Caeli Nova aus Pfäffikon SZ hebt ab

Pfäffikon Wie zwei Kampfpiloten mit dem erfolgreichsten Schwyzer Start-up abheben Caeli Nova mit Sitz in Pfäffikon hat letztes Jahr eine Finanzierung von 8 Millionen Franken abgeschlossen. Kein anderes Schwyzer Start-up war finanziell erfolgreicher. Bald will Caeli Nova eine neuartige Not-Sauerstoffmaske auf den Markt bringen. Diese könnte Flüge verkürzen. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Die beiden Militärpiloten Gunnar Jansen (links) und Marc Studer sind Mitgründer von Caeli Nova. Das Schwyzer Start-up entwickelt ein Sauerstoffversorgungssystem für Flugzeuge. Bild: Dominik Wunderli

Es herrscht immer ein reger Betrieb in der Luft: Tausende Flugzeuge sind gleichzeitig unterwegs von A nach B. Dabei müssen sie jedoch oft Umwege fliegen, denn es gibt einen limitierenden Faktor: die Sauerstoffmasken. Jene Geräte also, deren Handhabung vor jedem Flug von der Crew vorgeführt wird. Manche Passagiere schauen da gar nicht genau hin, dabei können diese Masken Leben retten, sollte es einen plötzlichen Luftdruckverlust in der Kabine geben. Etwa durch ein Loch in der Kabinenwand. Die Masken sorgen dann dafür, dass alle an Bord genügend Sauerstoff bekommen. So lange, bis der Notsinkflug auf eine vorgeschriebene Höhe von zuerst 4200 und dann 3000 Meter Höhe beendet ist. Dort enthält die Luft wieder genug Sauerstoff, und die Masken werden nicht mehr gebraucht.

Nur fliegen Flugzeuge manchmal über hohes Gebirge; da können sie nicht sofort an Ort und Stelle runtergehen, sie müssen sich erst seitlich vom Gebirge wegbewegen. So dauert es länger, bis die 3000 Meter erreicht sind – die Masken müssen entsprechend länger Sauerstoff liefern. Über dem Himalaja eine ganze Stunde lang, denn dieses Gebirge ist besonders breit. Eine Stunde Sauerstoffversorgung geht bisher aber nur mit zentralen Systemen, bei denen Sauerstoffleitungen zu jedem Sitz führen. Dezentrale Systeme sind zwar leichter zu warten, eignen sich für Flüge über den Himalaja bisher aber nicht. Die modernsten liefern 45 Minuten Sauerstoff, andere viel weniger. Daher müssen Airlines mit dezentralen Systemen oft Umwege fliegen. Bei Flügen von Europa nach Asien zum Beispiel geht es nicht in direkter Linie über den Himalaja hinweg, sondern in einem Bogen am Gebirge vorbei. Ähnlich ist es bei Flügen von Ostasien nach Nordamerika oder Südamerika, die über die Anden oder die Rocky Mountains führen.

Luftdruck verändert sich Der entscheidende Faktor bei der Sauerstoffversorgung in der Höhe ist der Luftdruck, nicht der Sauerstoffanteil. Der Sauerstoffanteil der Luft ist konstant und beträgt auf Meereshöhe genau wie in 11’000 Metern Höhe 21 Prozent. Es verändert sich aber der Luftdruck: Auf 11’000 Metern ist er nur noch einen Viertel so gross wie auf Meereshöhe, entsprechend sind in einem Liter Luft auch nur noch ein viertel so viele Sauerstoffmoleküle enthalten. Die Luft da oben ist also sehr dünn. Nach einem schlagartigen Druckabfall in der Kabine müssen die Masken daher schnell aufgesetzt sein: Es dauert dann zwischen 60 und 90 Sekunden, bis Menschen das Bewusstsein verlieren.

Finanziell erfolgreichstes Start-up im Kanton Schwyz

Das schweizerisch-britische Start-up Caeli Nova mit Sitz in Pfäffikon SZ und London ist dabei, diese Umwege überflüssig zu machen. Caeli Nova war letztes Jahr jenes Schwyzer Jungunternehmen, das die grösste Finanzierungsrunde im Kanton abschliessen konnte: 8 Millionen Franken konnte das Start-up einsammeln.

Caeli Nova bereitet gerade den Markteintritt seines Sauerstoffversorgungssystems Cordillera (spanisch für Gebirgszug) vor. Ein neuer Typ Sauerstoffmaske, so der Wahl-Luzerner und Mitgründer Marc Studer: «Unsere Maske liefert nicht nur Sauerstoff, sondern auch Kohlendioxid, das dem Sauerstoff beigemischt ist. Dadurch wird sowohl die Blutsauerstoffsättigung als auch die Blut-Kohlenstoffdioxid-Konzentration reguliert.»

