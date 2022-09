Preisverleihung Zwei Zentralschweizer sind Mitgründer: Yokoy ist das beste Schweizer Start-up Bei der 12. Ausgabe des «Top 100 Swiss Startup Award» in Schlieren sind die innovativsten und vielversprechendsten Jungfirmen der Schweiz ausgezeichnet worden. Durchgesetzt hat sich das auf Ausgabenmanagement spezialisierte Jungunternehmen Yokoy. 09.09.2022, 16.30 Uhr

Das Team von Yokoy. Bild: Guillaume Tinsel (IFJ-Venturelab)

Diese Woche ist in Schlieren die 12. Ausgabe des «Top 100 Swiss Startup Award 2022» über die Bühne gegangen. Die Rangliste führen Yokoy, Planted Foods und Ledgy an. Mit Yokoy hat zum ersten Mal seit Bestehen der Rangliste ein Fintech-Start-up den ersten Platz belegt. Das Zürcher Start-up Yokoy wurde 2019 von der gebürtigen Ennetbürgerin Melanie Gabriel, vom Luzerner Devis Lussi sowie von Thomas Inhelder, Philippe Sahli und Lars Mangelsdorf gegründet. Das Fintech nutzt künstliche Intelligenz, um den Prozess für Firmenausgaben und Firmenkreditkarten zu automatisieren. Letztes Jahr landete es auf Platz 20.

Und so entstand die Geschäftsidee: Wie Melanie Gabriel vor zwei Jahren gegenüber dieser Zeitung sagte, mühte sie sich 2019 wieder einmal mit Spesenabrechnungen ab. «Das kann doch nicht sein, dass Spesen abzurechnen so viel Zeit braucht», dachte sich die damals 30-Jährige. Als Angestellte eines Zürcher Technologieunternehmens kam ihr dieser Gedanke, als sie ihre Ausgaben für geschäftsbedingte Fahrten und Essen für ihren Arbeitgeber dokumentierte.

Das Unternehmen hiess zu Beginn Expense Robot, später dann Yokoy. In den letzten Jahren erweiterte es das Geschäftsmodell von der Automatisierung der Spesenabrechnung zum kompletten Ausgabenmanagement von mittleren und grossen Firmen. Inzwischen nutzen mehr als 350 Firmen in der Schweiz, Österreich und Deutschland die Lösungen von Yokoy, darunter Stadler Rail, Bobst, Swissquote und On. Das Start-up gewann in den letzten Jahren zahlreiche Preise und expandierte in den deutschsprachigen Raum. Im Frühjahr hat Yokoy 80 Millionen US-Dollar in einer Series-B-Finanzierungsrunde eingesammelt. Melanie Gabriel erschien bereits drei Mal auf der Liste der «Digital Shapers» der «Bilanz», zuletzt dieses Jahr in der Kategorie «Unicorn Breeders».

Zentralschweizer Jungfirmen als «Scale-ups»

Auf der Liste der Top-100-Start-ups figuriert ausserdem ein einziges Start-up aus der Zentralschweiz: Synthara aus Zug schaffte es auf Platz 78. Synthara ist aus der ETH Zürich entstanden und arbeitet an einer neuen Generation von KI-Prozessoren, die den Kompromiss zwischen Leistung und Energieeffizienz aufheben sollen. Die Chipdesigns von Synthara sind geeignet für Anwendungen mit intelligenten Sensoren, deren Berechnungsaufwand hochdynamisch ist, wie etwa Wearables, Internet der Dinge und Monitoring.

Einige weitere Jungfirmen aus der Region sind in der Rubrik «Scale-ups» vermerkt. Da Start-ups frühestens fünf Jahre nach ihrer Gründung in den Top 100 erscheinen können, wurde eine Wachstumsjury gebeten, die Top-25-Scale-ups auszuwählen. Diese Unternehmen, die fünf bis zehn Jahre alt sind, weisen demnach das grösste Potenzial für weiteres Wachstum auf. Aus der Zentralschweiz sind dies der Breihersteller Yamo, der Kryptofinanzdienstleister Bitcoin Suisse, der Anbieter digitaler Kundenberatung Guuru Solutions, der Spezialist für Kühllösungen SkyCell – allesamt mit Sitz in Zug – sowie der Schwyzer Gesundheits-App-Hersteller Oviva.

Organisiert wird die Preisvergabe vom Programm Venturelab, das Schweizer Start-up-Talente fördern und für Investoren bereit machen will. Eine Jury aus 100 Investoren und Start-up-Experten wählt die 100 innovativsten und vielversprechendsten Schweizer Start-ups aus. Jedes Jurymitglied nominiert zehn Schweizer Start-ups, die weniger als fünf Jahre alt sind und das grösste kommerzielle Potenzial aufweisen. Das erstplatzierte Unternehmen erhält zehn Punkte, das zweitplatzierte neun und so weiter. Aus all diesen Einzelwertungen ergibt sich das finale Ranking. (mim)