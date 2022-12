Tourismus Aus eins wird zwei: Wieso der Hapimag-Chef nicht mehr allein CEO sein will Der derzeitige Hapimag-CEO Hassan Kadbi wird seine Position ab Januar 2023 mit dem aktuellen CFO Silvan Odermatt teilen. Die Initiative dazu ging von Kadbi selbst aus. Als Mitgrund nennt er das veränderte Anforderungsprofil an einen CEO. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Die zukünftige Hapimag-Co-Leitung: Silvan Odermatt (links) und Hassan Kadbi. Bild: PD

Es läuft wieder rund beim Ferienanbieter Hapimag mit Hauptsitz in Steinhausen, der 2023 sein 60-Jahr-Jubiläum feiert. Nach einem Einbruch durch die Coronapandemie lag die Belegungsquote in den 56 Resorts und 5000 Ferienwohnungen von Hapmiag in den ersten elf Monaten 2022 um 12,9 Prozent über dem Vorjahr und sogar um drei Prozent über dem Vor-Corona-Jahr 2019.

CEO ist seit sechs Jahren der aus dem Libanon stammende Hassan Kadbi. Der 44-Jährige, der bereits seit fast 18 Jahren im Unternehmen ist und zuvor als Resortmanager fungierte, übernahm Hapimag in einer turbulenten Zeit. Eine Gruppe von Aktionären opponierte immer wieder gegen die Führung. Es ging unter anderem um den Vorwurf, Verluste aus Resortverkäufen würden verschleiert, was eine Sonderprüfung zur Folge hatte.

Man muss wissen, Hapimag ist eine Art Sharingökonomie im Kleinen, basierend auf dem Konzept, dass Mitglieder beziehungsweise Aktionäre gemeinsam Ferienanlagen finanzieren und nutzen. Pro Aktie gibt es dann eine gewisse Anzahl Wohnpunkte, mit welchen die Ferien bezahlt werden können.

Sharing auch auf dem Chefsessel

In den Jahren unter dem umgänglichen Kadbi glätteten sich die Wogen und er setzte für die Zukunft von Hapimag mit seinen derzeit rund 2000 Angestellten wichtige Innovationen um, zuletzt etwa einen digitalen Marktplatz, auf dem die Mitglieder von anderen Mitgliedern Aktien erwerben können. Sowie die Möglichkeit, auch ohne Aktienbesitz über eine Probemitgliedschaft Reisen buchen zu können. Das war auch nötig. Denn das Unternehmen litt vermehrt daran, dass aufgrund des steigenden Alters der Mitglieder Aktien ruhten und Wohnpunkte nicht mehr genutzt wurden.

Ab Januar wird das Sharingkonzept nun auch auf Kadbis Position übertragen. Er teilt sich ab dann den CEO-Posten mit dem bisherigen Finanzchef Silvan Odermatt. «Die Initiative dafür ging von mir aus, das kam für den Verwaltungsrat zwar etwas unerwartet, ganz überraschend war es aber nicht», erinnert sich Kadbi.

Der Hapimag-Hauptsitz: 2000 Personen arbeiten weltweit für den Ferienanbieter aus Steinhausen. Bild: Boris Bürgisser (13. Mai 2020)

Die Idee sei schon länger in ihm gereift. Nachdem in den letzten Jahren wichtige Neuerungen auf den Weg gebracht worden seien, gehe es jetzt darum, zu wachsen, also stärker Neumitglieder zu gewinnen, und auch das Angebot weiter auszubauen. Da sei es gut, sich auf gewisse Bereiche fokussieren zu können und die Verantwortung breiter zu verteilen, sagt Kadbi. Auch da das Profil eines CEO heute ein ganz anderes sei. «Früher gab der CEO die Direktive nach unten durch und so musste es dann gemacht werden.»

Als moderner CEO verstehe er sich aber vielmehr als Coach. «Ich setze mich oft einfach in Sitzungen rein und gebe Denkanstösse und unterstütze die in ihren jeweiligen Bereichen kompetenten Personen bei der Entscheidungsfindung.» Um dies gut zu machen, brauche es Zeit.

Sein neuer Co-CEO, Silvan Odermatt, Hapimag-Aktionär in dritter Generation, wie Kadbi betont, ist seit 2019 als CFO im Unternehmen. Seine berufliche Laufbahn begann der 41-Jährige bei PwC im Bereich Wirtschaftsprüfung. Auch künftig soll Odermatt Finanzchef bleiben und sich daneben als CEO um Bereiche wie Human Resources und Legal kümmern. Kadbi soll hauptverantwortlich für die Resorts, die Produktentwicklung und das Marketing sein. In Stein gemeisselt sei dies aber nicht, betont Kadbi, vielmehr habe man sich für eine Aufteilung anhand der bestehenden Vorkenntnisse der beiden Personen entschieden. Die Schlussentscheidung bei allen Themen hätten sie beide gleichberechtigt.

Ein Modell mit Fallstricken

Einer der Fallstricke dieses Systems ist laut Experten jedoch genau die Frage, wer entscheidet, wenn sich die zwei CEOs mal nicht einig sind. Dies sei einer der Hauptgründe, warum solche Doppelspitzen in Unternehmen auch schon oft gescheitert sind.

Das sei ein Punkt, über den sie sich auch viel Gedanken gemacht hätten, sagt Kadbi. «Doch bei uns werden Entscheidungen sowieso in enger Abstimmung mit den Fachverantwortlichen getroffen, diese haben die genauen Daten.» Uneinigkeit sei deshalb per se nichts Schlimmes und könne durch eine vertiefe Auseinandersetzung aus dem Weg geräumt werden. Zudem spiele auch eine Rolle, wie man miteinander harmoniere, und bei Odermatt habe er ein gutes Gefühl. Deshalb habe er ihn auch vorgeschlagen.

Könne man sich aber wirklich einmal gar nicht einigen, müsse der Verwaltungsrat entscheiden. Um sich solchen Problemen bewusst zu werden, hätten sie vereinbart, alle drei Monate gemeinsam Bilanz zu ziehen. «Müssen wir dann feststellen, dass wir uns zu häufig uneinig sind, ist das natürlich kein gutes Zeichen und wir müssen überdenken, ob die Doppelspitze wirklich das Richtige für Hapimag ist.» Dass es dazu kommt, erwartet Kadbi aber nicht.

