Pilatus schliesst weiteren Spanien-Deal ab

Stans Nach langer Durststrecke: Pilatus sichert sicht neuen Vertrag für Trainingsflugzeuge Die spanische Luftwaffe hat weitere 16 PC-21 und dazugehörige Simulatoren aus Stans bestellt. 10.03.2023

Ein PC-21 der spanischen Luftwaffe. Bild: PD

Letztes Jahr hat der Stanser Flugzeughersteller Pilatus keine neuen Trainingsflugzeug-Verträge abgeschlossen. CEO Markus Bucher gab sich erst vor zehn Tagen jedoch «sehr zuversichtlich, dass wir bald einen Grossauftrag aus dem militärischen Bereich an Bord ziehen können.» Jetzt ist klar, woher die Zuversicht kam: Pilatus hat nämlich soeben einen neuen Deal abgeschlossen. Die spanische Luftwaffe hat weitere 16 PC-21 und dazugehörige Simulatoren bestellt, teilte das Nidwaldner Unternehmen am Freitag mit. Durch die Vertragsunterzeichnung mit der Dirección General de Armamento y Material werde Spanien zum grössten PC-21-Betreiber in Europa. Angaben zum finanziellen Volumen des Auftrags macht Pilatus auf Anfrage nicht.

Anfangs 2020 haben sich die spanischen Luftstreitkräfte, die Ejército del Aire, entschieden, 24 PC-21 zu kaufen. Der damalige Vertrag hatte einen Wert von 200 Millionen Euro. Der letzte PC-21 dieses Auftrags wurde Mitte 2022 an Spanien ausgeliefert. Mit den neu bestellten Fliegern soll nun die Pilotenausbildung mit zusätzlichen Pilatus-Trainingsflugzeugen verstärkt werden. Gleichzeitig werde die Ausbildungsbandbreite der PC-21 erweitert: Nebst dem «Basic Training» wird zukünftig auch das «Elementary Training» auf den PC-21 umgesetzt.

14 PC-21 werden an die Academia General del Aire nach San Javier geliefert. Zwei weitere PC-21 werden an das Centro Logístico de Armamento y Experimentación übergeben. Diese zwei PC-21 werden zukünftig für Versuchszwecke, Flugtests sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eingesetzt. Die Flugzeuge werden in Torrejón bei Madrid stationiert sein. Ausserdem sind ein PC-21-Simulator, zwei Cockpit-Trainer, Missions-Planungs- und Debriefing-Systeme sowie Software für die Pilotenausbildung Teil des Pakets, teilt Pilatus weiter mit. (mim)

