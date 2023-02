Schüpfheim Rekordgewinn für Clientis Entlebucher Bank Mit der physisch durchgeführten Generalversammlung kehrt die Bank wieder zur früheren Ausschüttungsstrategie zurück. 03.02.2023, 14.08 Uhr

Der Sitz der Clientis Entlebucher Bank in Schüpfheim. Bild: PD

Die Clientis Entlebucher Bank hat 2022 das bisher beste Resultat in der Geschichte der Bank erzielt. Der Jahresgewinn betrug 2,69 Millionen Franken. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 3,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken. Sie weise dabei eine hohe Liquidität und eine solide Struktur auf, heisst es in einer Mitteilung. Die Ausleihungen nahmen um 5,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken zu. Während in den Vorjahren die Kundengelder überdurchschnittlich zunahmen, hat sich dieser Trend abgeschwächt. So nahmen sie noch um 1,2 Prozent auf 858,1 Millionen Franken zu. Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft betrug 13,5 Millionen Franken und damit über 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft wuchs um 3,3 Prozent auf 1,9 Millionen Franken.