Wofür das gut ist? Bei Sauerstoffmangel in der Höhe kommt es zu einer sogenannten hypobaren Hypoxie: Der Mensch beginnt schneller zu atmen. So bekommt er zwar mehr Sauerstoff, aber er atmet auch mehr Kohlendioxid aus. Es entsteht ein CO 2 -Mangel, Hypokapnie genannt. Das Verhältnis zwischen beiden Gasen, Sauerstoff und Kohlendioxid, gerät aus dem Gleichgewicht. Dadurch gelangt zu wenig Sauerstoff an die Körperzellen. Caeli Novas Maske stellt mittels CO 2 -Beimischung die Balance wieder her. Studer: «So ist es möglich, mit einem dezentralen Sauerstoffversorgungssystem die direkten Routen über hohe Gebirgszüge zu fliegen.»

Zündende Idee auf einem Flug nach Hongkong

Studer kennt sich im doppelten Sinn bestens aus: Er ist einerseits Berufsmilitärpilot und Fluglehrer bei der Luftwaffe und steuert das Mehrzweckkampfflugzeug F/A-18. Und er ist andererseits Mediziner. Während seines Medizinstudiums in Zürich von 2005 bis 2011 stolperte er über alte Forschungsberichte, die beschrieben, dass sich in grossen Höhen eine geringe Zugabe von CO 2 zur Atemluft positiv auf die Blutsauerstoffsättigung von Menschen auswirkt. Etwas später, auf einem Flug von Zürich nach Hongkong, hörte er, dass auf solchen Routen wegen der Notsauerstoffsysteme nicht der direkteste Weg geflogen werden kann.

«Da hatte ich die Idee, dass die alte Forschungsliteratur vielleicht ein Problem der modernen Aviatik löst.» Studer begann, den Effekt der CO 2 -Beimischung an sich selbst in einer Unterdruckkammer zu testen. Irgendwann war das ideale Gasgemisch gefunden. Zusammen mit dem Kampfpiloten Gunnar Jansen, mit dem er bereits vorher unternehmerisch tätig gewesen war, investierte Studer dann in die weitere Erforschung und Patentierung des CO 2 -Tricks. Ende 2017 gründeten beide mit Leo Grünstein, einem erfahrenen Schweizer Venture-Capital-Spezialisten, und dem Briten Tim Wakeford als CEO das Start-up.

Marc Studer (links) und Gunnar Jansen. Bild: Dominik Wunderli

Zulassung soll noch dieses Jahr erfolgen

Mittlerweile beschäftigt Caeli Nova 24 Mitarbeitende, und das System ist komplett fertig entwickelt. Aktuell wird es an Durchschnittspassagieren und an Passagieren mit gesundheitlichen Einschränkungen getestet. «Der Zertifizierungsprozess ist sehr streng, aber wir erwarten die endgültige Zulassung später im Jahr 2023», so Tim Wakeford. Es laufen auch schon Gespräche mit Flugzeugbauern und Airlines. Gut möglich, dass Cordillera in diesem Jahr noch in einem ersten Flugzeug installiert wird.

Wakeford ist sich einer künftig grossen Nachfrage sicher: «Es gibt viele Routen weltweit, die von unserem System profitieren werden. Nehmen wir Flüge von Europa nach Asien. Die Route L888 über den Himalaja ist da oft die kürzeste Route, aber sie kann mit den meisten heutigen Sauerstoffversorgungssystemen nicht geflogen werden. Mit unserer Maske schon.» Cordillera würde den Flug von Zürich nach Hongkong um 20 Minuten verkürzen und dabei 2,9 Tonnen Treibstoff und 12 Tonnen CO 2 -Emissionen einsparen. Aber nicht nur Flüge übers Gebirge würden kürzer, billiger und weniger klimaschädlich, sondern auch Flüge durch entlegene Regionen, bei denen Notlandemöglichkeiten teils zu weit entfernt sind. Bei den Transpazifik-Routen ist das so, auch dort würden dank Cordillera die direkten Strecken möglich. Wakeford hat den möglichen Nutzen für die komplette Luftfahrtbranche berechnet: Insgesamt liessen sich pro Jahr 500 Millionen Dollar an Treibstoffkosten einsparen. Und um die 1,2 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen.

