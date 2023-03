Stans: Flugzeughersteller Pilatus schafft Boni ab und erhöht Lohn

Stans Flugzeughersteller Pilatus schafft Boni ab – und erhöht die Löhne Pilatus ist letztes Jahr wegen der Lieferkettenprobleme weniger schnell gewachsen als auch schon. Trotzdem sind in Stans viele neue Stellen entstanden. Im laufenden Jahr investiert Pilatus erneut massiv: Zwei Bauprojekte in Buochs und Ennetbürgen sind geplant. Auch bei den Arbeitsbedingungen wird geschraubt. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 02.03.2023, 10.00 Uhr

Pilatus-CEO Markus Bucher am Firmensitz in Stans. Bild: Silvan Bucher

2599 Vollzeitstellen zählte der Flugzeughersteller Pilatus per Ende 2022. Das sind 283 mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie in der 84-jährigen Geschichte des Stanser Unternehmens. Zwar kamen allein durch den Kauf der US-Firma Skytech 93 dazu, die restlichen 190 Vollzeitjobs wurden aber neu geschaffen. Von diesen 190 entstanden 151 am Hauptsitz in Stans. «Vor allem in der Produktion, aber auch in der Entwicklung und Informatik bauen wir aufgrund eines umfangreichen SAP-Projekts massiv aus», sagt CEO Markus Bucher. Schon 2021 hatte Pilatus 120 Jobs geschaffen, dieses Jahr werden es laut Bucher noch mehr sein.