild: Patrick Hürlimann (25. Februar 2020)

Trotz schwierigen Marktumfelds liefert die CPH-Gruppe ein starkes Halbjahresergebnis ab. Bereits Mitte Juni hatte das Unternehmen mit Sitz in Perlen eine «positive Gewinnwarnung» herausgegeben. Die am Donnerstag publizierten Zahlen bestätigen diese nun.

Demnach realisierte CPH zum ersten Semester 2022 im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Umsatzsteigerung von 48 Prozent auf 360 Millionen Franken, zu welcher die drei Konzernsparten Chemie, Verpackungen und Papier mit zweistelligen Zuwachsraten beitrugen. Die beiden letzteren konnten überdies die negative Margenschere schliessen – was sich positiv auf das Ergebnis der Gruppe auswirkte.

So konnte dank «guter Auftragslage und höherer Verkaufspreise», wie CPH schreibt, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 5,7 Millionen auf 51,9 Millionen Franken gesteigert werden. Das Nettoergebnis erreichte 47,5 Millionen Franken.

Zahlreiche Unsicherheiten

Bemerkenswert ist dabei insbesondere die Entwicklung der Papiersparte, deren Umsatz um 78 Prozent auf 187,6 Millionen Franken kletterte. Der Markt für grafische Papiere habe sich positiv entwickelt, da «das Papierangebot in Westeuropa durch permanente Stilllegungen von Produktionsanlagen und durch einen mehrmonatigen Streik bei einem Mitbewerber reduziert war», teilte CPH mit. Gleichzeitig seien die Beschaffungskosten für die wichtigsten Rohmaterialien Altpapier und Holz erneut mit zweistelligen Raten gestiegen. Hilfsstoffe wie auch Energie haben sich weiter verteuert, was sich in höheren Papierpreisen niederschlug.

Sowieso sei gesamtes Halbjahr von weiteren deutlichen Kostensteigerungen bei Rohmaterialien, Energie und Transporten geprägt gewesen. Und auch die Aussichten für die zweite Jahreshälfte seien von zahlreichen Unsicherheiten geprägt. Dazu gehören laut CPH der Einfluss des Krieges in der Ukraine auf die Energieversorgung, die möglichen Auswirkungen des weiteren Pandemieverlaufs auf die Lieferketten und der Effekt der Zinserhöhungen der Notenbanken zur Inflationsbekämpfung.

Falls sich das wirtschaftliche Umfeld nicht weiter verschlechtere, werde der Umsatz 2022 dennoch «deutlich über dem Vorjahr ausfallen und das Ebit dürfte einen hohen zweistelligen Millionenbetrag erreichen», liess CPH-CEO Peter Schildknecht verlauten. Das Nettoergebnis dürfte ohne den Einfluss allenfalls noch auftretender unerwarteter Faktoren ebenfalls in dieser Grössenordnung ausfallen.