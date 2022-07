Risikokapital Ein bisschen wie «Höhle der Löwen»: Zentralschweizer Geschäftsleute gründen Investorenclub für Start-ups Im neuen Venture Club Innerschweiz sollen regionale Start-ups und Investoren zusammengebracht werden. Vorbild sind solche Clubs in anderen Regionen. Derweil wurde bei der Gesamtinvestitionssumme in Schweizer Start-ups fürs erste Halbjahr 22 ein Rekordwert erreicht. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Geld und zündende Idee finden zusammen: So funktioniert Venture Capital Bild: Getty

Seit anderthalb Jahren ist Franco Chicherio Geschäftsleiter des Technoparks Luzern in Root, wo rund 30 Start-ups ansässig sind. «Ich habe mich zu Beginn mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhalten auf der Suche nach Ideen, welche Akzente ich in meiner Tätigkeit für die hiesige Start-up-Szene setzen könnte.»

Einer davon sei Roland Brack gewesen, Gründer der Aargauer Competec-Gruppe und bekannter Start-up-Investor aus der Fernsehsendung «Höhle der Löwen». Brack hat ihn auf den Business Angels Club Aargau aufmerksam gemacht.

Franco Chicherio Bild: PD

Regionale Hilfe in der frühen Phase

An der Investition in Start-ups interessierte regionale Unternehmerinnen und Unternehmer wie Brack haben sich dort zusammengeschlossen. Sie unterstützen Jungfirmen mit Know-how und sogenanntem Risikokapital. Im Fokus steht dabei die Seed- und Early-Stage-Phase der Unternehmen, also Beteiligungen in frühen Entwicklungsphasen. Zum einen ist dort der Kapitalbedarf noch nicht so gross, zum anderen haben gängige Investitionsvehikel für Risikokapital noch geringes Inte­resse an diesen Unternehmen. Investiert werden in der Regel zwischen 50'000 und 500'000 Franken. Wer Interesse an einer Unterstützung hat, kann sich ­online bewerben. Der Vereinsvorstand prüft die Anträge und entscheidet dann, welche Jungunternehmen sich an einem der Mitgliederevents, die dreimal im Jahr stattfinden, präsentieren dürfen.

Risikokapitalmarkt in der Schweiz boomt Am Donnerstag wurde der Halbjahresbericht des Swiss Venture Capital Reports veröffentlicht. Der Report informiert darüber, wie viel Risikokapital in der Schweiz in Start-ups investiert wird. Diese Summe stieg in den letzten Jahren stetig. Mit 2,6 Milliarden Franken fürs erste Halbjahr 2022 wurde nun eine neue Bestmarke gesetzt. Das ist fast 50 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021. Insgesamt wurden 163 Finanzierungsrunden abgeschlossen, darunter 13 mit einer Summe von über 50 Millionen Franken. Drei Start-ups haben mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar sogar Unicorn-Status erreicht. Doch ein Ende der Rekordjagd sei absehbar, schreiben die Autoren vom Branchenportal «Startupticker.ch» und der Investorenvereinigung Seca. So hinke die Berichterstattung über Investments und Akquisitionen den realen Vertragsabschlüssen immer um einige Monate hinterher, und die guten Zahlen für das erste Halbjahr würden auch noch vom Aufschwung der Post-Corona-Zeit zeugen. Denn in der Analyse der letzten Monate würden sich bereits Anzeichen für eine leichte Abschwächung finden lassen. Bekanntlich sass das Geld in den letzten Jahren lockerer, in Zeiten von Inflation und Zinswende hat sich dies geändert. So erwartet die Mehrheit von 80 befragten Schweizer Risikokapitalinvestoren einen Rückgang beim investierten Kapital von bis zu 25 Prozent. Zudem erwarten sie, wie es in der Mitteilung heisst, eine ­Abnahme der Übernahmen und Börsengängen. Momentan, so das Fazit, wurden Schweizer Investoren aber noch über genügend Mittel verfügen. Zwei Drittel der Befragten wollen in den nächsten drei Jahren mindestens 20 Millionen Franken in Schweizer Start-ups investieren. (cg)

Die Idee habe ihm grundsätzlich gefallen, sagt Chicherio. Er habe sich aber auch gefragt, ob es das wirklich noch brauche, seien doch national, wenn nicht international in den letzten Jahren schon diverse Plattformen initiiert worden, wo Start-ups mit potenziellen Kapitalgebern zusammenkommen könnten. Doch auch ein zweiter Juror der TV-Show habe ihm bestätigt, dass eine regionale Plattform eine gute Sache sei: der Berner Unternehmer Jürg Schwarzenbach. Gäbe es doch viele erfahrene lokale Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerne bereit seien, mit viel Herzblut den Nachwuchs mit Rat und Tat zu unterstützen.

Erste Veranstaltung war ein Erfolg

Am 8. Juni war es dann so weit. Mit Unterstützung des Technoparks Luzern, den Business Angels Switzerland, dem Förderprogramm Smart-up der Hochschule Luzern und anderen Partnern führte der Ven­ture Club Innerschweiz in Meggen die erste Veranstaltung durch. «Das Interesse lag weit über den Erwartungen», sagt Chicherio. «Insgesamt sieben Start-ups konnten ihr Geschäftsmodell den 70 hochkarätigen Teilnehmenden vorstellen.»

Ob dabei schon eine konkrete Finanzierung zu Stande gekommen sei, wisse er nicht, sagt Chicherio. Es sei aber gut denkbar. Ziel sei es jetzt, dem Club eine langfristige Struktur zu geben. «Derzeit werden mehrere Varianten geprüft.» Es sei gut möglich, dass man sich dabei am erfolgreichen Konzept der Business Angels Aargau orientiere.

