Pistor schafft 50 neue Jobs

Rothenburg Pistor will dieses Jahr 50 neue Stellen schaffen Praktisch alle Unternehmensbereiche sollen wachsen. 13.02.2023, 13.04 Uhr

Pistor in Rothenburg wächst. Bild: Pistor

Der Rothenburger Bäckereizulieferer Pistor hat letztes Jahr viele neue Jobs geschaffen und will die Belegschaft auch heuer weiter ausbauen. Wie es in einer Mitteilung heisst, ist der Personalbestand letztes Jahr um zehn Prozent gewachsen, sodass heute 616 Mitarbeitende für Pistor tätig sind. HR- und ICT-Leiterin Michèle Waeber sagt: «Wir planen, im Verlauf dieses Jahres über 50 neue Stellen zu schaffen. Somit sind wir nicht nur einer der wichtigsten Arbeitgeber im Kanton Luzern, sondern in der ganzen Zentralschweiz.»