Knall bei Calida: Inhaberfamilie verkauft doch nicht, Ex-Chef Sulzberger kehrt zurück – und der CEO geht schon wieder Doch alles anders beim Luzerner Wäschehersteller: Die Familie Kellenberger verkauft ihr Aktienpaket nicht. Der ehemalige Firmenchef Felix Sulzberger kehrt als Präsident zurück. Der amtierende CEO Timo Schmidt-Eisenhart tritt nach nur zwei Jahren zurück.

Felix Sulzberger an der Bilanzmedienkonferenz von Calida im März 2016. Bild: Pius Amrein (7. 3. 2016)

Dieses Comeback hat es in sich: Sieben Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Calida-Verwaltungsrat soll der ehemalige langjährige Konzernchef Felix Sulzberger wieder zurück ins Aufsichtsgremium. Wie der börsenkotierte Surseer Wäschehersteller am Montag mitteilte, wird Sulzberger als unabhängiges Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Derzeit ist Sulzberger unter anderem Mitglied des Verwaltungsrates der Holy Fashion Group sowie Vorsitzender des Beirats der Finatem Private Equity mit Sitz in Frankfurt.

Der 72-Jährige hatte Calida über 14 Jahre lang geleitet und in dieser Zeit mit geschickten Übernahmen das Unternehmen auf den Pfad des Erfolges zurückgebracht. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Ankeraktionär, der Familie Kellenberger, musste er den Verwaltungsrat 2016 verlassen. Sulzberger pochte damals auf weitere Zukäufe, während die Familie die getätigten Übernahmen konsolidieren wollte. Nun herrscht offenbar wieder Einigkeit über die Strategie. Details sind allerdings noch nicht bekannt.

Verkaufsgespräche ohne Ergebnis

Erich Kellenberger. Bild: PD

Die Rückkehr von Sulzberger steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Familie Kellenberger ihren Anteil an Calida doch nicht verkauft. Letzten Sommer hiess es, die Familie wolle ihr Aktienpaket abgeben. Man wolle den Anteil von derzeit rund 34 Prozent verkaufen, «da innerhalb der Familie auf absehbare Zeit keine Nachfolgerin und kein Nachfolger für Erich Kellenberger mit der notwendigen industriellen Expertise bereitsteht», hiess es im August. Die Familie liebäugelte bereits zwischen 2014 und 2015 mit einem Verkauf des Aktienpakets, doch kam der Ausstieg damals nicht zustande. Auch jetzt konnte kein Käufer gefunden werden, deshalb bleibt alles beim Alten.

«Nach eingehender Prüfung aller Optionen hat sich unsere Familie entschlossen, dass die mittelfristige Fortsetzung unseres Engagements die tragfähigste Lösung für das Unternehmen ist», lässt sich Erich Kellenberger zitieren. Sein Sohn Allan werde «die Familie als verantwortungsvolle Aktionärin» vertreten. Dem Vernehmen nach soll es zwar Gespräche mit möglichen Käufern gegeben haben, doch konkretisierten sich diese nicht. Mittelfristig werde die Familie das Aktienpaket behalten. Diese Frist dürfte wohl zwei bis drei Jahre dauern.

Allan Kellenberger übernimmt vom Vater

Die Wendung dürfte auch den CEO Timo Schmidt-Eisenhart überrascht haben. Gemäss Mitteilung hat er den Verwaltungsrat orientiert, «dass er aus persönlichen Gründen von seiner Funktion zurücktritt». Er hatte den Posten erst vor zwei Jahren übernommen und erst vor wenigen Wochen Rekordergebnisse vorgestellt. Bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers werde er seine Aufgaben als CEO unverändert wahrnehmen und eine geordnete Übergabe sicherstellen, heisst es weiter.

Der Vertreter der Gründerfamilie, Erich Kellenberger, stellt sich derweil zwecks Stabsübergabe innerhalb der Familie nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat. Ebenso haben sich Hans-Kristian Hoejsgaard nach neun Jahren (davon drei Jahren als Präsident) und Lukas Morscher nach vier Jahren entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Für den Verwaltungsrat nominiert sind neben Sulzberger neu Allan Kellenberger, Thomas Stöcklin (Finanzchef Manor) und Eric Sibbern (Vertreter des Aktionärs Veraison). Zusätzlich werden die bisherigen unabhängigen Mitglieder Laurence Bourdon-Tracol, Patricia Gandji, Gregor Greber und Stefan Portmann zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Der vierzigjährige Allan Kellenberger ist der Sohn von Erich, der 74 Jahre alt ist. Die Altersguillotine bei Calida liegt bei 75. Als direkter Nachkomme der Gründerfamilie habe Allan Kellenberger früh Einblicke in die Organisation und Funktionsweise der Calida-Gruppe erhalten, heisst es in der Mitteilung. Vor seiner Tätigkeit von 2017 bis 2019 bei der Lafuma Group beziehungsweise Millet in verschiedenen Funktionen war Allan Kellenberger unter anderem für die Basler Modemarke Tally Weijl im In- und Ausland tätig.

Die Generalversammlung findet am 19. April statt.

