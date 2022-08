Studie Schweizer Firmen sind bei der Business-Transformation träge Eine neue Untersuchung der Hochschule Luzern zeigt, dass Schweizer Unternehmen die Relevanz der Business-Transformation zwar als hoch einschätzen, viele von ihnen aber noch grosses Verbesserungspotenzial haben. Maurizio Minetti 22.08.2022, 14.50 Uhr

Der Ausdruck gehört ins neudeutsche Vokabular der Geschäftswelt: «Business Transformation». Er bezeichnet die Notwendigkeit, Unternehmen so umzugestalten, damit sie unter veränderten Bedingungen weiterhin erfolgreich sein können. Wer sich nicht anpasst, geht unter. Ob in Sachen Digitalisierung, bei den Auswirkungen der Pandemie oder des Ukraine-Kriegs.

Die Hochschule Luzern bezeichnet die Business-Transformation als einen «Prozess, bei dem die Art und Weise, wie ein Geschäftsbereich oder ein gesamtes Unternehmen sein Geschäft betreibt, wesentlich verändert wird». Die Veränderungen umfassen in der Regel mehrere Elemente und betreffen beispielsweise das Angebot eines Unternehmens, aber auch die internen Abläufe und die Kompetenzen der Mitarbeitenden. Erstmals hat die Hochschule Luzern nun in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Organisation und Management (SGO) eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht.

Die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren

Die Studie «Business Transformationen Survey 2022» lief im Februar und März 2022 in der deutschsprachigen Schweiz. Von den 338 befragten Unternehmen haben 253 angegeben, derzeit an einer laufenden Business-Transformation beteiligt zu sein. In den anderen 85 Unternehmen wird aktuell kein Anlass für eine tiefgreifende Veränderung gesehen. Es haben überwiegend grössere Firmen an der Studie teilgenommen. 38 Prozent der Teilnehmenden kommen aus Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden, 36 Prozent aus Unternehmen mit 10 bis 249 Mitarbeitenden.

Aus der Studie geht hervor, dass Schweizer Unternehmen die Relevanz der Business-Transformation zwar als hoch einschätzen, viele von ihnen aber noch grosses Verbesserungspotenzial haben. «Besonders deutlich wird das Verbesserungspotenzial bei der Geschwindigkeit», sagt Jan Schlüchter, Studienautor und Co-Programmleiter des CAS Business Transformation Management an der Hochschule Luzern. Knapp 64 Prozent aller Befragten empfinden das Transformationsvorhaben als zu langsam, bei den nicht erfolgreichen Transformationen sind es sogar über 88 Prozent. Entscheidende Unterschiede zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Business-Transformationen machen zudem Arbeit der Geschäftsleitung und Führungskräfte sowie eine hohe Fehlertoleranz aus.

Das Forschungsteam hat aus den Ergebnissen zehn Handlungsempfehlungen abgeleitet:

Von diesen zehn Empfehlungen seien drei essenziell: «Den Führungspersonen kommt bei erfolgreichen Business-Transformationen eine besondere Bedeutung zu. Alle Führungspersonen, allen voran die Geschäfts- und Bereichsleitung, sollten sich persönlich und authentisch für das Transformationsvorhaben engagieren», sagt Jan Schlüchter. Als Zweites sei vor dem Start einer Business-Transformation sicherzustellen, dass im Unternehmen oder Bereich eine positive Fehler- und Lernkultur existiert. Als Drittes ist Schnelligkeit in der gesamten Transformation die beste Strategie, sei es beim Entwickeln, Entscheiden oder Umsetzen neuer Geschäftsmodelle oder Strategien. «Im Zweifel sollte lieber ein engerer Takt vorgegeben werden, nachjustieren ist immer noch möglich», präzisiert Schlüchter.

Viele Anfänger und wenige Champions

In der Studie haben die Teilnehmenden aus den Unternehmen neben einer allgemeinen Einschätzung verschiedene Aspekte ihrer eigenen Business-Transformation beurteilt. Aus dieser Beurteilung hat das Forschungsteam einen sogenannten «Business Transformation Maturity Score» (BTMS) ermittelt. Dieser deckt den Vorbereitungsgrad, den eigentlichen Transformationsprozess und die dazu notwendigen Fähigkeiten ab. Die Resultate der Studie zeigen, dass lediglich neun Prozent der teilnehmenden Unternehmen in die Gruppe der Champions fallen. 47 Prozent gehören in die Gruppe der Anfänger.

«Diese Resultate verdeutlichen das noch zu realisierende Potenzial solcher Transformationen, selbst bei der Gruppe der Champions», so Schlüchter. Zwar seien einige Branchen etwas weiter fortgeschritten, etwa Finanz- und Versicherungsdienstleister. «Insgesamt besteht jedoch noch ein grosser Handlungsbedarf beim Management von Business-Transformationen, und zwar für alle Wirtschaftszweige», so der HSLU-Experte. Dass bisher lediglich 33 Prozent der Befragten eine Verbesserung der Marktposition ihres Unternehmens aufgrund der Transformation wahrnehmen, unterstreiche dies.

Die Hochschule Luzern will die Studie zur Business-Transformation künftig zweijährlich wiederholen.