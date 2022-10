Recycling Premiere in der Zentralschweiz: Jetzt muss man für die Kartonentsorgung bezahlen Seit dieser Woche kostet die Rückgabe von Karton bei den Sammelstellen der Josef Frey AG. Das ist für die Zentralschweiz neu. Der Luzerner Abfallverband Real gab 2021 fast eine halbe Million fürs Karton-Recycling aus. Stefan Waldvogel Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Mitarbeiter der Josef Frey AG bei der Arbeit mit gepresstem Karton. Bild: Eveline Beerkircher (Sursee, 9. Januar 2020)

«Seit Jahren trenne ich alles fein säuberlich, nun muss ich sogar für den Karton extra zahlen, das verstehe ich nicht», ärgert sich Bernadette Hummel. Die Rentnerin aus Sursee diskutiert mit dem Angestellten im leuchtend orangen T-Shirt und Arbeitshose. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag erklärt dieser die neu eingeführten Gebühren für den Karton. «Eine Schuhschachtel voll kostet 2 Franken, eine Bananenschachtel voll Karton kostet 4 Franken, bei einer Zügelkiste sind es 6 Franken.» Eigentlich gelten die Preise seit Montag. Doch angesichts der heftigen Kundenreaktionen verlangt der Mitarbeiter in der ersten Woche pauschal 2 Franken.

Frau Hummel ärgert sich aus Prinzip über die vielen Kartonschachteln. «Dann lasse ich den Abfall künftig einfach im Geschäft», ist ihre spontane Reaktion auf die neu eingeführten und allgemein überraschenden Gebühren beim privaten Entsorgungsunternehmen Josef Frey AG mit insgesamt sechs Sammelhöfen, unter anderem in Sursee, Ruswil oder Triengen.

Patrick Düring. Bild: PD

Firmenchef Patrick Düring versucht zu erklären: «Ich weiss nicht mehr, ob ich die Ware überhaupt noch los werde, alle Lager sind voll, die Preise sind zuletzt nochmals brutal zusammengekracht», beschreibt er die aktuelle Situation im speziellen Geschäft mit Altkarton. Seine Gruppe sammelt pro Jahr rund 5000 Tonnen, zu guten Zeiten brachte dies im Wiederverkauf 750'000 Franken, aktuell sind es zirka 100'000 Franken.

Das reicht laut Düring nicht, um die laufenden Kosten wie das Pressen oder den Transport und die Löhne zu finanzieren. «Wir mussten etwas tun. Wir hoffen, das ist nur vorübergehend und die Preise auf dem europäischen Markt spielen nicht noch mehr verrückt», sagt der Unternehmer, der in Ebikon und Emmen zwei Sammelcenter für das Gewerbe betreibt und die Josef Frey AG 2021 übernommen hat.

Schon «viele extreme Preissprünge» gesehen

Klar habe er mit Reaktionen gerechnet, doch nicht unbedingt mit «Attacken unter der Gürtellinie auf Facebook», sagt Düring auf eine entsprechende Frage. Diese wurden mittlerweile gelöscht. Andere wollen den Karton künftig im Cheminée verbrennen oder in die (gebührenpflichtigen) Kehrrichtsäcke stecken. Dabei gibt es einfache Alternativen.

Keine zwei Kilometer entfernt liegt in Sursee der Sammelhof der Firma Beck. Inhaber Stefan Beck will keine konkreten Zahlen nennen. «Allein seit August ist der Preis für Altkarton um 80 Prozent gefallen, das war wohl zuletzt während der Finanzkrise 2008 so extrem», beobachtet Beck. Das Spezielle: Die Preise für das Recyclingmaterial werden nur einmal im Monat bestimmt. «Wir sammeln bis Mitte Monat, wissen erst dann, was wir später für das Material erhalten werden», erläutert der Mann, der seit 30 Jahren im Recycling-Geschäft unterwegs ist und schon «viele extreme Preissprünge» gesehen hat. «2008 wollte schlicht niemand mehr Papier oder Karton kaufen, diesmal ist die Nachfrage fast so brutal zusammengebrochen.»

Das könne sich aber auch wieder relativ schnell ändern. «Deshalb verzichten wir darauf, bei Privatkunden jedes Kilo Karton zu verrechnen. Bei uns stammen über 90 Prozent der anfallenden Menge von Gewerbe und Industrie», sagt Beck.

Diese haben sich schon länger an stark schwankende Preise gewöhnt. «Unsere Kunden haben eine laufende Rechnung, entweder sie bekommen etwas für das Material oder in gewissen Phasen müssen sie dafür bezahlen», erläutert Düring, der das Familienunternehmen zusammen mit seiner Frau Ursula in dritter Generation führt.

«Wir haben auf Transportleistungen einen Dieselzuschlag von bis zu acht Prozent einführen müssen. Wir sind rein privat finanziert, erhalten keinen Franken von der öffentlichen Hand und leben einzig vom Wiederverkauf der Wertstoffe», sagt der Firmeninhaber und Verantwortliche für gut 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei Altmetall und Altpapier beobachtet Düring aktuell ebenfalls einen «drastischen Preiszerfall».

Ein Mitarbeiter erklärt das neue Gebührensystem der Josef Frey AG. Bild: Stefan Waldvogel

Über Sackgebühr finanziert

Anders ist die Situation beispielsweise bei Real, dem Gemeindeverband der Region Luzern mit insgesamt elf «Ökihöfen». Hier brachte die gesamte Materialverwertung im vergangenen Jahr vier Millionen Franken ein, genau gleich viel zahlten die 22 Gemeinden. Gut 14 Millionen Franken kommen mit den Sackgebühren pro Jahr zusammen. Laut dem Geschäftsbericht kostete das Karton-Recycling von 6200 Tonnen vergangenes Jahr fast eine halbe Million Franken, 2020 waren es sogar über 900'000 Franken gewesen. Real hatte ursprünglich damit gerechnet, pro Tonne bloss 20 Franken zu bekommen, im Schnitt waren es 2021 dann aber 115 Franken gewesen.

Der Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba) sammelte im vergangenen Jahr insgesamt gut 2600 Tonnen an Kartonschachteln und Ähnlichem. «Seit dem Ausbruch der Pandemie hatte sich der Preis für Altkarton zunächst verfünffacht, danach ging es rasant runter», beobachtet Zeba-Geschäftsführerin Heidi Oswald. Man wolle den Privatpersonen weiterhin das Gratis-Recycling des Werkstoffes in den 13 Ökihöfen anbieten, sagt Oswald. Beim Gewerbe funktioniert das Geschäft anders. «Dort zahlen die Kunden schon länger 100 Franken pro Tonne Karton. Das hat sich so eingespielt», fügt sie an.

Im Sammelhof Sursee hat sich die neue Entsorgungsgebühr noch nicht eingespielt. Eine junge Frau muss zurück zum Auto, um ihr Portemonnaie zu holen, Frau Hummel klaubt 1 Franken und 40 Rappen zusammen. «Den Rest bringe ich nächstes Mal», sagt sie zum freundlich lächelnden Mitarbeiter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen