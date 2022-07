Zentralschweizer Hotels bejubeln «Lex Booking»

Tourismus Ende der «Knebelverträge»: Zentralschweizer Hotels bejubeln die «Lex Booking» – sinken nun die Preise? Schweizer Hotels dürfen künftig niedrigere Preise setzen als Online-Vermittler wie Booking. Die Branche zeigt sich zufrieden damit. Andreas Lorenz-Meyer 1 Kommentar 12.07.2022, 11.00 Uhr

Online Travel Agencies, kurz OTAs, spielen in der Schweizer Hotellerie eine grosse Rolle. Über Plattformen wie Booking, Expedia oder HRS läuft hierzulande im Schnitt etwa jede vierte Buchung. Natürlich wäre es den Hotels lieber, die Gäste würden direkt bei ihnen buchen, zum Beispiel über das eigene Buchungssystem auf der Hotelwebsite. Dann würde keine Kommission an die Online-Vermittler fällig, welche in der Regel rund 15 Prozent vom Buchungspreis beträgt.

Doch da legten die OTAs den Hotels bisher einen grossen Stein in den Weg: die im Vertrag festgelegte Preisparitätsklausel. Diese verbietet es Hotels, ihre Zimmer auf der eigenen Website günstiger anzubieten als die OTAs.

Die Schweizer Hotelbranche geht seit Jahren gegen diese «Knebelverträge» vor – und nun ist es so weit: Im Juni stimmte nach dem Nationalrat auch der Ständerat der «Lex Booking» zu, der Verschärfung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Verboten werden damit Paritätsklauseln für die Preise, aber auch Paritätsklauseln für Buchungskonditionen und Verfügbarkeiten.

Schweizer Hotels dürfen also auf der eigenen Buchungsmaschine künftig tiefere Preise zu besseren Bedingungen schalten als die OTAs. Ein Zimmer kann dann auf der Hotelwebsite zum Beispiel 280 Franken kosten, dasselbe Zimmer beim Online-Vermittler 300 Franken.

Vor allem kleinere Hotels sind abhängig

«Diese Entscheidung ist ein Segen»: Wolfgang Gehrig, Gastgeber des Hotels Winkelried in Stansstad. Bild: Pius Amrein (11. Juli 2022)

«Diese Entscheidung ist ein Segen», sagt Wolfgang Gehrig, Gastgeber des Hotels Winkelried in Stansstad. Die Paritätsklauseln hätten seine unternehmerische Freiheit eingeschränkt. Es gäbe keine logische Argumentation, warum die Politik sich so schwergetan habe, diese Ungerechtigkeit zu beenden. «Selbstverständlich fällt es uns nun leichter, Direktbuchungen zu erzielen. Die Gäste werden vermehrt über unsere Website buchen, da die Preise dort günstiger sind.» Was sich dann auch ökonomisch auszahlen werde: «Wir können mit dieser Änderung mehrere tausend Franken Kommissionen pro Jahr einsparen.» Weitere offene Punkte im Verhältnis Hotel–OTAs sieht Gehrig nicht:

«Der Gamechanger ist vollbracht. Damit bin ich persönlich sehr zufrieden.»

Miriam Böger, Direktorin des Art Deco Hotels Montana in Luzern. Bild: PD

Auch Miriam Böger, Direktorin des Art Deco Hotels Montana in Luzern und Vizepräsidentin von Luzern Hotels, freut sich über die neue Vertragsfreiheit. Sie sieht darin ein «schönes Zeichen» für die hiesige Hotellerie, in der Preispolitik nun wieder selbstbestimmt agieren zu können. Im Montana liegt der Anteil der OTA-Buchungen an den Gesamtbuchungen vergleichsweise niedrig, zwischen 12 und 15 Prozent. Die Kommissionen fallen daher ökonomisch nicht sehr ins Gewicht. «Das können wir verkraften.»

Für andere Häuser sind die Zahlungen an die OTAs aber sehr wohl eine finanzielle Grösse, ergänzt Böger. «Kleinere Hotels kommen manchmal auf 50 bis 60 Prozent OTA-Anteil an den Gesamtbuchungen, Tendenz steigend.» Ihnen tun die Kommissionen richtig weh. Was laut Böger jedoch auch zu bedenken ist: Die Zahlungen müssen mit dem Marketingbudget verrechnet werden. «Schliesslich ermöglichen OTAs den Zugang zu Märkten, in denen sich viele kleinere und mittlere Hotels gross angelegte Marketingaktivitäten schlichtweg nicht leisten können.»

Andere europäische Länder – Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich – haben längst Gesetze gegen die Marktmacht der OTAs erlassen. Daher gibt es auch schon wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen, so Melanie Wyss vom Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern. «Diese Studien haben den Einfluss der Gesetzesänderungen auf den Marktwert der Hotels und der OTAs untersucht. Heraus kamen positive Bewertungen für die Hotellerie und negativere Bewertungen für die OTAs.»

Gute Aussichten also auch für Schweizer Hotels. Viele werden aber weiter auf die OTAs als Vertriebskanal angewiesen sein, um neue Gäste zu erreichen, betont Wyss. Grossflächige Preisreduktionen erwartet sie nicht: «Natürlich überdenkt jedes Hotel seine Preisstrategie auf den unterschiedlichen Vertriebskanälen und geht eventuell auch bevorzugte Partnerschaften mit einigen OTAs ein. Im Allgemeinen ist die Hotellerie aber eine Branche mit relativ geringen Gewinnmargen und auch immer noch gebeutelt von der Pandemie.» Daher werden die Häuser eher in der Nebensaison vereinzelt attraktive Direktbuchungsangebote schalten, welche unter den OTA-Preisen liegen.

Mögliche Rückstufung im Ranking

Die OTAs sehen die Gesetzesänderung naturgemäss kritisch. Sie fürchten den Trittbrettfahrer-Effekt: Zuerst schauen sich die Gäste bei ihnen um, wechseln dann aber zur Hotelwebsite, sobald sie eine engere Auswahl getroffen haben – und buchen dort auch, sofern die Preise günstiger sind. «Es kann sein, dass wir diesen Effekt in Zukunft öfter sehen», so Wyss. «Den OTAs entgehen dadurch die Einnahmen für ihre Vermittlungsarbeit.» Ein Phänomen, das aber auch schon vorher zu beobachten war, da Hotels ihren Direktbuchern öfters «added values» zugesagt haben: etwa einen kostenlosen Parkplatz oder ein Gratisfrühstück.

Trotz Wegfall der Klauseln vermutet Wyss, dass die OTAs ihr «aktuell noch gut funktionierendes Geschäftsmodell» grundsätzlich beibehalten. Viele Gäste werden weiter bevorzugt bei ihnen buchen, weil die Abläufe effizient sind und eine gewisse Sicherheit geboten wird. Speziell Vielbucher haben keinen Grund, den OTAs den Rücken zu kehren, denn im Rahmen von Treue-Programmen bekommen sie Rabatte.

Ist es denkbar, dass die OTAs irgendwann zu härteren Massnahmen greifen und jene Hotels ausschliessen, deren Preispolitik ihnen nicht passt? Miriam Böger vom Montana kann sich so etwas kaum vorstellen:

«Die Plattformen verzichten ja nicht freiwillig auf den Umsatz.»

Gut möglich aber, dass Hotels, deren Preispolitik den OTAs nicht passt, in den Rankings nach hinten geschoben werden. Ausschlaggebend werde am Ende sein, bei welchem Vertriebskanal die Gäste die benutzerfreundlichste Buchungsoption finden – dort greifen sie auch zu.

