Start-up Luzerner Camper-App expandiert in Europa und steht vor nächster Finanzierung Die Plattform für Wohnmobilstellplätze Parkn’Sleep hat 14 Monate nach der Lancierung bereits 6500 Stellplätze an über 600 Standorten in Europa im Angebot. Nun soll frisches Geld für weiteres Wachstum sorgen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 11.08.2022, 15.54 Uhr

Stellplatz-Anbieter Pirmin Gisler (links) auf seinem Hof in Küssnacht am Rigi zusammen mit Lukas Imhof, Mitgründer und Geschäftsführer von Parkn’Sleep. Bild: Dominik Wunderli (Küssnacht am Rigi, 11. August 2022)

Ferien mit dem Camper sind beliebt. Europaweit wurden im letzten Jahr 15 Prozent mehr Wohnmobile verkauft als im Vorjahr. Mangels Alternativen übernachten jedoch viele Camper oft auf normalen Parkplätzen oder in der Wildnis, was bei Landbesitzern und Behörden für Unmut sorgt.

Hier kommt Parkn’Sleep ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine Reservierungsplattform für den Wohnmobiltourismus auf einfachen Stellplätzen und Parkflächen. Die Schweizer App zeigt Stellplätze von offiziellen Gastgebern und deren Live-Verfügbarkeit. Camper können die Plätze ohne Reservation anfahren und selbstständig digital einchecken.

Gemäss Lukas Imhof, Mitgründer und Geschäftsführer von Parkn’Sleep, löst die App die Problematik des Wildcampens. «Jeder Platz ist legal, geprüft und mit den örtlichen Bestimmungen und Tarifen verknüpft», erklärt er. Parkn’Sleep gebe Anbietern die Möglichkeit, Plätze digital zu bewirtschaften, ohne dabei selbst vor Ort sein oder Reservierungen entgegennehmen zu müssen. Sowohl für Gastgeber als auch für Camper ist die Nutzung der App grundsätzlich kostenlos. 15 Prozent der jeweiligen Übernachtungsgebühr gehen an die Plattform.

Automatische Tourismusabgaben für Gemeinden

Hinter der 2021 lancierten App steht die Parknsleep AG mit Sitz in Luzern. Imhof berichtet, dass Parkn’Sleep nach 14 Monaten am Markt mittlerweile 6500 Stellplätze an über 600 Standorten in zehn europäischen Ländern anbietet. Eine wachsende Community an 12’000 aktiven Campern nutzt das System. Parkn’Sleep habe sich in kürzester Zeit zu Europas führendem Bezahlsystem für Wohnmobilstellplätze entwickelt, sagt Imhof. Zu den Gastgebern zählen Gemeinden, Privatanbieter, Gastrobetriebe, Häfen, Bergbahnen und Bauernhöfe. Gemeinden profitieren dabei von automatischen Tourismusabgaben.

Auch in der Schweiz kommen laufend neue Stellplätze hinzu. Einer der neuen Anbieter ist Pirmin Gisler, der in Küssnacht am Rigi den Bauernhof Stadelmatt betreibt. Immer mal wieder hätten Camper gefragt, ob sie auf dem Gelände übernachten könnten. «Richtig wohl war es aber beiden Seiten jeweils nicht, denn es war nicht wirklich organisiert», sagt Gisler. Mit der App von Parkn’Sleep sei das Ganze nun gut geregelt. 19 Franken pro Nacht kostet der Platz an ruhiger Waldrandlage mit Blick auf den Pilatus und den Vierwaldstättersee. «Die Resonanz ist gut, wir sind zufrieden», sagt Gisler.

Weitere Finanzierung im Winter

Parkn’Sleep wurde im letzten Herbst mit dem höchsten Schweizer Tourismuspreis, dem Milestone Excellence in Tourism 2021, ausgezeichnet. Wenige Monate zuvor hat das Unternehmen eine erste Seed-Finanzierung in der Höhe von 1,45 Millionen Franken abgeschlossen. In einer sogenannten Series-A-Finanzierung möchte das Start-up nun bis Ende Jahr weiter 2,6 Millionen Franken einnehmen, sagt Mitgründer Lukas Imhof.

Auf die Kosten achten werde das Unternehmen aber weiterhin. «Der Erfolg von Parkn’Sleep ist abhängig von schnellem Wachstum und einfachen Lösungsansätzen. In der Skalierung eines Unternehmens gilt es, die Aufwände proportional gering zu halten.» Beispielsweise werde vor Ort keine teure Hardware eingesetzt und Camper würden den «Kaufentscheid» erst vor Ort fällen, sodass nur wenig Supportaufwand für Reservierungen entstehe. Auch die Parkkontrolle auf den Plätzen werde von der Community untereinander gleich selbst erledigt.

Mit dem frischen Geld will Parkn’Sleep das Angebot ausbauen. Lukas Imhof: «Wir wollen erreichen, dass spontane Wohnmobilreisen durch Europa wieder möglich sind. Camper sollen sich auf verfügbaren Plätzen rund um die Uhr digital einchecken und eine sichere und ruhige Nacht verbringen können.»

