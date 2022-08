Sursee Mit dem Ausstieg der Familie Kellenberger endet bei Calida eine Ära Nach über 80 Jahren gibt die Familie Kellenberger die Fäden von Calida aus der Hand. Schon vor zwei Jahrzehnten verabschiedete sich die zweite Gründerfamilie Palmers. Dass ein neuer Ankeraktionär übernimmt, ist eher unwahrscheinlich. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Unterwäsche der Marke Calida in einem Geschäft in Zürich. Bild: Gaetan Bally/Keystone (23. Oktober 2019)

In Europa tobte noch der Zweite Weltkrieg, als der Ostschweizer Max Kellenberger und der Wiener Hans Joachim Palmers 1941 die Strickwarenfabrik Sursee AG gründeten. Später entstand daraus der Wäschehersteller Calida, der noch heute zwischen Oberkirch und Sursee seinen Hauptsitz hat. Die Familie Palmers verabschiedete sich bereits um die Jahrtausendwende unter öffentlichem Getöse aus dem Unternehmen, nun gibt auch die Familie Kellenberger ihr Aktienpaket ab.

Vergangene Woche gab die Familie bekannt, ihren Anteil von derzeit rund 34 Prozent verkaufen zu wollen, «da innerhalb der Familie auf absehbare Zeit keine Nachfolgerin und kein Nachfolger für Erich Kellenberger mit der notwendigen industriellen Expertise bereitsteht». Der frühere CEO Erich Kellenberger wurde 1948 geboren und hat mit einem kurzen Unterbruch insgesamt rund 35 Jahre die Familie im Verwaltungsrat vertreten. Zwischen 1970 und 2001 hatte der Sohn des Firmengründers diverse operative Funktionen bei Calida inne. Seine beiden Brüder Daniel und Max hingegen hielten sich operativ immer zurück.

Erich Kellenberger, Sohn des Mitgründers Max Kellenberger und voraussichtlich letzter Familienvertreter bei Calida. Bild: PD

Der Entscheid kommt nicht überraschend; die Familie liebäugelte bereits zwischen 2014 und 2015 mit einem Verkauf des Aktienpakets, doch kam der Ausstieg damals nicht zu Stande. Der damalige Verwaltungsratspräsident Thomas Lustenberger sagte 2016 gegenüber dieser Zeitung, die Familie ziele mit dem beabsichtigten Verkauf nicht primär auf eine Gewinnmaximierung, «sondern auf eine für Calida und die Mitarbeitenden gute Lösung».

Aus Familienkreisen ist zu erfahren, dass dies heute genauso gilt. Es sei der Familie ein grosses Anliegen, ihre Beteiligung als Ganzes oder in Teilen «umsichtig und im Sinne aller Stakeholder in neue, verantwortungsvolle Hände zu übergeben», heisst es in einer Mitteilung. Für die Nachfolge prüfe man verschiedene Optionen. Verwaltungsratspräsident Hans-Kristian Hoejsgaard präzisierte letzte Woche, Calida solle auch künftig ein unabhängiges, börsenkotiertes Unternehmen bleiben.

Pflichtangebot bei Komplettübernahme

Die Beteiligung der Kellenbergers ist derzeit an der Börse rund 120 Millionen Franken wert. Sollte ein Käufer den ganzen Anteil übernehmen wollen, müsste dieser gemäss Börsenregeln allen anderen Aktionären ein obligatorisches Kaufangebot machen, da eine solche Transaktion knapp über der 33,33-Prozent-Hürde zu liegen kommt. Umgehen könnte man dieses Pflichtangebot, wenn die Familie zum Beispiel einige Aktien behält und der Käufer damit die 33 Prozent nicht überschreitet. Bedeutende Aktionäre sind derzeit Veraison mit zehn Prozent sowie Swisscanto und Vontobel mit je rund fünf bis sechs Prozent.

Doch auch abgesehen vom Pflichtangebot erachten Beobachter einen Verkauf des kompletten Pakets an einen einzelnen neuen Ankeraktionär als eher unwahrscheinlich. Gian Marco Werro, Senior Equity Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, sagt: «Einen neuen Ankeraktionär zu finden, ist nicht einfach, da dieser die Anteile normalerweise – aufgrund der Transaktionskosten und des Risikos einer Kursbelastung beim Ausstieg – über mehrere Jahre hält und sich damit bindet.» Zudem sei auch die Positionsgrösse von rund 120 Millionen Franken allenfalls ein Hindernis für nur einen neuen Ankeraktionär, sagt Werro.

Streubesitz wird erhöht

Für ihn ist es deshalb am wahrscheinlichsten, dass mehrere neue Aktionäre einsteigen: «Einige wenige wohl mit fünf Prozent und mehr, wie etwa Family Offices, und die meisten wohl mit unter fünf Prozent.» Eine weitere Möglichkeit wäre ein Verkauf an einen strategischen beziehungsweise Private-Equity-Investor, der allenfalls eine komplette Übernahme der Calida Group beabsichtigt. Werro sieht die Chance dieses Szenarios wie auch jenes eines neuen Ankeraktionärs bei je 20 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit eines Aufteilens des Pakets unter mehreren neuen Aktionären sieht er dagegen bei 60 Prozent. Dies wäre aus seiner Sicht die beste Lösung für die Calida Group, da sich so der Aktienanteil im Streubesitz (Free Float) erhöhen und das Unternehmen weiterhin als Publikumsgesellschaft am Kapitalmarkt bestehen würde. Gleicher Meinung ist auch Vontobel-Analyst Pascal Furger.

In Aktionärskreisen stösst das Vorgehen der Familie auf Wohlwollen. Die Kommunikation und der Zeitpunkt seien gut, denn Calida stehe finanziell sehr gut da, heisst es. Tatsächlich hat der Textilhersteller jüngst sowohl Umsatz als auch Profitabilität weiter verbessern können.

