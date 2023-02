Glencore profitiert von Energiekrise – steht aber vor Dilemma

Rohstoffe Glencore profitiert von der Energiekrise – steht aber vor einem Dilemma Die Rekordpreise bei der Kohle bescheren Glencore ein Rekordjahr. Bei anderen wichtigen Rohstoffen muss der Konzern jedoch Rückschritte hinnehmen. Es stellt sich die Frage: Was soll künftig die Kohle als Gewinntreiberin ersetzen? Gregory Remez Jetzt kommentieren 15.02.2023, 15.16 Uhr

Glencore-CEO Gary Nagle am Konzernhauptsitz in Baar ZG. Bild: Matthias Jurt (10. September 2021)

Mit gewohnt schneller Zunge und ernstem Ausdruck präsentierte CEO Gary Nagle am Mittwochmorgen Glencores Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr 2022. Nur ab und an huschte ein Lächeln über die Lippen des Konzernlenkers, das dessen entspannte Grundstimmung verriet. Zu dieser hat Nagle allen Grund. In seinem zweiten vollen Geschäftsjahr an der Spitze des Baarer Rohstoffmultis konnte er erneut ein Rekordergebnis vorlegen.

Es sei aus geschäftlicher Sicht ein «phänomenales Jahr» gewesen, sagte Nagle zur Begrüssung, um dann die Zahlen für sich sprechen zu lassen. Gemäss den vorläufigen Ergebnissen stieg der Konzernumsatz 2022 auf 256 Milliarden US-Dollar und lag damit 26 Prozent über dem Vorjahr. Der bereinigte Betriebsgewinn Ebitda (vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen) kletterte um 60 Prozent auf 34,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 17,3 Milliarden Dollar stehen – mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr.

Zwei Gründe für Kohlerekordpreise

Als wesentlichen Treiber für die Rekordprofitabilität des Konzerns bezeichnete Nagle die «aussergewöhnlichen Entwicklungen auf den globalen Energiemärkten» infolge der Pandemie und insbesondere des Ukrainekrieges. Profitiert habe Glencore in erster Linie von den Rekordpreisen bei der Kohle.

Gemäss Analysten hatten die höhere Nachfrage in Europa sowie Produktionsengpässe in Australien den Kohlepreis 2022 in die Höhe getrieben. Den plötzlichen Nachfrageschub hatten unter anderem die zahlreichen Wartungen an französischen Atomkraftwerken ausgelöst. Daraufhin musste der traditionelle Energieexporteur Frankreich erstmals Strom importieren – was die Nachfrage nach Kohle in Gesamteuropa ankurbelte. In Australien hatten dagegen die vielen Regenfälle für Produktionsunterbrüche gesorgt und das prognostizierte Angebot verknappt.

Trotz Widrigkeiten produzierte Glencore im vergangenen Jahr 7 Prozent mehr Kohle als noch 2021. Möglich gewesen sei dies vor allem durch den zusätzlichen Beitrag der im Januar erworbenen Zwei-Drittel-Anteile an der kolumbianischen Kohlemine Cerrejón, die Glencore zuvor nicht hielt, führte Nagle aus.

Investoren fordern mehr Rechenschaft

Die zusätzlichen Kohlefördermengen bescherten dem Konzern aber nicht nur höhere Gewinne, sondern auch Kritik. Unter anderem hatte eine Investorengruppe zu Beginn des Jahres ein klareres Bekenntnis zum versprochenen Kohleausstieg des Konzerns gefordert; schliesslich gingen 90 Prozent der totalen Treibhausgasemissionen von Glencore auf den Abbau und Handel von Kohle zurück.

In der Folge kündigte der Konzern an, mehr Informationen zum angekündigten Kohleausstieg im definitiven Jahresbericht nachzuliefern, der im März veröffentlicht wird. Beispielsweise ist bis 2035 die Schliessung von mindestens zwölf Kohleminen vorgesehen. Am Mittwoch betonte CEO Nagle nochmals, dass «die Konzernstrategie des verantwortungsvollen Abbaus des Kohleportfolios» die Überzeugung widerspiegle, dass die «Energiewende zeitlich und geografisch nicht linear verlaufen» werde.

Die Aussage zeugt vom Dilemma, in dem sich Glencore aktuell befindet: Einerseits muss der Konzern das Kohlegeschäft reduzieren, um bei seinen Klimazielen auf Kurs zu bleiben. Andererseits ist es momentan schlicht zu lukrativ, um darauf zu verzichten. Zudem ist unklar, was die Kohle als Gewinntreiberin künftig ablösen soll. Zwar sieht sich Glencore bei den «grünen Metallen» für die Energiewende gut aufgestellt, im vergangenen Jahr musste der Konzern aber just bei den wichtigen Rohstoffen Kupfer (-12 Prozent) und Zink (-16 Prozent) Produktionsrückgänge hinnehmen.

Höhere Ausschüttung für Aktionäre

Auf das aktuelle Geschäftsjahr blickt Glencore trotzdem mit Zuversicht. «Die Wiedereröffnung Chinas und der anhaltende globale Fokus auf Energiesicherheit sowie auf Dekarbonisierung und Elektrifizierung bedeuten, dass für viele unserer Rohstoffe voraussichtlich weiterhin gesunde Nachfrage bestehen wird», sagte Nagle. Ein weiteres Rekordjahr werde 2023 aber nicht. Gemäss Prognose dürfte der Ebitda auf 22,6 Milliarden Dollar zurückgehen. Unter anderem rechnet Glencore mit einem deutlichen Preisrückfall bei Kohle und Zink. Auch wurden bereits geringere Fördermengen angekündigt.

Für das erfolgreiche 2022 darf sich das Aktionariat, wo Nagles Vorgänger Ivan Glasenberg mit einem Anteil von über 9 Prozent noch immer an der Spitze steht, über eine höhere Ausschüttung freuen. Glencore schlägt eine Basis-Ausschüttung in Höhe von 0,40 Dollar je Aktie (Vorjahr: 0,26 Dollar) sowie eine zusätzliche Sonderausschüttung von 0,04 Dollar je Aktie vor. Zudem soll ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar gestartet werden. Das sind weitere 0,12 Dollar je Aktie für die Aktionäre.