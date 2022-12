Schokolade Wegen Preiserhöhungen und Eurokurs: Schoggifirma Heidi schliesst Luzerner Produktion Der Standort von Heidi Chocolaterie Suisse in Luzern schliesst per Ende Jahr. Aus der Branche gibt es aber eine Anschlusslösung: Aeschbach Chocolatier aus Root übernimmt per 1. Januar 2023 einen Teil des Maschinenparks und der Belegschaft. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 13.12.2022, 18.01 Uhr

Blick in die Produktion der Aeschbach Chocolatier AG in Root. Die Belegschaft wächst nächstes Jahr auf rund 120 Personen. Bild: Boris Bürgisser (13. Dezember 2022)

In Luzern geht ein Stück Schoggigeschichte zu Ende. Die Heidi Chocolaterie Suisse SA schliesst ihren Produktionsstandort an der Täschmattstrasse per Ende dieses Jahres. «Wir bedauern diesen Schritt ausserordentlich», sagt Geschäftsführer Philippe Scherer auf Anfrage.

Er begründet die Schliessung mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich zusehends verschlechtert und Heidi in Bedrängnis gebracht hätten. Damit meint er vor allem die energieintensive Produktion und starken Preiserhöhungen in fast allen Bereichen, aber auch die hohe Exportquote, die aufgrund des historisch tiefen Eurokurses zu massiven Wechselkursverlusten geführt habe.

Heidi-Chef Philippe Scherer. Bild: PD

Scherer betont, dass das Unternehmen nicht Konkurs geht. «Es handelt sich um eine geordnete Schliessung der operativen Tätigkeiten in der Schweiz.» Die Aktiengesellschaft bleibe bestehen, dort sei auch weiterhin die Marke Heidi angesiedelt. Diese verbliebene AG wird mit der bestehenden Heidi Chocolat Group AG mit Sitz in Zug fusioniert, welche Produktionsstandorte in mehreren Ländern Europas unterhält.

Das Unternehmen ist seit 2013 im Besitz der vorwiegend im Kaffeegeschäft aktiven Familie Julius Meinl aus Österreich. «Die bekannte Bioschoggimarke Heidi aus der Schweiz wird es nicht mehr geben», sagt Scherer. In den europäischen Produktionsstätten der verbleibenden Heidi-Niederlassungen werde aber weiterhin Heidi-Schokolade produziert.

Ausbau im Geschäft mit personalisierter Werbeschokolade

Aeschbach Chocolatier in Root. Bild: Boris Bürgisser (13. Dezember 2022)

Für das operative Geschäft in Luzern hat Scherer bei der Konkurrenz eine Anschlusslösung gefunden: Die Aeschbach Chocolatier AG mit Hauptsitz in Root, die aktuell ihr 50-jähriges Bestehen feiert, übernimmt per 1. Januar 2023 einen Teil des Maschinenparks und der Belegschaft. «Wir übernehmen alle Wickelmaschinen und zirka zehn Mitarbeitende, womit unser Standort in Root auf rund 120 Personen wächst», sagt Geschäftsführer Markus Aeschbach.

Wickelmaschinen werden benötigt, um die Schokolade in verschiedenen Tafelgrössen mit personalisierten Papierwickeln einzupacken. Wie Aeschbach verarbeitet auch Heidi Schokolade von anderen Herstellern.

Markus Aeschbach von Aeschbach Chocolatier in Root. Bild: PD

Aeschbach übernimmt nun im Wesentlichen das Geschäft mit personalisierter Werbeschokolade. «Diese Integration stellt für uns eine grosse Herausforderung dar. Dadurch können wir aber auch unsere führende Position im Bereich Werbeschokolade weiter ausbauen. In diesem Segment sind wir nun einzigartig aufgestellt», sagt Aeschbach.

Für Aeschbach ist es nicht die erste «Firmenrettung». Bereits vor zwei Jahren hatte das Rooter Unternehmen Maschinen der ins Schlingern geratenen Berner Schokoladenfabrik Gysi übernommen.

Zwar leide auch Aeschbach unter den aktuellen Preiserhöhungen, sagt der Geschäftsführer. «Doch wir haben im Gegensatz zu Heidi nur einen geringen Exportanteil, darum treffen uns die Währungsprobleme weniger.» Energetisch sei man zudem in Root hervorragend aufgestellt. Seit Anfang 2022 ist das gesamte Unternehmen als klimaneutral zertifiziert.

Die Verarbeitung der Schokolade in der Rooter Manufaktur läuft komplett ohne fossile Energien. Die Photovoltaikanlage auf dem Flachdach deckt bis zu 25 Prozent des für die Produktion benötigten Stroms ab und ein weiterer Ausbau wird nächstes Jahr realisiert.

Vorgängerfirma Schönenberger wurde 1977 gegründet

Heidi-Geschäftsführer Philippe Scherer zeigt sich erleichtert, mit Aeschbach Chocolatier einen Partner aus der Zentralschweiz gefunden zu haben, der bereit ist, einige der bisherigen Geschäftsfelder weiterzubetreiben. Zuletzt beschäftigte Heidi in Luzern rund 30 Personen. Scherer sagt, die restlichen 20 Personen hätten bis auf ganz wenige Ausnahmen in den letzten Wochen einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Produktion von Pralinés bei Aeschbach. Bild: Boris Bürgisser (Root, 13. Dezember 2022)

Die Heidi Chocolaterie Suisse SA hiess bis vor zwei Jahren Chocolat Schönenberger AG. Zwei Jahre davor hatte der Zuger Schokoladenfabrikant Heidi Chocolat den Luzerner Hersteller von Marken- und Werbeschokolade Schönenberger übernommen. Damit realisierte der damalige Schönenberger-Inhaber Hans Rudin eine Nachfolgelösung für seine Firma, die damals mit 60 Mitarbeitenden in Luzern präsent war.

Schönenberger wurde 1977 ursprünglich in Frenkendorf im Kanton Basel-Land gegründet. 2003 fusionierte die Firma mit der E. Sigrist AG aus Rothenburg, später folgte der Umzug nach Luzern.

