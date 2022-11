Pfäffikon FTX-Pleite: Spur führt nach Schwyz Für die Schweizer Ableger der insolventen Krypto-Börse FTX waren branchenbekannte Exponenten tätig. Ein Teil ist untergetaucht. Die Finanzmarktaufsicht sieht sich als nicht zuständig. Gregory Remez Jetzt kommentieren 17.11.2022, 17.00 Uhr

Ein Krypto-Imperium zerbricht: FTX ist insolvent. Bild: Getty

Ein Erdbeben geht durch die Kryptowelt. Im Epizentrum steht der seit vergangener Woche insolvente Handelsplatz FTX, dessen labyrinthisches Firmengeflecht bis in die Schweiz reicht. Es geht um verpuffte Milliarden und geprellte Kunden sowie Investoren, darunter gestandene Finanzriesen wie Blackrock oder Kanadas drittgrösster Pensionsfonds, der Ontario Teachers’ Pension Plan (siehe Box unten).

Ein Krypto-Star fällt tief Letzte Woche ist mit FTX eine der weltweit grössten Kryptobörsen in eine tiefe Krise gestürzt. Nach einem Ansturm von Kundinnen und Kunden, die ihre Gelder abziehen wollten, kam ans Licht, dass das Unternehmen diese nicht auszahlen kann. Über den eigenen Investmentarm Alameda hatte es mit den Kundengeldern selbst gehandelt. In der Bilanz fehlten 8 Milliarden Dollar. Nachdem eine Übernahme der weltweit grössten Börse Binance geplatzt war, musste das Unternehmen von Krypto-Star Sam Bankman-Fried Insolvenz anmelden. Sein Vermögen über 16 Milliarden Dollar löste sich beinahe in Luft auf.

Über 100'000 Kreditoren dürften laut den Gerichtsunterlagen aus dem eröffneten Insolvenzverfahren Entschädigung verlangen. Die Abwicklung dürfte Jahre dauern. Das hat auch mit dem komplexen FTX-Geflecht zu tun, das sich global über 130 Gesellschaften erstreckt. Ein Blick ins Handelsregister verrät: Die FTX-Spur führt auch in die Schweiz.

Eine Firma voller Rechtsanwälte

Der Mutterkonzern mit Hauptsitz auf den Bahamas wollte die Schweiz nach eigenen Angaben als Ausgangspunkt für die Märkte in Europa und im Nahen Osten nutzen. Fünf FTX-Gesellschaften sind in Pfäffikon SZ an der gleichen Adresse an der Churerstrasse angemeldet, eine weitere findet sich in Ruggell in Liechtenstein. Dreh- und Angelpunkt scheint die mit einer Million Franken ausgestattete FTX Europe AG in Pfäffikon zu sein, an der die anderen Schweizer FTX-Entitäten angedockt sind.

Der Aufbau des Schweizer Geschäfts begann erst in diesem Frühjahr. Laut einem Insider wollte FTX die erste grosse Krypto-Börse mit einer Niederlassung im Schweizer Crypto Valley werden. Entsprechend rekrutierte man branchenbekanntes Personal. Im Verwaltungsrat von FTX Europe sitzen mit Präsident Robin Matzke, Martin Liebi und Jürg Bavaud keine No-Names.

Rechtsanwalt Liebi war bis zu seinem Absprung zu FTX Teil des Legal Teams von PricewaterhouseCoopers (PwC), auf der Firmenseite wird er noch immer als Head Capital Markets Regulatory geführt. Bavaud ist CEO der Zürcher Treuhandfirma MKY Audit. Beide sind seit Bekanntwerden des Insolvenzverfahrens in der vergangenen Woche digital untergetaucht und waren weder auf dem Handy noch per E-Mail zu erreichen. Bavauds Linkedin-Profil ist nicht mehr aufrufbar, auch Liebe scheint nicht mehr aktiv zu sein.

