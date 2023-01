Zuger Marktplatz Verkaufen.ch wird 10

Secondhand Zweites Leben für «Schubladenhandys»: Wie dieser Zuger Marktplatz seit zehn Jahren gegen Ricardo und Tutti besteht Der Markt für generalüberholte Elektronik scheint hierzulande zu wachsen. Jetzt ist auch Media Markt Schweiz in das Geschäft mit Refurbished-Geräten eingestiegen. Der Zuger Marktplatz Verkaufen.ch feiert derweil sein zehnjähriges Jubiläum. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Die Mitgründer der Steinhauser Recommerce AG, Thomas Huth (links) und Peter Oertlin, in der Werkstatt, wo Geräte aufbereitet werden. Die Firma steht hinter der Onlineplattform Verkaufen.ch. Bild: Pius Amrein (Steinhausen, 16. Januar 2023)

Wer sich ein Smartphone anschaffen und dabei etwas Geld sparen will, kauft sich ein gebrauchtes Gerät. Ricardo oder Tutti heissen die bekannten Onlinemarktplätze dafür. Wobei es da keine Sicherheit gibt, in welchem Zustand die Geräte sind und ob alles einwandfrei funktioniert. An diesem Punkt versprechen sogenannte Refurbished-Produkte Abhilfe zu schaffen. Refurbished heisst so viel wie generalüberholt, es sind also gebrauchte Geräte, die wiederaufbereitet wurden. Fast wie neu, nur eben billiger als Neuware. Gebrauchte Handys versauern so nicht in der Schublade, sondern gelangen wieder in den Kreislauf.

Refurbished boomt hierzulande: Media Markt Schweiz bietet neuerdings gebrauchte und geprüfte Secondhand-Smartphones an. Dafür kooperiert die Elektronik-Handelskette mit RS Switzerland, der Tochtergesellschaft der französischen Recommerce-Gruppe. Diese lässt die Smartphones vor dem Wiederverkauf genau prüfen. Stefan Bomonti, Head Service & Solutions bei Media Markt Schweiz, sieht den Markt im Kommen: «Wir gehen davon aus, dass die Refurbished-Nachfrage für Smartphones in den nächsten Jahren stark wächst. Sie ist jetzt bereits gross. Obwohl unsere neue Refurbished-Plattform erst Mitte Dezember live ging und bisher lediglich auf der Website angekündigt wurde, finden schon jetzt täglich 150 bis 200 Kunden ihren Weg dorthin.» Die gereinigten und desinfizierten Geräte seien zu 100 Prozent funktionsfähig und mit einer 12-Monate-Garantie versehen.

Geräte werden in 40 Schritten geprüft

Eine Garantie gibt es auch bei einem anderen Refurbished-Anbieter, der kürzlich sein zehnjähriges Jubiläum feierte: die Steinhauser Recommerce AG. Zwar gibt es eine etwas verwirrende Namensgleichheit mit der französischen Recommerce-Gruppe und deren Schweizer Tochter, welche den Markennamen «Recommerce Swiss» verwendet. Aber die Zuger bieten ihre Dienstleistung unter dem Brand «Verkaufen.ch» an. So besteht wenig Verwechslungsgefahr. In diesem Onlineshop werden ausschliesslich gebrauchte mobile Geräte angeboten: Smartphones, Tablets, Notebooks, Smartwatches und mittlerweile auch faltbare Geräte. Ältere Modelle sind erhältlich, aber auch die aktuellen.

Die Preise liegen zwar höher als bei Ricardo oder Tutti, den bekannten Secondhand-Plattformen. Aber die sind für Recommerce-Mitgründer Peter Oertlin auch nur bis zu einem gewissen Grad Mitbewerber. «Wir bieten eine viel höhere Dienstleistungsqualität an, denn wir prüfen angekaufte Geräte in 40 Schritten. So kommen die Preisdifferenzen zu Stande.»

