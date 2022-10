Selbstständigkeit Knick bei den Firmengründungen in der Zentralschweiz – das sind die Gründe Zum ersten Mal seit sieben Jahren ist landesweit die Zahl der Firmengründungen rückläufig. Auch in der Zentralschweiz zeigt sich ein Minus. Doch im Langzeitvergleich sieht die Zwischenbilanz gut aus. Thomas Griesser Kym und Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 10.10.2022, 11.00 Uhr

Nach wie vor verspüren viele junge und jung gebliebene Leute Lust, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Bild: Getty

In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres sind in der Zentralschweiz weniger neue Firmen gegründet worden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Minus beträgt 3,9 Prozent:

Damit schneidet die Zentralschweiz schlechter ab als das ganze Land, denn in der Schweiz betrug der Rückgang der Zahl der Gründungen lediglich 1,6 Prozent oder rund 600 Firmen auf 37'092 neue Firmen. Mehr noch: Zürich (+3,0%) und das Tessin (+0,8%) konnten in der Periode gar zulegen.

Mehrere Krisen zur gleichen Zeit

Das Institut für Jungunternehmen (IFJ), das diese Zahlen veröffentlicht hat, kennt mehrere Gründe für den ersten schweizweiten Knick bei den Firmengründungen seit 2015 und schreibt: «Eine drohende Energiekrise, sicherheitspolitische Unsicherheiten sowie international anhaltende Coronamassnahmen – nicht die optimalen Voraussetzungen, um eine eigene Firma zu gründen.»

Argumente, die in eine ähnliche Richtung gehen, äussert auch Michele Blasucci, Chef und Gründer der Internetplattform Startups.ch, die Gründungswillige informiert und berät: «Die mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Unsicherheiten sowie die steigenden Zinsen und die sinkenden Kurse der Kryptowährungen sind zurzeit eine toxische Mischung für die Start-up-Szene.»

Weiter sagt Blasucci: «Mit einer Arbeitslosenquote von unter 2 Prozent herrscht in der Schweiz überdies praktisch Vollbeschäftigung. Wer einen sicheren und gut bezahlten Job hat, behält diesen angesichts des unsicheren Umfelds und setzt sich nicht dem Risiko einer Firmengründung aus.»

Und: Je nach Entwicklung des Kriegs und der Zinsen dürfte sich die Situation bis Ende Jahr nicht verbessern. Startups.ch gehe denn auch für ganz 2022 erstmals seit 2015 von einem Rückgang der Zahl der Firmengründungen aus.

Im Mehrjahresvergleich sehen die Zahlen gut aus

Das IFJ wiegelt indessen ab und schreibt:

«Nichtsdestotrotz steht Gründen weiterhin im Trend.»

Dafür wartet das Institut mit mehreren Belegen auf: Zum einen entspreche das Minus bei den Neugründungen in den ersten drei Quartalen mit 1,6 Prozent (Startups.ch kommt auf minus 2 Prozent) lediglich «einem leichten Rückgang». Zum anderen zeigen die Gründungszahlen in immerhin elf der 26 Kantone weiter nach oben. In der Zentralschweiz ist dies in Obwalden der Fall.

Drittens ging die Vorjahresperiode, also die ersten drei Quartale 2021, mit 37'693 Firmengründungen als Rekord in die Geschichte ein, und die diesjährige Vergleichsperiode rangiert gleich dahinter. Ergo sind die Zahlen besser als in sämtlichen Vorjahren.

So liegt die Zahl der Firmengründungen in den ersten drei Quartalen 2022 mit 37'092 um 7 Prozent oder rund 2440 über dem Durchschnitt der ersten drei Quartale der fünf Jahre von 2018 bis 2022. Ausserdem liegt sie um rund 3460 höher als in der Vergleichsperiode von 2020, in der 33'634 Firmen neu eingetragen worden waren, was damals Rekord bedeutete.

«Eine ideale Balance zwischen Mut und Verstand»

Das IFJ folgert:

«Die positive Langzeitentwicklung der Firmengründungen hat sich im laufenden Jahr auf einem hohen Niveau gefestigt.»

Und das Institut urteilt: «Die Schweiz bietet weltweit top Voraussetzungen für Unternehmertum.» Die drohende Energiekrise sowie geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten träfen auch die Schweizer Bevölkerung hart. «Trotzdem zeigen sich Schweizer Macherinnen und Macher mutig und optimistisch.»

Weshalb? Das IFJ hat eine Antwort parat: Schweizer Firmengründerinnen und Firmengründer gäben auf die Frage «Wieso eigentlich gründen?» eine eindeutige Antwort:

«In ihrem eigenen Unternehmen sehen sie die Möglichkeit, mehr Freiheiten zu erlangen.»

Die Rede ist auch von der Suche nach «sinnhafter Beschäftigung», und dies mehr denn je.

Dabei sei Selbstständigen «eine ideale Balance zwischen Mut und Verstand» sehr wichtig, wie das IFJ an folgenden Zahlen abliest: Zum Zeitpunkt der Firmengründung seien 66 Prozent der Gründerinnen und Gründer noch in einem anderen Unternehmen angestellt. Nach der Gründung gehe diese Zahl auf 40 Prozent zurück. Das IFJ folgert: «Der Sicherheitsgedanke lässt sich also ideal mit dem Wunsch nach mehr Freiheit kombinieren.»

Hightech und Gesundheit im Hoch

Klar ist indessen, wie auch das IFJ weiss: «Nach wie vor finden wirtschaftliche Bereinigungen in einigen Branchen statt. Mit der Energiekrise stehen zudem viele Unternehmen unter Druck und sind in ihrer Existenz bedroht.» Mit zweistelliger Rate abgenommen hat die Zahl der Firmengründungen in den ersten drei Quartalen 2022 in den Branchen Land- und Forstwirtschaft, Grosshandel und Detailhandel.

Im Gastgewerbe blieb die Zahl der Gründungen stabil, am stärksten zugenommen haben die Zahlen im Hightech-Sektor, im Gesundheitswesen, in der Transport- und Logistikbranche sowie in Marketing und Kommunikation.

