Sempach Desinfektionsmittel war weniger gefragt: B. Braun legte 2021 trotzdem stark zu Die B. Braun Medical AG konnte den Umsatz 2021 im Vorjahresvergleich um 8 Prozent steigern. Gestiegene Kosten machen dem Medtech-Unternehmen aber zu schaffen. In Escholzmatt investiert B. Braun weitere 20 Millionen Franken. 30.05.2022

Roman Kübler, CEO der B. Braun Medical AG, im neuen Showroom am Sitz in Sempach. Bild: Patrick Hürlimann (19. Mai 2022)

Der Chef der Schweizer Niederlassung von B. Braun, Roman Kübler, blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Der deutsche Medizintechnikkonzern produziert in Sempach Desinfektionsmittel und in Escholzmatt Spritzen – drei Viertel der Ware wird ins Ausland exportiert. Ausserdem vertreibt das Unternehmen in der Schweiz chirurgisches Verbrauchsmaterial, das aus Deutschland importiert wird. Während im ersten Pandemiejahr Desinfektionsmittel boomten, litt damals das Geschäft mit chirurgischen Instrumenten, weil Spitäler wegen der Pandemie Operationen verschieben mussten.

Im zweiten Coronajahr war es genau umgekehrt: «Der Absatz von Desinfektionsmittel ist im Vergleich zum Boomjahr 2020 letztes Jahr zurückgegangen, dafür hat sich das Geschäft mit Operationsinstrumenten erholt», sagt Kübler bei einem Besuch in Sempach. Insgesamt wuchs der Umsatz der Schweizer B. Braun Medical AG 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 427,5 Millionen Franken. Zum Vergleich: Vor einem Jahr konnte das Unternehmen lediglich um knapp 4 Prozent zulegen.

Energie- und Rohstoffkosten werden weitergegeben

Kübler verweist darauf, dass B. Braun letztes Jahr mit zwei grossen Herausforderungen konfrontiert war, die praktisch jedes andere Unternehmen trafen: Rohstoffknappheit und damit zusammenhängende Preiserhöhungen. Kübler berichtet:

«Es war zeitweise schwierig, die Produktion überhaupt aufrechtzuerhalten.»

Für die Herstellung von Spritzen am Standort Escholzmatt braucht das Unternehmen beispielsweise Granulat, für die Verpackungen braucht es Karton, für Infusionsbeutel, die in Crissier hergestellt werden, Folien. «Es gibt Rohstoffe, die wir über die normalen Kanäle gar nicht mehr bekommen und über teure Umwege beschaffen müssen», sagt Kübler. Wie gross der Preisanstieg ist, zeigt dieses Beispiel: Vor eineinhalb Jahren bezahlte B. Braun für eine Ladung in einem Schiffscontainer rund tausend Franken – zeitweise waren es jüngst bis zu 24’000 Franken.

Klar, dass auch B. Braun diese Preiserhöhungen weitergeben muss. Bereits per Anfang 2022 wurden die Preise für die Kundschaft angepasst, später im Jahr habe sich die Beschaffungssituation «dramatisch verschlechtert», darum gibt es nun per Anfang Juni eine weitere Preisrunde, und zwar für das gesamte Produktportfolio. Kübler legt aber Wert auf die Feststellung, dass es sich dabei nicht um eine klassische «Preiserhöhung» handelt, sondern lediglich um einen «temporären Energie- und Rohstoffzuschlag». Die Hoffnung ist also, dass sich die Situation bessert und dann die Preise für die Kundschaft wieder nach unten angepasst werden können.

Neubau öffnet zum 50-Jahr-Jubiläum

Was tut B. Braun, um künftig gegen solche Preisausschläge gewappnet zu sein? Kübler sagt, bis zu einem gewissen Grad seien einem Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik die Hände gebunden. Anders als in vielen anderen Industrien sei es nicht so einfach, kurzfristig den Lieferanten zu wechseln:

«In unserer Branche sind alle Komponenten zertifiziert. Wenn sich etwas ändert, muss man das im schlimmsten Fall in dutzenden Ländern registrieren und validieren lassen – das kann Jahre dauern.»

Ausserdem sei es in der jetzigen Situation so, dass man kaum einen alternativen Anbieter finde, wenn schon der Hauptlieferant keine Komponenten liefern könne. Eine Lehre sei aber, dass man künftig auf Quellen setze, die noch näher am Produktionsstandort angesiedelt seien. Mit Schlüssellieferanten gelte es noch engere Beziehungen aufzubauen.

In einem Jahr feiert B. Braun 50 Jahre Schweizer Standort. Carla Schwöbel legte 1973 mit ihrem Mann den Grundstein für den Schweizer Sitz. Bis im Mai 2023 soll auch das neue Produktionsgebäude in Sempach betriebsbereit sein. 70 Millionen Franken betragen die Baukosten insgesamt. Die Lieferengpässe spüre man zwar auch hier, sagt Kübler, aber der Bau sei nur leicht verzögert und verteure sich nicht massiv. Im Laufe des kommenden Jahres wird es damit möglich sein, die Kapazitäten in Sempach auf 40 Millionen Desinfektionsflaschen pro Jahr zu verdoppeln. Die Produktion in der alten Fabrik wird sukzessive heruntergefahren, die Räumlichkeiten werden umgenutzt.

Weitere Investitionen sind auch in Escholzmatt vorgesehen, wo das bestehende Gebäude aufgestockt und mit neuen Anlagen bestückt werden soll. Im Entlebuch stellt B. Braun unter anderem Spritzen her, die vorwiegend in Intensivstationen zur Anwendung kommen. Für dieses Vorhaben gibt das Unternehmen 20 Millionen Franken aus. Erst vor sechs Jahren hatte B. Braun 50 Millionen Franken in Escholzmatt investiert. Und auch in Crissier sind Investitionen von rund 15 Millionen Franken vorgesehen, sagt Roman Kübler.

