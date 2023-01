Swiss Venture Capital Report Erstmals seit Jahren gibt es weniger Geld für Zentralschweizer Start-ups Seit 2020 hat sich das in Schweizer Jungunternehmen investierte Kapital nahezu verdoppelt. Auch in der Zentralschweiz wuchs der Betrag von Jahr zu Jahr. 2022 kam es aber zu einem leichten Rückgang. Ein Experte relativiert und erklärt die Hintergründe. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

ICT, Fintech und digitales Gesundheitswesen sind mit Abstand die Zugpferde in der Zentralschweizer Start-up-Szene. Bild: Getty

Trotz Inflation, Energiekrise, Ukraine-Krieg und Lieferkettenprobleme war 2022 aus finanzieller Sicht ein erfolgreiches Jahr für Schweizer Start-ups. Technologiegetriebene Jungfirmen sind in der Anfangsphase auf viel Kapital angewiesen – und dieses floss auch im vergangenen Jahr. Wie dem jüngsten «Swiss Venture Capital Report» zu entnehmen ist, nahm die Anzahl der Finanzierungsrunden gegenüber 2021 um 7,9 Prozent zu, die insgesamt investierte Summe sogar um 29,7 Prozent auf nunmehr knapp 4 Milliarden Franken. Seit 2020 hat sich das investierte Kapital nahezu verdoppelt, seit 2017 mehr als vervierfacht.

Kein Rekordjahr war 2022 hingegen für Zentralschweizer Start-ups. Erstmals seit 2016 ist die Summe des investierten Kapitals in der Region nicht zweistellig gewachsen – es resultierte gar ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

In insgesamt 50 Finanzierungsrunden sammelten Zentralschweizer Start-ups 374,7 Millionen Franken ein, 2021 waren es in 45 Runden 376,5 Millionen Franken gewesen. Mit Blick auf die Sektoren zeigt sich, dass ICT, Fintech und digitales Gesundheitswesen mit Abstand die Zugpferde in der Zentralschweiz sind. Diese Branchen machen 29 der 50 Runden aus.

Kanton Zug gehört zu den besten Standorten

Thomas Heimann von der Zuger Investorenvereinigung Seca ist Co-Autor der Studie. Er sagt, den leichten Rückgang in der Zentralschweiz müsse man nicht überbewerten: «Jährliche Schwankungen gibt es immer wieder, wenn grössere Finanzierungsrunden das eine oder andere Jahr prägen.» Wichtiger sei die Erkenntnis, dass der Kanton Zug seit einigen Jahren zu den bedeutenden Standorten in der Schweiz gehöre. Seit Jahren werden hier konstant dreistellige Beträge investiert.

Die Bedeutung des Kantons im Vergleich zum Rest der Zentralschweiz sei auch daran ersichtlich, dass mit einem totalen Finanzierungsvolumen von über 300 Millionen Franken der Kanton Zug fast 90 Prozent des in der Zentralschweiz eingesammelten Kapitals ausmache, erklärt Heimann. Die Zahl der Zuger Finanzierungsrunden erhöhte sich im Jahresvergleich von 29 auf 35. Die 110 Millionen Franken für die Seba Bank waren der grösste Deal im vergangenen Jahr.

Gerade im Fintech-Bereich zähle Zug viele Start-ups, die entsprechend regelmässig Kapital einsammeln. «Es ist möglich, dass im Zuge der Konsolidierung in der Kryptobranche einige Finanzierungen in Zug nicht zu Stande gekommen sind», so Heimann. In der Studie werden Eigenkapitalfinanzierungen ab mindestens 100’000 Franken berücksichtigt, Finanzierungen mittels Krypto-Token werden nicht gezählt.

Obwalden, Nidwalden und Uri gehen leer aus

In Luzern gab es letztes Jahr sieben Geldspritzen, verglichen mit drei im Jahr zuvor. Der Gesamtbetrag sank aber markant von 110,5 Millionen auf 28,8 Millionen. Grund dafür ist, dass 2021 allein die Finanzierungsrunde für den Horwer Diabetespflaster-Hersteller Cequr über 108 Millionen Franken ausmachte. Die Luzerner Topfinanzierungsrunde 2022 war jene des Alzheimer-Diagnosegerätherstellers Altoida in der Höhe von 18,7 Millionen Franken.

In Schwyz sank die Zahl der Runden von zehn auf acht, der Gesamtbetrag von 106,4 auf 18,8 Millionen. 2021 hatte die Finanzierung von 73 Millionen Franken für die Altendorfer Ernährungsberatungs-App Oviva für Schub gesorgt. Die Schwyzer Topfinanzierungsrunde 2022 war jene über 8 Millionen Franken für den Hersteller eines Sauerstoffversorgungssystems Caeli Nova. Im Gegensatz zu 2021 gab es in Obwalden letztes Jahr keine nennenswerte Start-up-Finanzierung, Nidwalden und Uri gehen ebenfalls erneut leer aus.

Diskrepanz zwischen «Old» und «New Economy»

Mit Blick auf die ganze Zentralschweiz lasse sich sagen, dass die Region rund zehn Prozent des gesamtschweizerisch gesprochenen Risikokapitals eingesammelt habe, erklärt Co-Autor Heimann. Das sei ein ansehnlicher Wert, aber im Vergleich zur etablierten «Old Economy» in der Region eher tief. Er erklärt: «Wenn man bedenkt, wie gross die Bedeutung von Konzernen wie Schindler, V-Zug, Emmi oder Dätwyler an der Börse ist, ist die Rolle von Start-ups hier im gesamtschweizerischen Kontext doch eher bescheiden.»

Daraus lasse sich schliessen, dass die für Innovationsökosysteme unabdingbaren Cluster- und Zusammenarbeitseffekte zwischen «Old» und «New Economy» noch zu wenig existieren. «Das kann sich aber ändern. Grosskonzerne müssen sich stetig mit Innovationen auseinandersetzen und da sind Start-ups bevorzugte Partner», so Heimann. Positiv formuliert könnte man sagen: «Wahrscheinlich ist die Region noch immer stark von den etablierten Firmen geprägt. Junge Menschen finden dadurch attraktive Arbeitgeber und sind weniger bereit, ein finanzielles Risiko mit der Gründung eines Start-ups einzugehen.» Seiner Meinung nach müssten die Kantone aber versuchen, eine Balance zu finden zwischen «alter» und «neuer» Welt, so wie dies in Zug der Fall sei.

