Retouren-Fluch: So könnte die Päckliflut bekämpft werden

Retouren-Fluch HSLU-Forscher plädieren für neuen Ansatz: So könnte die Päckliflut effizient bekämpft werden Die Einführung einer Rücksendegebühr löse das Problem der Retouren nicht nachhaltig, sagt HSLU-Forscher Thomas Wozniak. Wichtiger wären andere Massnahmen. Gregory Remez Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wohin mit den Päckli? Die vielen Retouren stellen die Post vor logistische Herausforderungen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Sie wurden zuletzt immer lauter, die Forderungen nach einer Rücksendegebühr im Onlinehandel. Kein Wunder, in Zeiten von Lieferengpässen und Personalmangel wird es schwieriger, die anschwellende Päckliflut zu bewältigen. Gratisretouren befeuern das Problem zusätzlich. Bei bestimmten Produktkategorien, allen voran im Modebereich, werden hierzulande bis zu 60 Prozent der online bestellten Ware wieder zurückgeschickt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Onlinehändler stellt das vor grosse logistische Herausforderungen, hinzu kommt die ökologische Belastung. Bei einigen hat daher ein Umdenken eingesetzt. So haben in den vergangenen Monaten mit Uniqlo und Zara zwei grosse Modehändler Gebühren für Rücksendungen eingeführt.

Zalando, so etwas wie der Wegbereiter der Gratisretoure im Onlinehandel, schreckt vor einer derartigen Gebühr zwar noch zurück, hat aber kürzlich immerhin einen Mindestbestellwert eingeführt – damit Kunden ihre Bestellungen künftig besser bündeln.

Denn auch bei Zalando drückt die hohe Rücksendequote auf die Marge. Der erfolgsverwöhnte deutsche Modehändler musste jüngst gar eine Gewinnwarnung aussprechen, da das zweite Quartal deutlich schwächer ausgefallen war als erwartet. Man arbeite deshalb kontinuierlich auch daran, vermeidbare Retouren zu reduzieren, liess das Unternehmen verlauten. An der Gratisretoure wolle man aber festhalten.

Begriff «gratis» ist irreführend

Wie Onlinehändler die Flut der Rücksendungen senken können, dazu forscht gerade auch ein Team der Hochschule Luzern rund um Thomas Wozniak, Forschungskoordinator und Dozent am Institut für Kommunikation und Marketing IKM. Er stellt fest: «Die Einführung einer Rücksendegebühr könnte das Retourenvolumen wohl etwas reduzieren, wird das Problem aber nicht nachhaltig lösen.» Denn auch wenn man den Händlern verböte, Rücksendungen gratis anzubieten, würden diese ja nicht von einem Tag auf den anderen aufhören:

«Gratisretouren wirken zwar als Katalysator, sind per se aber noch kein Grund, wieso jemand ein bestelltes Produkt wieder zurückschickt.»

Forscht im Bereich Onlinehandel: HSLU-Dozent Thomas Wozniak. PD

Ohnehin sei der Begriff «gratis» in diesem Zusammenhang irreführend. Denn wenn ausgelieferte Ware zurückgeschickt wird, verursache das immer Kosten, sowohl in ökonomischer als auch ökologischer Hinsicht. «Die Frage ist lediglich, wer die Kosten trägt.»

Um zu ermitteln, wie hoch diese im Schweizer Onlinehandel genau sind, hat Wozniak und sein Team gemeinsam mit der Post eine breit angelegte Onlinehändlerbefragung durchgeführt. Deren Ergebnisse werden Anfang Oktober veröffentlicht, liegen dieser Zeitung aber in Teilen bereits vor.

Gemäss bisheriger Studien liegen die durchschnittlichen Prozesskosten pro zurückgeschicktem Artikel – also der Aufwand für Inspektion, Aufbereitung und Weiterverkauf – bei knapp 10 Franken. Wenn also Anbieter wie Uniqlo oder Zara um die 3 Franken für eine Retoure verlangen, werden die zusätzlich entstehenden Kosten weitergereicht und landen nicht selten wieder bei den Kundinnen und Kunden. «Teilweise zahlen wir die vermeintlich gebührenfreien Retouren über höhere Preise also schon heute mit.»

Noch gar nicht berücksichtigt sind in dieser Rechnung die ökologischen Kosten sowie der Wertverlust der Ware, wenn also durch den Transport der Pakete CO 2 -Emissionen anfallen und haufenweise Verpackungsmaterial verbraucht wird. Getragen werden diese heute von der Allgemeinheit. Geht es nach Wozniak, müsste man bei der Diskussion über gebührenpflichtige Retouren auch diesen Aspekt mitdenken. «Die Anwendung des Verursacherprinzips wäre hier durchaus vernünftig.»

Richtige Schuhgrösse dank Algorithmen

Zielführender als die Einführung einer reinen Rücksendegebühr wäre es daher, Retouren schon im Vorhinein zu vermeiden. «Die Onlinehändler haben, abgesehen von den Kosten, guten Grund, dafür zu sorgen, dass bestellte Produkte nicht zurückgeschickt werden», betont Wozniak. Effektiver als restriktive Mittel wie Gebühren und Verbote wären daher unterstützende Massnahmen, mit denen die Konsumentinnen und Konsumenten dazu gebracht werden, nur Produkte zu bestellen, die sie später auch behalten:

«Im Grunde geht es darum, der Kundin oder dem Kunden die richtige Entscheidung möglichst einfach zu machen und den Gap zwischen Erwartung und tatsächlich geliefertem Produkt zu minimieren.»

Bei Zalando etwa ist rund ein Drittel der Retouren grössenbedingt. Um diese zu reduzieren, gibt es gemäss Wozniak eine Vielzahl von Lösungsansätzen. Im digitalen Raum gebe es dank technologischer Innovationen heute viel mehr Möglichkeiten als statische Grössentabellen. «Das Potenzial dafür ist lange nicht ausgeschöpft.»

Nicht umsonst hat etwa Zalando vor rund eineinhalb Jahren das ETH-Spinoff Fision gekauft, das durch sogenanntes Bodyscanning die Erstellung eines digitalen 3D-Körperprofils via Smartphone-App ermöglicht. Der Facebook-Mutterkonzern Meta übernahm derweil erst im Frühjahr 2022 das deutsche Start-up Presize, das einen digitalen Grössenassistenten entwickelt hat.

Das Schweizer Start-up EyeFitU nutzt künstliche Intelligenz, um die richtige Kleidergrösse zu ermitteln. Ebenfalls aus der Schweiz stammt das Unternehmen ShoeSize.Me, das per Algorithmus die ideale Grösse von Schuhen verschiedener Marken ermittelt.

«Am Ende wird wohl nur die Kombination aus restriktiven und unterstützenden Massnahmen nachhaltig dafür sorgen, dass bestellte Ware nicht mehr so oft zurückgeschickt wird», ist Wozniak überzeugt. Aber: Studienergebnisse seien das eine, das andere, was die Händler daraus machten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen