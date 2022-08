Stromknappheit Balthasar in Hochdorf: Kerzenverkäufe haben sich «verdoppelt bis verdreifacht» Verschiedene Händler und Hersteller berichten über eine massiv gestiegene Nachfrage nach Kerzen. Einen Mangel müssen die Konsumentinnen und Konsumenten aber nicht befürchten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Einblick in die Kerzenfabrik Balthasar in Hochdorf. Bild: Pius Amrein (19. August 2022)

Manchmal reicht eine Aussage in den Medien, um Hamsterkäufe auszulösen. In der Ausgabe vom 7. August 2022 zitierte die «NZZ am Sonntag» Werner Luginbühl, Präsident der Elektrizitätskommission Elcom, mit der Aussage: «Im schlimmsten Fall müssen wir tatsächlich damit rechnen, dass es im nächsten Winter zu gebietsweisen Stromabschaltungen kommt, wenn auch nur stundenweise. Da ist es sicher ratsam, genügend Kerzen im Haus zu haben.» Andere Medien griffen die Aussage auf – Konsumentinnen und Konsumenten gingen danach gleich reihenweise Kerzen kaufen.

Das bestätigen mehrere Händler und Kerzenhersteller auf Anfrage. Beim grössten Schweizer Kerzenproduzenten Balthasar in Hochdorf haben sich die Verkäufe unmittelbar nach dem Bericht «verdoppelt bis verdreifacht im Vergleich zu den Tagesumsätzen der letzten Wochen», sagt CEO Alain Balthasar. Dies sowohl offline im Geschäft in Hochdorf als auch im Internet über den eigenen Onlineshop.

CEO Alain Balthasar vom gleichnamigen Hochdorfer Kerzenhersteller. Bild: PD

Auch Sprecher Daniel Rei vom Onlinehändler Brack, dessen Logistikzentrum sich in Willisau befindet, verweist auf die Aussage von Luginbühl: «In der Woche nach der Empfehlung des Elcom-Präsidenten haben sich die Bestellungen von Kerzen sowohl im Vorjahresvergleich als auch zum Mittel der sechs unmittelbaren Vorwochen dieses Jahres vervierfacht.» Normalerweise treten Wochenumsätze in dieser Höhe gemäss Rei erst zum Auftakt der Kerzen-Hauptsaison im Oktober auf. «Dieser Anstieg ist folglich durchaus ungewöhnlich für die Jahreszeit, liegt aber immer noch deutlich unter den Wochenumsätzen, die in der Vorweihnachtszeit typisch sind», so Rei. In der aktuellen Woche haben sich gemäss Rei die Umsätze wieder normalisiert.

Die Nachfrage ist sprunghaft angestiegen. Bild: Pius Amrein (19. August 2022)

Preiserhöhungen wegen Paraffin

Zu dieser Situation kommt hinzu, dass der für die Kerzenherstellung essenzielle Rohstoff Paraffin derzeit schwieriger zu bekommen ist als früher – und der Preis in den letzten Monaten sehr stark angestiegen ist. Die Gründe für die Preissteigerungen sind vielfältig: verminderte Produktion aufgrund der Pandemie, höhere Energiepreise der Raffinerien, gestiegene Transportkosten, und in den letzten Monaten auch die nun anstehenden Sanktionen auf russisches Öl und dessen Nebenprodukte.

Alain Balthasar sagt, dass aktuell bei den meisten Qualitäten genügend Paraffin zur Verfügung steht. «Wir mussten einige Bezugsquellen ersetzen, aber wir wurden meist fündig.» Allerdings zu deutlich höheren Preisen. Balthasar spricht in Bezug auf die Paraffinbeschaffung von Preissteigerungen von 50 bis 70 Prozent. «Diese Preiserhöhungen mussten wir notgedrungen in den letzten Monaten an unsere Kunden weitergeben», sagt der CEO.

Es wird im Zwei-Schicht-Betrieb produziert. Bild: Pius Amrein (19. August 2022)

Produktion läuft auf Hochtouren

Balthasar beliefert von Hochdorf aus nicht nur Privatkunden, sondern auch Grosskunden wie Migros und Coop, die ebenfalls seit kurzem «sehr viel mehr Kerzen verkaufen», wie Alain Balthasar sagt. «Dies führt dazu, dass wir kurzfristig für Nachschub sorgen mussten. Zum Glück sind unsere Lager Anfang der kommenden Kerzensaison nun grösstenteils schon gut gefüllt, sodass wir schnell reagieren konnten», sagt der CEO. Da es aber eine Weile brauche, bis die Ware in die Lager der Kunden transportiert wird, von dort meist noch in ein Regionallager, und dann in die Filialen, «kann es gut sein, dass die Verkaufsregale teilweise eine Zeit lang leer sein werden», sagt Balthasar.

Bei den grossen Händlern gibt man Entwarnung. «Aktuell haben wir genügend Kerzen an Lager, um die Nachfrage decken zu können», sagt zum Beispiel Coop-Sprecher Caspar Frey. Daniel Rei von Brack ergänzt: «Aufgrund unseres guten Sortimentsmix aus Schweizer und internationalen Herstellern sind momentan 96 Prozent unserer über 1200 Kerzenprodukte ab Lager lieferbar. Derzeit meldet noch kein Lieferant zurück, dass es zu einer Knappheit kommen könnte, aber ausschliessen lässt sich das nicht.» Die Kerzenlager werden bei Brack derzeit aufgefüllt. «Wir beobachten die Marktentwicklung weiter», so Rei. Auch bei Balthasar sind die Lager aktuell noch gut gefüllt, die Kerzenproduktion läuft im Zwei-Schicht-Betrieb auf Hochtouren. «Daher bin ich zuversichtlich, dass wir zumindest im Kerzenbereich diesen Winter nicht in eine Mangellage kommen werden.»

Von Hamsterkäufen hält Balthasar nicht viel. «Klar sollte man immer Kerzen im Haus haben. Dies aber hauptsächlich, weil sie eine schöne Stimmung verbreiten.» Und wer sich im Hinblick auf den kommenden Winter vor einer Stromknappheit in der Schweiz fürchtet, habe ja noch genügend Zeit, sich mit Kerzen einzudecken.

