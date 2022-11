Luzern Von «Geld und Gülle» bis «dynamische Rechtsordnung» – ein Podium nimmt sich der Beziehung Schweiz–Europa an Am Montagabend fand im Hotel Schweizerhof eine Podiumsdiskussion zum Thema «Vernetzt und souverän: Wie viel Europa wollen wir?» statt. Die Gäste hatten klare Positionen – und waren sich ab und zu auch einig. Salome Erni Jetzt kommentieren 01.11.2022, 14.30 Uhr

«Es ist kompliziert», lautet eine beliebte Angabe zum Beziehungsstatus auf Facebook. Vielleicht müsste man auch internationale Beziehungen amourös denken. Wie steht es im Moment zwischen der Schweiz und der EU? Und was für eine Beziehung soll das Pärchen in Zukunft führen?

Gesucht sind Lösungsansätze, denn die europapolitische Allianz «Stark und vernetzt» organisiert in vier Schweizer Städten Debattenabende inklusive Comedyeinlagen, Apéro und schweizweit bekannter Gäste. Am Montagabend war Luzern an der Reihe. Das Publikum im Luzerner Hotel Schweizerhof war bunt gemischt, darunter eine Kantiklasse, aber mit einer Tendenz zu anzugtragenden Herren.

Die Podiumsteilnehmenden (von links nach rechts): Sanija Ameti, Alexander Trechsel, Monika Rühl und Franz Grüter. Bild: PD

Jérôme Martinu, Podiumsmoderator und Chefredaktor der «Luzerner Zeitung», gab der Podiumsteilnehmenden Sanija Ameti das Wort.

«Sich von Europa abzukoppeln und dies Souveränität zu nennen, ist eine Selbstlüge»,

so die Co-Präsidentin der Operation Libero. Genau das demonstriere die aktuelle Situation in Grossbritannien.

Ameti betonte, dass hinter dem Souveränitätsdiskurs in erster Linie Wirtschaftsinteressen stecken würden. Die eine Seite wolle die (Land-)Wirtschaft mit Subventionen und Regulationen schützen. Die andere Seite, zu der auch sie gehört, fordert Marktzugang und Marktwettbewerb. Das bringe auf lange Frist mehr Vorteile. Ameti fand markige Worte: «Geld und Gülle oder Trade and Talent?»

Mit einer Initiative will die Operation Libero eine verfassungsrechtliche Grundlage schaffen, um die Beziehungen zu Europa neu anzupacken. Denn was der Bundesrat im Moment betreibe, sei Arbeitsverweigerung. Das Vorgehen der Initiative habe man sich bei der SVP abgeguckt, die die Europadebatte in den letzten Jahren geprägt habe, so Ameti.

Und tatsächlich ist der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter für einmal ganz auf Ametis Seite: Wem es in Sachen Europa nicht genügend schnell gehe, der solle eine Initiative lancieren. Nur zweifelt er stark, dass diese eine Chance habe. Er ist überzeugt:

«Das Volk gewichtet die Unabhängigkeit viel höher als allfällige andere Annehmlichkeiten.»

Die aktuelle Europapolitik schwächt die Wirtschaft

Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Economiesuisse, verlangt keine Initiative. Doch:

«Wir brauchen eine Regierung, die hinsteht und sagt: Ja, ich will!»

Es sei kein Wunder, dass sich die EU nach dem Abbruch der Verhandlungen vor den Kopf gestossen fühle. Deshalb brauche es nun ein deutliches Signal, dass die Schweiz die Verträge wirklich abschliessen wolle. Und dies müsse bald geschehen: «Die Zeit läuft uns davon. Wir können nicht sondieren, sondieren und weiter sondieren.» Bereits heute würden Unternehmen ihre Aktivitäten ins Ausland verschieben, um den Anschluss an die EU zu suchen.

Horizon ist ein Politikum

Auch Alexander Trechsel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Luzern, sieht wegen des Ausschlusses aus dem Forschungsprojekt Horizon den Standort Schweiz in Gefahr. Er erklärt: «Die Schweiz ist und war stark in der Forschung. Aber nicht nur wegen Schweizerinnen und Schweizer. Sondern auch wegen Forschenden aus dem Ausland.»

Für Grüter ist der Ausschluss aus Horizon reines politisches Kalkül der EU und er kritisiert, dass andere Drittstaaten schon längst zu Horizon gehören würden. Der Präsident der Aussenpolitischen Kommission berichtet von seiner letzten Reise nach Brüssel: «Sie können sich gar nicht vorstellen, wie arrogant wir dort behandelt wurden.» Dabei sei die Schweiz mit einem Handelsüberschuss von 5,5 Milliarden Franken und dem Bau der Neat keineswegs nur ein Rosinenpicker. Für die weitere Zusammenarbeit mit der EU fordert er mehr Selbstbewusstsein. Denn:

«Die EU spürt, dass wir fast auf den Knien nach Brüssel pilgern.»

Ausländische Richter in der Schweiz?

Grüters Argument, dass die dynamische Rechteübernahme zu «fremden Richtern» führe, die in der Schweiz das Sagen haben, widersprachen die anderen Podiumsteilnehmenden vehement. Sowieso übernehme die Schweiz in vielen Bereichen bereits heute EU-Recht, ohne dass jemand davon erfahre.

Trechsel ergänzte:

«Institutionalisierte Beziehungen zur EU haben keinen Einfluss auf die direkte Demokratie.»

Und auch Rühl betont, dass bei Differenzen nicht automatisch EU-Recht gelte. Sondern die Schweiz einfach aus dem Abkommen ausgeschlossen würde. «Das können wir auch in Zukunft machen. Das Referendum ergreifen und Nein sagen. Aber wir müssen die Konsequenzen tragen.»

Wo sich alle Podiumsteilnehmenden einig waren: Es ist kompliziert zwischen der Schweiz und der EU. Und es könnte sein, dass sich an diesem Beziehungsstatus nicht so schnell etwas ändert.

