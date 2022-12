Tiefere Nachfrage Der Entlebucher Boom hat ein Ende: So entwickeln sich die Immobilienpreise in der Zentralschweiz Seit Jahrzehnten schiessen die Schweizer Immobilienpreise Jahr für Jahr in die Höhe. Doch in den anstehenden Monaten dürfte die Preiskurve stagnieren. Innerhalb der Zentralschweiz gibt es grosse Unterschiede. Miriam Abt Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Gemeinde Entlebuch. Bild: Pius Amrein (31. Juli 2020)

Alle wollen ein Eigenheim – und Jahr für Jahr gehen die Preise weiter durch die Decke: Wer sich den Traum eines Einfamilienhauses erfüllen will, muss heute über 60 Prozent mehr in die Hand nehmen als noch vor zehn Jahren. Insbesondere in der Zentralschweiz boomen die Preise von Eigenheimen. Schweizweit sind sie im Vergleich zu 2021 nirgendwo sonst so stark angestiegen, wie diese Zeitung im August berichtete. Und das, obwohl die Hypothekarzinsen seit Anfang Jahr wieder vergleichsweise hoch sind.

Nun machen sich jedoch die ersten Auswirkungen der Zinswende bemerkbar. Das Preiswachstum von Wohneigentum flacht leicht ab, wie die aktuellen Daten des Immobilienberaters Wüest Partner zeigen. Dabei kann aber innerhalb der Zentralschweiz bekanntlich keineswegs von Homogenität die Rede sein. Patrick Schnorf, Immobilienexperte bei Wüest Partner, ordnet ein: «Die Preise flachen insbesondere dort ab, wo die Marktanspannung – das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage – vergleichsweise tief ist.»

Ländliche Regionen zeigen grösste Veränderung

Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung in eher ländlichen Gebieten wie dem Entlebuch oder der Region Innerschwyz. Die Transaktionspreise von Einfamilienhäusern sind in beiden Regionen leicht rückläufig. So sinke die Nachfrage im Vergleich zum Spitzenjahr 2021 zwar in allen Gebieten, aber: «Aufgrund der tieferen absoluten Zahl an Interessierten wirkt sich dies in den ländlicheren Gebieten mutmasslich stärker auf die Preise aus als in Zentrumsgebieten», so Schnorf.

Insbesondere das Entlebuch hat zwischen Anfang 2021 und 2022 einen steilen Anstieg zurückgelegt, der sich nun aber nicht mehr weiterzieht. «Viele günstigere Regionen haben in den letzten Jahren preislich deutlich zugelegt», sagt Schorf. Inzwischen seien aufgrund des Zinsumfelds jedoch eine tiefere Nachfrage und somit abflachende Preise zu beobachten.

Nicht so in Nidwalden: Die Preiskurve zeigt weiterhin nach oben. Das liegt daran, dass die Bautätigkeit stagniert, da es kaum weitere Landreserven gibt – so schreibt es die Nidwaldner Kantonalbank in ihrem aktuellsten Eigenheimindex. Die hohe Nachfrage sieht sich also mit einem praktisch inexistenten Angebot konfrontiert, was sich in den Preisen widerspiegelt. Ähnlich ist die Situation in anderen Teilen der Urschweiz wie Uri oder dem Obwaldner Sarneraatal.

Nidwalden hat in Sachen Preisentwicklung somit die bisherige Spitzenregion Luzern überholt: Seit 2012 sind die Preise um fast 80 Prozent angestiegen.

Die Nachfrage in Luzern bleibt hoch

Im Allgemeinen steigen aber auch die Preise im Kanton Luzern weiterhin. «Die Nachfrage ist unverändert hoch, was die Preise stützt beziehungsweise auch treibt», sagt Daniel von Arx, Mediensprecher von der Luzerner Kantonalbank (LUKB). Das betreffe sowohl die Eigenheime als auch die Eigentumswohnungen. Lediglich für Mehrfamilienhäuser als Anlageobjekte gebe es eine leicht abgeschwächte Nachfrage und damit auch leicht tiefere Preise.

