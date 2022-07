Sursee Calida treibt Digitalisierung voran und holt neue IT-Chefin Die neu geschaffene Position soll sämtliche IT-Geschäftsbereiche der Gruppe unter einem Dach bündeln. Gregory Remez 06.07.2022, 16.05 Uhr

Stösst 2023 zu Calida: Hanna Huber. (PD)

Calida hat bald eine IT-Chefin. Wie der Surseer Textilhersteller am Mittwoch mitteilte, hat er Hanna Huber zur sogenannten Chief Information & Digital Officer (CIDO) ernannt. Die neu geschaffene Position werde sämtliche IT-Geschäftsbereiche der Gruppe unter einem Dach bündeln, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Als CIDO soll Huber die digitale Transformation sowie die nachhaltige digitale Weiterentwicklung aller Geschäftsfelder von Calida verantworten. Ihre Position werde sie «voraussichtlich im Januar 2023» antreten.

Huber hat in den vergangenen zehn Jahren verschiedene IT- und Technologie-Teams geführt, zuletzt bei der Otto Group in Hamburg, davor bei Zalando. «Mit ihrer langjährigen Erfahrung im E-Commerce und ihrer fundierten Expertise in Digitalisierungsstrategien ist sie prädestiniert, die digitale Entwicklung der Calida-Gruppe zu systematisieren und zu optimieren», kommentiert Calida-CEO Timo Schmidt-Eisenhart den Neuzugang in spe.