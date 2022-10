Satelliten 200 Jobs in den USA: Beyond Gravity liefert Raketenspitzen für Amazon-Projekt Die ehemalige Ruag Space schnappt sich einen weiteren lukrativen Auftrag in den USA. 31.10.2022, 13.54 Uhr

Mitte März dieses Jahres erhielt Beyond Gravity (ehemals Ruag Space) den Zuschlag für die Entwicklung und Lieferung eines Dispensersystems für die geplante Satellitenkonstellation von Amazon. Das Projekt Kuiper zielt darauf ab, erschwingliche Internetverbindungen auf der ganzen Welt bereitzustellen. Nun hat die United Launch Alliance (ULA) – ein Joint Venture von Boeing und Lockheed Martin – Beyond Gravity einen Auftrag zur Lieferung von 38 Raketenspitzen für ihre Vulcan-Raketen erteilt, teilt das Unternehmen mit. Diese Nutzlastverkleidungen sollen die Amazon-Satelliten vom Start bis zum Einsatz schützen. Eine Einheit besteht aus drei Verbundwerkstoffelementen, darunter die Spitze der Trägerrakete, das Hitzeschild, welches die Trägerrakete während des Starts vor der Hitze des Triebwerks schützt, und der Zwischenstufenadapter, der die Schnittstelle zur Oberstufe der Trägerrakete bildet.

Um das Volumen zu bewältigen, verdoppelt Beyond Gravity seine Kapazitäten in den USA und errichtet gemeinsam mit ULA eine neue Produktionsanlage in Decatur (Alabama). Damit werden rund 200 zusätzliche Arbeitsplätze in den USA geschaffen. Das neue Gebäude hat eine Fläche von mehr als 250’000 Quadratmetern. Von insgesamt zehn Nutzlastverkleidungen, die in Decatur pro Jahr produziert werden, soll die Zahl auf 25 steigen. Die neue Anlage soll Anfang 2024 fertiggestellt sein und den Betrieb aufnehmen. (mim)