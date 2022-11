«Swiss Job Index» Warum in der Zentralschweiz zurzeit viele neue Stellen entstehen Über die letzten zwölf Monate hat die Zahl der offenen Stellen hierzulande stark zugenommen. Die Zentralschweiz spielt bei dieser Entwicklung ganz vorne mit. Es gibt allerdings auch eine Kehrseite. Gregory Remez Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Fachkräfte gesucht: Derzeit sind landesweit sehr viele Stellen offen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. November 2022)

Der Schweizer Jobmotor brummt kräftig, ungeachtet der gegenwärtigen Konjunkturabschwächung und der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten. Im Oktober waren hierzulande 1,5 Prozent mehr Jobs ausgeschrieben als noch im September. Verglichen mit dem Vorjahr waren es gar 15 Prozent mehr offene Stellen. Die Schweiz hat also über die letzten zwölf Monate ein rasantes Stellenwachstum erlebt.

Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Auswertung der Personalberatungsfirma Michael Page zum Schweizer Arbeitsmarkt. Erhoben wurden die Daten für den sogenannten «Swiss Job Index» mittels Webcrawler, eines Computerprogramms, das Firmenwebsites sowie alle gängigen Jobportale nach ausgeschriebenen Vakanzen absucht. Mit der Methodik, die laut Michael Page sämtliche offenen Jobs in der Schweiz erfasst, möchte die Firma einen möglichst «umfassenden Überblick über den Schweizer Arbeitsmarkt liefern».

Ein Blick auf den aktuellen «Swiss Job Index» zeigt, dass die Zahl der offenen Stellen in den Monaten September und Oktober im Industriesektor am stärksten zugenommen hat. Davon hätten vor allem die industriell geprägten Gebiete Nordwest- und Zentralschweiz profitiert, heisst es im dazugehörigen Communiqué.

Kantone Luzern und Schwyz als Treiber

Konkret betrug das Stellenwachstum in der Nordwestschweiz im Oktober im Vergleich zum Vorjahr satte 21,7 Prozent, wobei der Pharma-Kanton Basel-Stadt obenaus schwang (siehe Grafik). Knapp dahinter liegt die Zentralschweiz mit einem Stellenplus von 19,5 Prozent, wo vor allem die beiden Kantone Luzern und Schwyz zu den Treibern gehörten.

Die auffällige Zunahme an offenen Stellen führen die Michael-Page-Analysten zum Teil auf potenziell einsetzende Deglobalisierungstendenzen zurück. Demzufolge hätten die Unternehmen nach den Verwerfungen in der Coronakrise vermehrt versucht, ihre Lieferketten abzusichern. «Die Lieferkettenengpässe schaffen mehr Arbeitsplätze sowohl im Industrie- als auch im Dienstleistungssektor», führt Yannick Coulange aus, Direktor der Page Group Schweiz.

Unter anderem hätten die Lokalisierung der Produktion sowie der Bauboom zu einer höheren Nachfrage nach Handwerkerinnen und Handwerkern geführt. Im Vorfeld der Budgetplanungen und Jahresabschlüsse sei die Nachfrage nach Managementunterstützung und Verwaltungsfachleuten gestiegen. Auch die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen im Einzelhandel habe weiter zugenommen. Zudem hätten Lieferkettenprobleme und die Energiekrise zu einer höheren Nachfrage nach Elektronikfachleuten geführt.

«Wegen der Energiekrise steigt beispielsweise auch die Nachfrage nach Personal, das über eine Ausbildung im Bereich der Nachhaltigkeit verfügt», sagt Coulange. «Für gewisse Berufszweige ist die Nachfrage über die letzten zwölf Monate um fast 80 Prozent gestiegen.»

Die Aussage deckt sich mit bisherigen Auswertungen zur Arbeitsmarktentwicklung. Kürzlich hatte etwa das Bundesamt für Statistik (BFS) seinerseits von einer «Rekordzahl an neuen Stellen» in der Schweiz gesprochen. In seinem Bericht für das zweite Quartal wies es 5,316 Millionen Beschäftigte aus – ein Plus von 164'000 Jobs innerhalb eines Jahres und damit laut dem BFS der «stärkste Anstieg seit Einführung der Statistik in der heutigen Form im Jahr 1991».

240'000 Stellen schweizweit unbesetzt

Die Kehrseite davon ist, dass ein Teil der offenen Stellen zurzeit länger als üblich unbesetzt bleibt. Oder in anderen Worten: dass die Unternehmen mehr Mühe bekunden, geeignetes Fachpersonal für ihre Vakanzen zu finden. Der Fachkräftemangel lässt grüssen. Nach der Auswertung von Michael Page sind hierzulande gegenwärtig etwa 240'000 Stellen nicht besetzt.

In der Zentralschweiz sind etwa IT-Spezialistinnen und -Spezialisten am gefragtesten, gefolgt von Verkaufsfachleuten und technischen Angestellten (siehe Tabelle unten). Der Pflegebereich, der seit Ausbruch der Pandemie besonders unter dem Fachkräftemangel gelitten hat, taucht dagegen nicht in den Top 5 der am meisten gefragten Jobkategorien auf.

Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ist das aktuell überdurchschnittlich starke Beschäftigungswachstum in der Schweiz «hauptsächlich der Erholung von der Coronakrise zuzuschreiben». Gerade im Aufschwung hätten viele Unternehmen gleichzeitig begonnen, intensiver nach Arbeitskräften zu suchen – woraufhin sich der Fachkräftemangel allmählich zugespitzt habe. Insbesondere im zweiten Quartal des laufenden Jahres hätten die Rekrutierungsschwierigkeiten weiter zugenommen und das Vorkrisenniveau in sämtlichen Branchen übertroffen.

Dass das aktuelle Stellenwachstum mit etwaigen Deglobalisierungstendenzen zusammenhängt, hält das Seco dagegen für Spekulation. Eine solche Entwicklung sei zwar denkbar, heisst es dort auf Nachfrage. Auch sei es möglich, dass «eine Rückverlagerung von Lieferketten nach Europa kurzfristig gewisse positive Effekte hätte». Mittelfristig würden von einer Umkehr der Globalisierung international aber klar negative Effekte auf die Beschäftigung und den Wohlstand erwartet.

