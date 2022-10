Pharmakonzern GSK will von Baar aus Krebs bekämpfen

Pharmaindustrie Weil Fachkräfte lieber in die Schweiz gehen: Glaxo-Smith-Kline will von Baar aus Krebs bekämpfen Der britische Pharmakonzern Glaxo-Smith-Kline setzt stark auf den Ausbau seiner Sparte für Krebsmedikamente. Mit einem neu eröffneten Hub in Baar sollen Fachkräfte aus Europa und der ganzen Welt angezogen werden. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 12.10.2022, 11.00 Uhr

«Wenn wir internationale Meetings haben, sind die Teilnehmenden aus den anderen Ländern ganz begeistert hierüber.» Nina Mojas zeigt aus dem Fenster des neuen 1000 Quadratmeter grossen Büros – mit allen modernen Annehmlichkeiten – in einem Industriegebiet der Zuger Gemeinde Baar. Zu sehen ist eine grüne Wiese und darauf ein einsamer Bauernhof. Die Pharmamanagerin spielt damit auf die Schweizer Lebensqualität an.

Nina Mojas im neuen GSK-Hub in Baar. Bilder: Boris Bürgisser (7. Oktober 2022)

Die 45-Jährige ist Senior Vice President der weltweiten Onkologiesparte von Glaxo-Smith-Kline (GSK), dem 2021 nach Umsatz sechstgrössten Pharmaunternehmen der Welt. GSK ist vor allem für seine Impfstoffe bekannt – vier von zehn Kindern haben gemäss Konzernangaben eine Impfung von GSK erhalten.

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung setzt das Unternehmen nun aber verstärkt auf die Entwicklung von Krebsmedikamenten. Der Startschuss dafür war die Übernahme des US-amerikanischen Krebsspezialisten Tesaro 2019 mit Hauptsitz in der Stadt Zug, der ins Unternehmen eingegliedert wurde. Für diesen Standort hätte man eine neue Lösung suchen müssen, sagt Mojas, seien doch die dunklen, auf mehrere Stockwerke verteilten Büros nicht mehr zeitgemäss gewesen.

Fachkräfte wollen lieber in die Schweiz

Das Anfang Oktober eröffnete neue Büro in Baar soll diesen aber nicht nur ersetzen, sondern als Europa-Hub für die gesamte Onkologiesparte des Unternehmens fungieren. «Eigentlich sind die Zentren unserer Krebssparte London und Philadelphia, doch wer statt dort lieber in Baar arbeiten möchte, kann dies jetzt problemlos machen», sagt Mojas.

Dabei geht es vor allem um die Rekrutierung von Fachkräften. Während der Pandemie sei ein Umzug von europäischen, aber auch internationalen Fachkräften in die USA und nach Grossbritannien fast nicht möglich gewesen und gestalte sich weiterhin als anspruchsvoll. Mojas sagt:

«Mir sind mehrere Fälle bekannt, in denen zukünftige Angestellte den Job nicht angenommen hätten, wenn nicht ein Standort in einem anderen Land wie der Schweiz zur Auswahl gestanden hätte.»

Im Geschäftshaus Onyx in Baar hat GSK kürzlich das neue Büro bezogen.

GSK plant nun, die rund 60 Angestellten in den nächsten Jahren auf bis zu 100 aufzustocken. Nur schon in den letzten Monaten sind zehn weitere Angestellte hinzugekommen, so soll es weitergehen.

Dass bereits etliche Fachkräfte aus der Branche im Kanton Zug zugegen sind, zeigt sich, wenn man in die Nachbarschaft des neuen Büros schaut. Während sich GSK im komplett renovierten Geschäftshaus Onyx niedergelassen hat, findet sich im sogenannten Quadrolith daneben Biogen Switzerland mit rund 500 Angestellten, wie auch die Schweizer Tochterfirma des Pharmaunternehmens Astrazeneca. «Ein richtiger kleiner Cluster», sagt Mojas.

Krebsbekämpfung mit Hilfe des Immunsystems

Aus ihrer grossen Vorliebe für die Schweiz macht die gebürtige Kroatin, die in Zürich in Molekularbiologie doktoriert hat, keinen Hehl.

«Das Unangenehmste an der Schweiz ist, sie wieder verlassen zu müssen.»

Deshalb habe sie nicht lange überlegen müssen, von ihrem vormaligen Arbeitsort Cambridge zurückzukehren – erst für den Pharmakonzern Astrazeneca, später dann übernahm sie den Aufbau des neuen Hubs von GSK. Dort sind nun Angestellte aus den verschiedensten Bereichen der Krebssparte tätig – im Gegensatz zu vielen anderen Pharmafirmen, die nur den Verkauf in der Schweiz angesiedelt hätten, auch aus der Entwicklung.

Nina Mojas setzt auf die Entwicklung von zielgerichteten Krebstherapien.

Drei Krebsmedikamente hat GSK derzeit auf dem Markt. Attraktiv ist das Feld für die Pharmakonzerne wegen der Fülle an neuen Technologien wie der mRNA-Technologie, auf welcher auch die Coronaimpfstoffe von Biontech und Moderna basieren.

Dadurch sind neue Möglichkeiten entstanden, Krebszellen mit Hilfe zielgerichteter Medikamente auch unter Einbezug des körpereigenen Immunsystems zu bekämpfen – ohne den Einsatz der schädlichen Chemotherapie. Monoklonale Antikörper greifen dabei ein bestimmtes Protein auf der Oberfläche der Krebszellen an. Grosse Hoffnung setzt GSK diesbezüglich auf den zukünftigen Einsatz eines Medikaments namens Jemperli zur Behandlung von Mastdarmkrebs.

«Die Ergebnisse unserer ersten Testreihe haben wir diesen Juni an einem Kongress vorgestellt und sie sind sehr vielversprechend», schwärmt Mojas. Bei einer Studie mit 14 Krebspatientinnen und Krebspatienten wurden nach einer sechsmonatigen Therapie bei den Probanden keine Tumore oder weitere Anzeichen für Krebs mehr gefunden. So könnte zukünftig auch «die anspruchsvolle und unangenehme Operation» zur Entfernung des Mastdarmkrebses eventuell obsolet werden, stellt sie in Aussicht.

