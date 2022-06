Arzttarif Tardoc: Argumente dafür und dagegen

Die Gesundheitskosten steigen wieder stark an. Im Herbst steht gemäss Fachleuten ein satter Prämienanstieg an. Umso gespannter wird derzeit der Entscheid des Bundesrates zum neuen Tarif für die ambulante Medizin namens Tardoc erwartet. Dieser soll die Fehlanreize im heutigen Tarifsystem beseitigen – und so die Kosten senken. Es geht um 12 Milliarden Franken, die unter der Ärzteschaft neu verteilt werden sollen. Doch Tardoc ist umstritten. Eine Positionsbestimmung.

Yvonne Gilli* und Thomas J. Grichting* 03.06.2022, 05.00 Uhr