Gemäss von Arx sind die Preise der Eigentumswohnungen in einigen Regionen im Vergleich mit dem restlichen Kantonsgebiet überproportional angestiegen. «In und um Willisau und Sempach ist die Nachfrage nach Wohneigentum seit Jahren sehr viel grösser als das Angebot.»

Bei den Einfamilienhäusern hat jedoch die Region Luzern den grössten Sprung hinter sich: In der Stadt Luzern und den Seegemeinden erreicht der Preis von Eigenheimen Höchststände, wie die LUKB in ihrem Immobilienbericht schreibt.

Zuger Eigentumswohnungen sind rares Gut

In Zug fällt auf, dass der Transaktionspreis von Einfamilienhäusern stagniert, Eigentumswohnungen hingegen stetig teurer werden.

«Im Kanton Zug ist der Markt im Segment der Eigentumswohnungen inzwischen fast vollständig ausgetrocknet», so Schnorf. Nachdem vor rund zwei Jahren noch Angebote auf dem Markt waren, bewegt sich die Angebotsquote aktuell bei 1,2 Prozent. Diese Kennzahl misst das Verhältnis von aktuell angebotenen Immobilien zum Gesamtbestand. «Im Segment der Einfamilienhäuser ist die grosse Knappheit schon länger zu registrieren und die Preise bewegen sich seit einiger Zeit auf sehr hohen Niveaus.»

Wer kann sich Wohneigentum noch leisten? Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Die fiktive Zentralschweizer Durchschnittsfamilie Müller hat vor, für 1’429’000 Franken ein fünfjähriges Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 170 Quadratmetern zu erwerben. Wenn sie die obligatorischen 20 Prozent Eigenmittel investiert und für den restlichen Betrag eine Festhypothek aufnehmen will, braucht sie ein jährliches Bruttoeinkommen von mindestens 223’000 Franken, um die Kosten tragen zu können – das bei einem Durchschnittssatz von 4,5 Prozent. Da reicht ihr Einkommen von 158’000 Franken bei weitem nicht aus. Nur wenn Herr und Frau Müller zusätzlich je 100’000 Franken aus der Pensionskasse oder etwa aus Erbvorbezug investieren können, erhalten sie die Hypothek von der Bank. Schwieriger wird es, sollten die Müllers in die Stadt Luzern ziehen wollen: Wer dort ein mittelgrosses, neuwertiges Einfamilienhaus erstehen will, muss gemäss LUKB mit einem Preis von 2,2 Millionen Franken oder mehr rechnen. Bei der gleichen Investition von Eigenmitteln müsste Familie Müller also ein jährliches Bruttoeinkommen von fast 350’000 Franken erreichen, um eine Hypothek zu erhalten. In der Stadt Zug ist das Preisniveau so hoch, dass bereits eine durchschnittliche Eigentumswohnung fast die Preismarke von zwei Millionen Franken knackt. Zum Vergleich: In Stans im Kanton Nidwalden erhält man die gleiche Wohnung für unter 1,2 Millionen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Immobilien sowohl in Zug als auch in Nidwalden aussergewöhnlich stark überbewertet werden. Eine Bank orientiert sich bei der Hypothekenvergabe jedoch am Fundamentalwert der Immobilie. Liegt also der Marktpreis über dem von der Bank geschätzten Wert, muss diese Differenz aus der eigenen Tasche bezahlt werden. (abt)

Die hohen Eigentumskosten haben indirekt auch einen Einfluss auf die Mietpreise: «Gegenwärtig sehen wir eine teilweise Verlagerung der Nachfrage vom Wohneigentum in das Segment der Mietwohnungen», so Schnorf. Das führe dazu, dass die Mietpreise sowohl bei Neu- als auch bei Wiedervermietungen anziehen.

Und wie geht es nun weiter mit dem Traum des Eigenheims? Gemäss Schnorf von Wüest Partner dürfte der Preisanstieg im nächsten Jahr weiterhin gemässigt bleiben: «Wir gehen aufgrund der steigenden Zinsen, aber auch unter Berücksichtigung der nach wie vor grossen Nachfrage und des geringen Angebots an Wohneigentum von stagnierenden Preisen in den nächsten 12 Monaten aus.»

