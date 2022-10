Neuer A2 Gewerbepark in Rothenburg eröffnet

Rothenburg Bis zu 500 Arbeitsplätze: Auto AG eröffnet neuen Gewerbepark Trotz diverser Widrigkeiten wurde der 10'000 Quadratmeter grosse Gewerbepark A2 in Rothenburg fristgerecht eröffnet. Während der Andrang auf die Gewerbeflächen gross ist, verläuft die Vermietung der Büroflächen harziger. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 18.10.2022, 14.50 Uhr

Das Areal der Auto AG: vorne der neue Gewerbepark, hinten der Hauptsitz des Unternehmens. Bild: Eveline Beerkircher (Rothenburg, 18. Oktober 2022)

Die Pandemie, Arbeitskräftemangel, Lieferkettenprobleme und in der Folge stark gestiegene Rohstoffpreise; und trotzdem konnte Marc Ziegler, Chef der Auto AG, am Dienstag die fristgerechte Eröffnung des neuen A2 Gewerbeparks in Rothenburg feiern. Und auch das Budget von rund 25 Millionen Franken sei trotz aller Widrigkeiten nicht gesprengt worden. «Wir haben hier 1200 Tonnen Stahl verbaut und alleine der Stahlpreis ist während der Bauphase um eine halbe Million Franken gestiegen», sagte Ziegler.

56 WC-Anlagen und 1032 Fenster

Aufgekommen sei die Idee für den Gewerbepark bereits vor rund acht Jahren. «Wir haben uns überlegt, wie wir unser Areal besser ausnutzen können und gute Gewerbeflächen sind bekanntlich rar.» Entstanden ist nun ein markanter 30 Meter hoher und 10’000 Quadratmeter grosser Bau mit Gewerbe- und Büroflächen auf sieben Stockwerken, «56 WC-Anlagen und 1032 Fenster», so Ziegler. Mit der Vermietungssituation zeigt er sich zufrieden. Bisher sind im Gewerbepark 10 Mieter eingezogen, die sich 60 Prozent der Fläche teilen, darunter der Küchenbauer Orea und der Spezialist für Autoglas-Reperaturen Carglass. Viele waren zuvor bereits in der Region ansässig, wie etwa das Schweizer Tochterunternehmen des Markisenanbieters Warema, das zuvor in Luzern war.

Auto-AG-CEO Marc Ziegler präsentiert den Neubau. Bild: Eveline Beerkircher

Als den grossen Standortvorteil nennt Ziegler die gute Verkehrsanbindung, direkt an der Einfahrt zur Autobahn A2, daher der Name. Gesamthaft sei nun bei rund 300 Personen als neuer Arbeitsort der Gewerbepark in Rothenburg angegeben, bis zu 500 könnten es bei Vollvermietung werden.

Doch während der Andrang für die Gewerbeflächen in den unteren und oberen Stockwerken gross sei – «wir hätten diese sogar dreimal vermieten können», so Ziegler –, verlaufe die Vermietung der Büroflächen in den mittleren Stockwerken des Gewerbeparks eher harzig. Hier zeige sich die bekannte Zurückhaltung der Firmen seit der Coronapandemie bei Umzügen oder der Erweiterung der Bürofläche. Um Interessenten entgegenzukommen, bietet die Auto AG deshalb an, den Innenausbau vorzufinanzieren, was dann über einen höheren Mietzins refinanziert werden könne. Kopfzerbrechen bereiten würde ihm die Situation aber nicht, so Ziegler. «Wir haben mehr als die Hälfte vermietet, das ist ein guter Grundstock. Wir können uns bei den restlichen Flächen deshalb auch noch etwas Zeit lassen.» Gleich neben dem Gewerbegebäude wurde zudem ein mehrgeschossiges Parkhaus mit 400 Parkplätzen realisiert. Etwas weniger als die Hälfte wird die Auto AG selbst nutzen.

Grosse Solaranlage für eigenen Wasserstoff

Beheizt werden die Neubauten über eine Erdsonde, gekühlt im Sommer mittels Umkehrung des Wärmekreislaufs. Auf dem Dach des Parkhauses soll zudem noch eine Solaranlage installiert werden, die 150’000 Kilowattstunden Strom liefern soll. Aus diesem soll dann mittels Elektrolyse Wasserstoff erzeugt werden. Das Unternehmen ist in der Schweiz exklusiv für die Wartung der Hyundai-Wasserstofflastwagen zuständig, mit dem neu gewonnenen Wasserstoff sollen deren Tanks nach erfolgten Reparatur wieder befüllt werden können.