Ebenfalls nicht zu erreichen war bisher Verwaltungsratspräsident Robin Matzke, der in Berlin als Rechtsanwalt tätig ist und unter anderem den deutschen Bundestag in Rechtsfragen berät.

Verdacht auf mehrere Gesetzesverstösse

Der Einzige, der auf eine Anfrage dieser Zeitung reagierte, war Kilian Schärli, Partner bei der bekannten Baarer Anwaltskanzlei MLL. Im Handelsregister ist Schärli als Sekretär des Verwaltungsrates von FTX Europe aufgeführt. Am Telefon verrät er, er habe vom Insolvenzverfahren aus den Medien erfahren. Es sei für «alle Beteiligten eine unschöne Situation», für weitere Auskünfte müsse er allerdings auf den Verwaltungsrat verweisen. Da Schärli selbst nicht Teil des Gremiums ist, kann er sich auf die anwaltliche Schweigepflicht berufen.

In keiner der Schweizer FTX-Entitäten aufgeführt ist indes Patrick Gruhn. Der Deutsche nennt sich selbst «Crypto Lawyer» und fungiert gemäss Linkedin als Head of FTX Europe. So steht es auch in einer Medienmitteilung von September, in der Gruhn als operativer Geschäftsführer und FTX Europe als Schweizer Holdinggesellschaft bezeichnet wird.

Damals gab FTX bekannt, dass sie von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) die Genehmigung erhalten hatte, als Wertpapierfirma zu operieren. Inzwischen wurde die Lizenz wegen Verdachts auf Verstösse gegen mehrere Gesetze suspendiert. Am vergangenen Freitag teilte die CySEC mit, das Unternehmen «scheine nicht immer die Bedingungen seiner Zulassung erfüllt zu haben». Eine weitere Lizenz besitzt FTX in Dubai. Zu den weiteren Anteilen der europäischen Gesellschaft gehört ein Anteil von rund 10 Prozent an dem Krypto-Dienstleister CM Equity, der im vergangenen Jahr ins Visier der deutschen Finanzaufsicht Bafin geraten war.

Auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) verfolgt die Ereignisse rund um FTX. Da der Schweizer Ableger jedoch keine Finma-Lizenz beantragt hat, sieht sich die Behörde als nicht zuständig und dürfte in der Sache nicht aktiv werden. Laut dem Branchenportal Tippinpoint.ch ist immerhin eine der fünf Gesellschaften, die FTX Switzerland AG, «mit Blick auf die Geldwäschereibestimmungen» einer privatrechtlich organisierten Selbstregulierungsorganisation (SRO) unterstellt.

Spekulationen über eine Übernahme

Wie es mit den Schweizer FTX-Ablegern weitergeht, ist unklar. Trotz des Insolvenzverfahrens soll es Gespräche für eine Übernahme des Europageschäfts geben. Unklar ist auch, welche Folgen die FTX-Pleite für das gesamte Schweizer Crypto-Valley haben wird. Von Kritikern ist bereits vom «Lehman-Moment» die Rede, in Anlehnung an den Konkurs der US-Investmentbank Lehman Brothers 2008 im Zuge der Finanzkrise, die weitere Finanzinstitute ins Straucheln brachte.

Aus der Branche sind derweil mehrheitlich gelassene Töne zu vernehmen. Für Daniel Diemers etwa, Gründungsmitglied der Swiss Blockchain Federation, ist die Ansiedlung von FTX in der Schweiz «sicher kein Ruhmesblatt, aber auch kein Drama». Dass etablierte Krypto-Akteure hier nun in einen Abwärtssog geraten, glaubt er nicht. «FTX kam spät zur Party und ging früh.» Hierzulande gebe es FTX Europe gerade mal seit Anfang 2022. Die Verflechtung mit dem Crypto Valley sei klein. Viele der bestehenden Firmen hätten Bedenken gehabt. Auch er habe sich gefragt: «Wieso braucht eine digitale Krypto-Börse eigentlich ein derart kompliziertes Firmengeflecht über so viele Länder?»

