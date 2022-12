Schifffahrt erholt sich schneller als erwartet

SGV Prognose übertrifft gar Vor-Corona-Niveau: Bei der Luzerner Schifffahrt dreht der Wind schneller als erwartet Nach zwei Jahren mit deutlichen Verlusten gewinnt die SGV-Gruppe wieder an Fahrt und lässt die Pandemielasten hinter sich – ausser beim Personal. Gregory Remez Jetzt kommentieren 14.12.2022, 18.17 Uhr

Etwas überraschend verschickte die SGV-Gruppe am Mittwochnachmittag eine Mitteilung zum laufenden Geschäftsjahr 2022. Dieses dauert zwar noch rund zwei Wochen. Wirft man aber einen Blick in die prognostizierten Konzernzahlen, wird klar, wieso die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees nicht den regulären Publikationstermin abwarten mochte – normalerweise werden die Medien erst mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts im Mai offiziell informiert.

Auf dem Vierwaldstättersee waren im laufenden Jahr wieder deutlich mehr Schiffspassagiere unterwegs. Bild: Manuela Jans-Koch (Weggis, 16. Juni 2022)

Grund für die Vorfreude der SGV-Führung ist, «nach zwei Jahren Pandemie wieder auf ein finanziell erfolgreiches Geschäftsjahr blicken zu können», wie es in der Mitteilung heisst. Nachdem die Unternehmensgruppe mit ihren drei Pfeilern Schifffahrt (SGV), Gastro (Tavolago) und Schiffbau (Shiptec) 2020 und 2021 deutliche Verluste erlitten hatte, rechnet sie für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund 90 Millionen Franken und einem Ergebnis auf Stufe Ebitda (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von rund 12 Millionen Franken.

Damit findet sie nicht nur in die Gewinnzone zurück, sondern übertrifft das Vor-Corona-Niveau von 2019, und zwar deutlich schneller als erwartet (siehe Grafik unten). Noch bei der Bilanzmedienkonferenz im Mai dieses Jahres hatte die Unternehmensspitze beklagt, dass vor allem im Gastro- und im Schifffahrtsbereich keine «baldige Rückkehr zur alten Normalität» in Sicht sei.

«Wer konnte denn im Mai damit rechnen, dass uns ein derart ausgezeichneter Sommer und Herbst erwarten», sagt nun ein spürbar erheiterter Stefan Schulthess, Vorsitzender der SGV-Gruppenleitung. Dank des sonnigen Wetters und der zahlreichen Nachholeffekte hätten alle Bereiche zum guten Geschäftsgang der SGV-Gruppe beigetragen.

Entspannung dank höherer Löhne?

Bis Ende des Jahres werden rund 2,7 Millionen Gäste mit SGV-Schiffen auf dem Vierwaldstättersee gefahren sein. Gegenüber dem Jahr 2021, das noch immer stark von pandemischen Einschränkungen gezeichnet war, entspricht dies einer Zunahme von 50 Prozent – und liegt nur noch 10 Prozent unter der Gästezahl von 2019.

Stefan Schulthess, Vorsitzender der SGV-Gruppenleitung. Bild: Manuela Jans-Koch

Die Rückkehr in die Gewinnzone verdankt die SGV-Gruppe dabei nicht nur dem guten Wetter, sondern auch einer pandemiebedingten Kostenstraffung: Zeitweise wurde das Angebot in der Schifffahrt um bis zu 20 Prozent reduziert. Dieses werde man nun wieder ausbauen, sagt Schulthess. «Wir werden zum Beispiel im Sommer 2023 wieder öfter nach Küssnacht und Alpnachstad fahren.»

Wie die Schifffahrt profitierte auch die Gastrosparte Tavolago von der Erholung des nationalen und internationalen Tourismus. Hinzu kamen Nachholeffekte im Eventbereich, etwa beim Catering, im Messegeschäft oder bei den Schiffsmieten. Angesichts der starken Nachfragesteigerung sei die Personalsituation umso schwieriger gewesen, gesteht die SGV-Führung selbstkritisch.

Auf die Frage, ob man im ersten Pandemiejahr 2020 nicht so viel Personal hätte gehen lassen sollen – bei Tavolago wurden damals über 30 Prozent der Belegschaft entlassen –, meint Schulthess nun: «In dem Moment, als wir das entschieden, wussten wir natürlich nicht: Wie schlimm wird es und wie lange dauert es?» Zudem sei zu beachten, dass sich viele Leute in der Coronazeit neu orientiert hätten. «Viele, die man damals ziehen lassen musste, können gar nicht zurückgeholt werden, da sie nun in anderen Jobs tätig sind. Das macht die Situation nicht einfacher.» Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels sei zu erwägen, inwieweit «flexiblere Arbeitszeitmodelle, die Einbindung älterer Arbeitskräfte, eine vertretbare Einwanderungspolitik sowie höhere Löhne in Gastro- und Handwerksberufen» eine Entspannung herbeiführen könnten.

Vorsicht bei Interpretation der Zahlen

Weiterhin gute Aussichten bietet derweil der Schiffsbaubereich. Dieser hielt sich wegen eines Grossauftrags aus der Westschweiz bereits in den beiden Pandemiejahren stabil: Anfang 2020 wurde die Shiptec mit der Lieferung von zwei neuen Personenfähren für den Genfersee beauftragt. Auftragsvolumen: knapp 60 Millionen Franken. Ende August ist nun die erste Personenfähre in Lausanne erfolgreich vom Stapel gelaufen. Ab Mitte 2023 soll die Personenfähre den Betrieb zwischen dem französischen und dem Schweizer Ufer aufnehmen.

Beim Ausblick auf das kommende Jahr gibt sich die Gruppe ebenfalls optimistisch. Auch wenn es schwierig werden dürfte, das überraschend erfolgreiche 2022 zu wiederholen. «Bei der Interpretation der aktuellen Zahlen muss man vorsichtig sein», ermahnt Schulthess. Der Ausbau des Schifffahrtangebots werde die Kosten wieder steigen lassen. Die Energiepreise sind sehr hoch und viele neue globale Unsicherheiten sind dazugekommen. Zudem könne man nicht immer mit einem derart guten Sommer wie 2022 rechnen.

