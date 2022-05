Stans Jetzt wird's konkret: Benpac-Konkursverwaltung lädt zur Gläubigerversammlung Im Zuge der Konkursverfahren gegen Marco Corvis konkursite Stanser Benpac-Firma findet am 1. Juni eine Gläubigerversammlung statt. Der Andrang dürfte gross sein. Christopher Gilb 19.05.2022, 09.00 Uhr

Ehemaliger Benpac-Standort in Stans. Bild: Dominik Wunderli (4. Oktober 2021)

Löhne, Beiträge an die Sozialversicherungen, Rechnungen von Zulieferern: Die Liste der offenen Forderungen war lang, als gegen die Stanser Benpac-Firmen Ende letzten Jahres reihenweise der Konkurs erging. Wenige Wochen nachdem die Polizei den Standort wegen ausbleibender Mietzahlungen geräumt hatte. Für die Abwicklung der Konkurse bestimmt wurden die externen Profis der Berner Transliq AG und ihr Chef Philipp Possa.

In einem Interview mit unserer Zeitung erläuterte der Anwalt bereits die Herausforderung des Falls. So sei er zwar auf Vermögenswerte gestossen, aber diese seien praktisch blockiert, weil Dritte Ansprüche auf sämtliches Inventar geltend machen.

Gläubiger müssen Ansprüche melden

Um einen Schritt weiter zu kommen, hat die externe Konkursverwaltung nun die Einladung für eine Gläubigerversammlung verschickt. Diese findet am 1. Juni um 14.30 Uhr (Türöffnung: 14 Uhr) im Schulzentrum Pestalozzi in Stans statt. Auf der Traktandenliste stehen unter anderem die Berichterstattung über die Inventaraufnahme, der Stand der Aktiven und Passiven, die eventuelle Wahl eines Gläubigerausschusses und die Beschlussfassung über die Verwertung der Aktiven.

Gläubiger der Benpac Produktions AG und alle, die Ansprüche auf die in deren Besitz befindlichen Vermögensstücke haben, werden in der Einladung der externen Konkursverwaltung zudem aufgefordert, ihre Forderungen oder Ansprüche samt Beweismitteln bis spätestens 17. Juni 2022 bei der Transliq AG in Bern geltend zu machen. Gläubiger, die keine Einladung zur Gläubigerversammlung erhalten haben, können das der Beschlussfassung zugrunde liegende Zirkularschreiben unter Nachweis ihrer Gläubigereigenschaft ebenfalls dort beziehen.