Geprüft werden Batterie, Kamera inklusive Zoom, Display, Wasserdichtigkeit und Gesprächsaufbau. Ein Knistern soll da nicht zu hören sein. Zur Prüfung gehört auch, die Herkunft der Geräte zu klären, um Verbindungsprobleme wegen anderer Frequenzbänder zu vermeiden. Für Datensicherheit ist bei den Steinhausern genauso gesorgt. «Speziell Smartphones speichern heute immer mehr persönlichen Daten. Daher überschreiben wir die Datenspeicher immer sofort. Geht das technisch nicht oder lässt sich das Gerät nicht einschalten, landen Gerät oder Speicher im Schredder.»

Firmen wie Sunrise, Swisscom, Brack.ch, Interdiscount und Microspot kooperieren mit der Recommerce AG. Bild: Pius Amrein (Steinhausen, 16. Januar 2023)

Partnerschaften mit Apple und Samsung

Oertlin, der die Firma zusammen mit Mitgründer Thomas Huth führt, ist langjähriger Kenner des Gebrauchtwarenmarktes, schliesslich hat er die Auktionsplattform Ricardo Anfang des Jahrtausends mitaufgebaut. 2012 gründete er dann Verkaufen.ch, «mit viel Enthusiasmus und einer guten Portion Naivität», wie er sagt. Die ersten Jahre seien geprägt gewesen vom «stetigen Suchen nach dem richtigen Businessmodell». Zuerst gab es nur den reinen Handel, An- und Verkauf. «Aber wir stellten schnell fest, dass wir auch Techniker benötigen, die angekaufte Handys auf Herz und Nieren prüfen.»

So kam 2014 der Reparaturservice als neues Geschäftsmodell hinzu. Eine weitere Änderung hatte mit den technischen Entwicklungssprüngen zu tun: Die Geräte wurden grösser, schmaler und leichter, sie waren nicht mehr geschraubt, sondern geklebt. Gleichzeitig nahm die Software an Bedeutung zu. Das machte Reparaturen und Aufbereitungen immer schwieriger. Die Lösung folgte 2016 und 2017: Verkaufen.ch wurde offizieller Reparaturservice-Partner von Apple und Samsung. «Diese Partnerschaften gaben uns das nötige technische Know-how», so Oertlin.

Eine Baustelle war auch die Beschaffung von genügend guten Gebrauchtgeräten. «In Schweizer Schubladen lagen geschätzt Millionen Geräte herum, aber sie gelangten nicht oder viel zu spät zu uns.» Um mehr «Ankaufsvolumen» zu erhalten, begann Verkaufen.ch mit Resellern oder Telekommunikationsanbietern zu kooperieren. Partner sind mittlerweile Sunrise, Swisscom, Brack.ch, Interdiscount und Microspot. Zum Beispiel wird das gesamte Apple- und Samsung-Reparaturvolumen von Sunrise in Steinhausen bearbeitet. Und im Digitec-Shop sind Refurbished-Geräte unter dem «Verkaufen.ch»-Label erhältlich.

Zweistelliges Wachstum in den letzten fünf Jahren

Was sich seit der Gründung nicht geändert hat: der Klimaschutzgedanke. Die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung mobiler Geräte sind hoch. Ein Notebook liegt da, bezogen auf ein Jahr Nutzungsdauer, bei ungefähr 63 Kilogramm CO 2 , ein Smartphone bei 50 Kilogramm. Verlängert sich die Lebensdauer der Geräte durch Weiterverkauf oder Reparatur, verbessert sich die Klimabilanz.

«Die CO 2 -Reduktion durch unser Business ist erheblich», stellt Oertlin fest. Allerdings sollte die gesamte Lieferkette möglichst wenig CO 2 -Emissionen verursachen. «Deswegen war es für uns nie eine Option, die Wiederaufbereitungen oder Reparaturen im Ausland zu machen.» Sämtliche Dienstleistungen finden in Steinhausen statt. Dort sind heute über 50 Personen beschäftigt. Letztes Jahr wurden knapp 100'000 Geräte verkauft oder repariert. «Unser Wachstum ist in den letzten fünf Jahren deutlich zweistellig», so Oertlin. Die Margen seien bei günstigeren Modellen wie iPhone 8 deutlich höher als bei einem iPhone 13 oder iPhone 14.

