Grosser Versicherungsbroker wächst: Neutrass schluckt Willisauer

Rotkreuz Grosser Versicherungsbroker wächst weiter: Neutrass schluckt Willisauer Firma Einen Monat nach der Übernahme einer Surseer Firma integriert der Zuger Versicherungsbroker Neutrass ein weiteres Unternehmen aus der Region. Mit rund 80 Mitarbeitenden ist Neutrass inzwischen einer der grössten Versicherungsbroker der Schweiz. Jetzt kommentieren 21.03.2023, 12.05 Uhr

Handschlag zur Übernahme: Neutrass-CEO Pascal Walthert (rechts) und Finance-Partner-Inhaber Werner Lustenberger. Bild: PD

Der Zuger Versicherungsbroker Neutrass setzt seinen Expansionskurs fort: Am Dienstag vermeldete das Unternehmen mit Sitz in Rotkreuz die Übernahme der Willisauer Finance Partner AG mit fünf Mitarbeitenden. Die Meldung erfolgt genau einen Monat nach der Akquise der Finas Broker AG aus Sursee. «Wir stärken durch den Zusammenschluss unsere Stellung in der Kernregion Zentralschweiz mit dem Ausbau in der Region Sursee, Sempach und Willisau», wird Neutrass-CEO Pascal Walthert in der Mitteilung zitiert.

Mit schweizweit mehr als zehn Standorten und neu rund 80 Mitarbeitenden gehört Neutrass inzwischen zu den grössten Versicherungsbrokern des Landes. Das 1988 gegründete, inhabergeführte Unternehmen arbeitet heute mit über 70 Versicherungsgesellschaften und Finanzdienstleitern zusammen und richtet sich in erster Linie an KMU- und Industriekunden.

Ähnlich wie die gesamte Finanzindustrie befinde sich auch das Geschäft der Versicherungs- und Vorsorgebroker in der Schweiz in einem Wandel, erklärt Neutrass den Schritt. Angesichts der immer komplexer werdenden regulatorischen Anforderungen und der rasch zunehmenden Digitalisierung hätten sich die Broker zuletzt vermehrt zu grösseren Einheiten verbunden. Hierzu passt die Übernahme der Finance Partner AG, die in den letzten Jahrzehnten ebenfalls kontinuierlich gewachsen war. (gr)

