Chefin der Amtec Swiss AG lehrt Firmen das 3D-Drucken

Root Die Frau, die Firmen das 3D-Drucken lehrt Evelyn Kiepas ist überzeugt, dass ihre 3D-Drucker die richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der Industrie sind. Viele Firmen würden aber falsch kalkulieren und die Technologie kopflos einsetzen, sagt die Chefin der Amtec Swiss AG in Root. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Es summt an diesem Freitagnachmittag in den Büroräumlichkeiten der Amtec Swiss AG im Technopark Luzern in Root: das typische Geräusch, wenn 3D-Drucker Schicht um Schicht Teile bauen. In diesem Fall sind es Zahnprothesen. «Wir testen hier die zukünftigen Produkte eines deutschen Händlers für Medizintechnik», sagt Firmenchefin Evelyn Kiepas. Mehr als hundert der Drucker habe dieser gekauft, mit eigenem Logo und technisch auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten. Prothesen aus dem 3D-Drucker statt von Hand: das spare viel Arbeitszeit und Material.

Produziert werden die Drucker vom Partnerunternehmen in der lettischen Hauptstadt Riga. Die heute 46-Jährige war darauf aufmerksam geworden, als sie für den Maschinenbauer Trumpf in Baar einst in den verschiedensten Ländern ein eigenes Angebot für die Maschinenfinanzierung aufbaute. «Sie sagten mir, sie würden noch jemanden suchen, der ihre Produkte im deutschsprachigen Raum bekannt macht. Ich hatte mit dem 3D-Druck bis dahin nichts am Hut, war von der Technik aber begeistert.»

Technik an sich habe sie schon immer fasziniert, ursprünglich hat die gebürtige Polin Bauwirtschaft in Ulm studiert. «Schon von Beginn an war mir klar, dass so etwas wie Tierärztin kein Beruf für mich ist.»

«Faszinierende Technik»: Evelyn Kiepas vor einem der Geräte. Bilder: Eveline Beerkircher (Root, 7. Oktober 2022)

2019 machte sie sich selbstständig und mietete sich im Technopark im D4 in Root ein, wo Firmen aus den verschiedensten Branchen angesiedelt sind. Inzwischen hat die Amtec Swiss AG drei Angestellte. Auf dem Tisch sind verschiedene Produkte aus den Druckern des Unternehmens ausgelegt, darunter ein Korsett, das Kinder tragen müssen, wenn sie unter einer Verkrümmung der Wirbelsäule leiden. «Früher mussten diese aufwendig aus Gips direkt am Körper modelliert werden, heute werden sie passgenau gedruckt», sagt Kiepas.

Plan B bei Produktionsausfällen

Zahntechniker, Orthopäden, Architekten; Berufsgruppen, die individualisierte Modelle und Produkte benötigen, hier liegen die Vorteile der sogenannten additiven Fertigung auf der Hand. Doch was ist mit der klassischen Industrie, die viele Teile kostengünstig in kurzer Zeit herstellen muss? Dort hat sich der Hype der Anfangsjahre etwas abgekühlt. Fürs laufende Jahr prognostizierte eine Studie der Hochschule Luzern, dass solche Geräte erst bei rund einem Drittel der Schweizer Unternehmen im Einsatz sein werden.

«Das Problem war, dass sich viele Firmen einfach mal einen 3D-Drucker angeschafft haben, ohne zu wissen, was sie überhaupt damit machen wollen oder können», weiss Evelyn Kiepas. Voraussetzung für deren Einsatz sei aber, dass das Unternehmen schon komplett auf die Industrie 4.0 umgestellt hätte, also ein moderner digitaler Produktionsbetrieb herrsche. Zudem müsse von der Führungsebene ein klares Konzept vorliegen, welche Aufgaben die Drucker übernehmen sollen.

«Denn auch ein 3D-Drucker ist – überspitzt gesagt – nur eine Maschine und muss mit konkreten Ideen gefüttert werden.» Andernfalls passiere, was bei vielen Unternehmen passiert sei: «Es wurde etwas damit experimentiert, und seitdem steht das teuer gekaufte Gerät ungenutzt herum.»

Diese sollen später in Laboren Zahnprothesen herstellen.

Doch gerade in der aktuellen Lieferkettenkrise würden sich die Vorteile der Technologie zeigen. «Wie gut ist es da, wenn man darauf vorbereitet ist, ein wichtiges Teil beim Ausfall eines Produzenten selbst zu drucken.» Auch mache sie im Gespräch mit Firmen die Erfahrung, dass viele falsch kalkulieren und deshalb der Technologie noch keine Chance geben würden. «Sie denken nur an die Produktions-, vergessen aber die Anschaffungskosten. Die Kosten beispielsweise für Spritzgusswerkzeuge können sich aber schnell auf mehrere hunderttausend Franken belaufen.» Sie zeigt auf einen grossen 3D-Drucker, der optisch an einen Ofen erinnert, «der kostet 50'000 Franken. Und ist auch schnell.» Die grössten 3D-Drucker, die sie im Angebot hat, können Produkte mit einer Ausdehnung von bis zu 90 Zentimetern herstellen.

Eigener Drucker in der Entwicklung

Dazu komme, dass der Bedarf an individualisierten Produkten heutzutage steige. «Ein Produzent hat mir gesagt, er stelle seinen Katalog bewusst auf 3D-Druck um, dann sei er flexibel, ändere sich der Kundenwunsch, müsse nämlich nur eine andere Datei angeklickt werden und nicht eine ganze Maschine kostenintensiv umgestellt werden.»

Mit der Entwicklung ihres Unternehmens ist sie zufrieden: «Die Kundinnen und Kunden in der Schweiz schätzen, dass wir nicht nur eine Vertretung eines 3D-Druckerherstellers sind, sondern ein eigenes Unternehmen, das die Geräte für die Kundenbedürfnisse vor Ort modifizieren kann und auch Innovationen am Standort vorantreibt.» So würde mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur gerade ein Projekt für einen eigenen 3D-Drucker laufen. Sowieso sei ihr Wunsch, dass ihre Firma irgendwann zur Anlaufstelle für 3D-Drucktechnik in der Schweiz werde, wo sich auch Kinder oder junge Berufsleute mit den Möglichkeiten der Technik vertraut machen könnten.

