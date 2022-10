Synthetische Eisflächen Weil Strompreise explodieren: Luzerner Kunsteisbahnfirma Glice im Hoch Ob in Mexiko, in der Mall of Switzerland oder auf dem Berner Bundesplatz: Die Kunsteisbahnen von Glice erfreuen sich grosser Beliebtheit. Das Unternehmen profitiert davon, dass strom- und wasserbetriebene Bahnen teurer im Unterhalt werden. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Glice-CEO Viktor Meier vor einem künstlichen Eisfeld in Mexiko-Stadt, das von Glice stammt. Bild: PD

Mit den sinkenden Temperaturen werden nun wieder vielerorts Eisbahnen installiert, auf denen Gross und Klein dem Schlittschuhlaufen frönen können. Doch dieses Jahr machen die hohen Stromkosten den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Günstiger wird die Eisbahn dann, wenn sie im Betrieb gar keinen Strom benötigt. Dieses Alleinstellungsmerkmal zeichnet das Luzerner Unternehmen Glice aus. Es stellt seit 2012 synthetische Eisflächen her. CEO und Mitgründer Viktor Meier sagt auf Anfrage:

«Jetzt, da vielerorts die Strompreise explodieren, geht die Nachfrage nach unseren Null-Strom-Eisbahnen durch die Decke.»

Vor wenigen Tagen gab die Mall of Switzerland in Ebikon bekannt, dass sie das Eisfeld ab diesem Jahr neu mit Glice betreibt – ganz ohne Wasser und Strom. «Das synthetische Eisfeld von Glice hat uns überzeugt und wird unsere Kundinnen und Kunden begeistern», sagt Centerleiterin Jessica Janssen. Die Verantwortlichen der Mall of Switzerland wollen die Eisfläche auch in den nächsten Jahren wieder einsetzen, kündigt das Einkaufszentrum bereits jetzt an.

Weitere Glice-Eisbahnen werden diesen Winter unter anderem im Emmen Center oder im Länderpark Stans zum Einsatz kommen. Auch die Kunsteisbahn auf dem Berner Bundesplatz stammt heuer von Glice.

Zu Beginn gab es kaum Geld

Meier kam vor zehn Jahren auf die Idee, Kunststoffeisbahnen zu bauen. Die Flächen bestehen aus Paneelen, die Glice aus einer Mischung aus Polymeren, Silikon und anderen Stoffen in Deutschland pressen lässt. Glice liefert dazu auch das Zubehör, inklusive spezieller Banden, die man in Spanien herstellen lässt.

Nachschubprobleme bei den Rohstoffen gebe es kaum, doch die Preise seien gestiegen. «Die Kosten geben wir der Kundschaft weiter, aber unter dem Strich sind unsere Eisbahnen immer noch viel günstiger als strom- und wasserbetriebene Bahnen.» Meier betont zudem, dass bei der Herstellung der Paneele auf die Verwendung von erneuerbarer Energie geachtet wird. Ausserdem pflanzt Glice für jedes gefertigte Paneel einen Baum.

Glice hat seit der Gründung vor zehn Jahren in über 90 Ländern über zweitausend Anlagen realisiert. Meier erzählt, wie er zu Beginn mit dem Start-up keinerlei Finanzierungshilfen bekam, sich keinen Lohn auszahlte und bei Geschäftsreisen in Jugendherbergen nächtigte. Ab 2016 zog das Geschäft an, Ende 2019 blickte er hoffnungsvoll auf ein weiteres erfolgreiches Jahr, denn damals hatte Glice soeben in Mexiko-Stadt das mit 4000 Quadratmetern weltgrösste künstliche Eisfeld installiert. Die renommierte «New York Times» widmete dem Luzerner Start-up einen ganzseitigen Bericht, die Aufträge prasselten nur so herein. Doch dann kam Corona.

Private und Autoindustrie als neue Standbeine

«Corona hat uns arg durchgeschüttelt. Die Pandemie hat uns aber auch hundertmal stärker gemacht», sagt Meier. Stolz sei er darauf, dass er keine Mitarbeitenden entlassen musste. Dankbar sei man auch für den Covid-Kredit vom Bund. Das Unternehmen beschäftigt zirka 130 Personen rund um den Globus – und zwar arbeiten alle seit der Firmengründung im Homeoffice. Glice kennt weder Zeiterfassung noch eine Beschränkung bei den Ferien.

«Bei uns können alle so arbeiten, wie sie möchten, solange die vereinbarten Ziele erreicht werden.»

In der Pandemie musste sich Glice neu erfinden. «Damals brach das Eventbusiness zusammen, von dem wir zu 90 Prozent abhängig waren», erzählt der 44-Jährige. Also steckten die Glice-Macher die Köpfe zusammen und bauten neue Standbeine auf: Über einen neuen Onlineshop begann Glice, kleinere Anlagen an Privatkunden zu verkaufen.

Gleichzeitig bereitete das Team den Markteintritt in mehreren neuen Ländern vor. Und dann entdeckte Meier die Autoindustrie als Kundschaft. «Neue Autos müssen auch auf Eisflächen getestet werden. Das ist teuer, weil man dafür in nordische Länder fahren muss, um dort auf einem gefrorenen See zu testen.» Die synthetischen Eisflächen hingegen können in der Nähe der Autohersteller installiert werden.

Jetzt, da die Pandemie zu Ende scheint, reaktiviert sich parallel dazu auch das traditionelle Eventgeschäft im Winter. Der gebürtige Stadtluzerner rechnet damit, dass der Umsatz dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 60 bis 70 Prozent ansteigen wird. «Wir werden sicher den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte erwirtschaften», so Meier.

