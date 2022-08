Tourismus Droht ein Reisebann? So wichtig sind russische Gäste für die Zentralschweiz In der EU wird ein Reisebann für russische Bürgerinnen und Bürger diskutiert. Die Schweiz könnte sich einem Verbot von Schengen-Visa für russische Touristen kaum entziehen. Daten zeigen, wie wichtig Gäste aus Russland für die Tourismusregion Zentralschweiz sind. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 18.08.2022, 11.00 Uhr

Die Region um den Vierwaldstättersee zog vor dem Ukrainekrieg und vor der Pandemie zahlreiche Russinnen und Russen an. Bild: Getty (1. Oktober 2018)

Im Zuge des Ukraine-Kriegs sind die Sanktionen gegen einzelne russische Staatsbürger laufend verschärft worden. Eine Massnahme, die seit kurzem zur Debatte steht, könnte nun eine weit grössere Breitenwirkung haben. Es geht um einen allgemeinen internationalen Reisebann für alle Russinnen und Russen. Damit könnten keine russischen Touristen mehr in europäische Länder reisen. In Polen, Estland und Litauen werden schon jetzt keine Touristenvisa mehr an Russen vergeben, Finnland und Lettland haben die Visabestimmungen unlängst verschärft. Die Regierungen von Estland und Finnland fordern nun eine gesamteuropäische Lösung. Massnahmen sollen an einem EU-Aussenministertreffen Ende August in Prag besprochen werden. Es droht also ein Verbot von Schengen-Visa für russische Touristen in Europa, denn die Schweiz könnte sich einer solchen EU-weiten Bestimmung kaum entziehen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie wichtig russische Touristinnen und Touristen für die Schweiz im Allgemeinen – und für die Zentralschweiz im Speziellen – sind. Daten dazu gibt es vom Bundesamt für Statistik, das unter anderem die Logiernächte zählt.

Anhand der Übernachtungszahlen in der Region Luzern/Vierwaldstättersee von 2005 bis heute lässt sich leicht erkennen: Bis zur Annexion der Krim 2014 durch Russland stieg die Zahl der russischen Gäste kontinuierlich an. Nach dem Krim-Einbruch ging es ab 2017 wieder steil nach oben – bis Corona kam. Kaum war die Pandemie einigermassen bewältigt, stiegen die Zahlen in der Zentralschweiz rasant an. Von 2020 auf 2021 betrug das Plus in der Region Vierwaldstättersee rund 60 Prozent auf fast 11’000 Logiernächte. Gäste aus Russland waren letztes Jahr in der gesamten Zentralschweiz ähnlich gut vertreten wie solche aus Spanien. Der Ukraine-Feldzug sorgte dann dieses Jahr wieder für einen massiven Einbruch.

Es zeigt sich also, dass russische Touristen sehr gerne in die Zentralschweiz reisen, wenn nicht äusserliche Einflüsse dazwischenkommen. Schweizweit sind die Daten ähnlich – mit dem Unterschied, dass sich die Zahl russischer Gäste im Jahr 2021 verglichen mit dem ersten Pandemiejahr noch weiter verringert hat.

Liebste nicht sportliche Aktivität: Shoppen

Die Schweiz sei grundsätzlich beliebt bei Russinnen und Russen, und so auch bei russischen Touristinnen und Touristen, bestätigt Florian Eggli, Dozent Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern. Es gebe zudem auch Russinnen und Russen, die hier ein Eigenheim hätten und darum öfters in der Schweiz seien.

Florian Eggli, Dozent Institut für Tourismus und Mobilität an der Hochschule Luzern. Bild: PD

Eggli verweist auf den «Tourismus Monitor Schweiz», der neben den Übernachtungszahlen auch qualitative Kriterien berücksichtigt und alle vier Jahre von Schweiz Tourismus erhoben wird. Die letzte Ausgabe dieser Studie stammt von 2017; wegen der Coronapandemie erscheint ein Update erst nächstes Jahr. In der Studie findet man auch spezifisch regionale Daten. Bei der letzten Studie wurden zwar lediglich 17 Personen aus Russland befragt, welche die Zentralschweiz besucht haben. Doch gemäss Eggli lässt sich aus den Antworten trotzdem herauslesen, wie wichtig diese Gäste für den hiesigen Tourismus sind.



Hauptgründe für eine Reise in die Zentralschweiz sind zwar auch für Russinnen und Russen Wandern und Naturerlebnisse, doch bei den nicht sportlichen Aktivitäten steht für 73 Prozent der befragten Russinnen und Russen in der Zentralschweiz Shopping zuoberst auf der Liste. «Was die Ausgaben betrifft, zeigen sich Russinnen und Russen spendabler als der Durchschnitt der Touristen», folgert Eggli. Bei den anderen Touristen rangieren bei den nicht sportlichen Aktivitäten Bergbahnfahrten mit 41 Prozent zuoberst. Hinzu kommt, dass Gäste aus Russland tendenziell eher in Zentralschweizer Hotels und weniger in günstigeren Ferienwohnungen übernachten.



Ebenfalls sticht heraus, dass 96 Prozent der russischen Gäste in der Zentralschweiz Rundreisen machen – verglichen mit einem Wert von 29 Prozent bei den restlichen Touristen. «Es ist also davon auszugehen, dass die allermeisten russischen Gäste, die in der Zentralschweiz übernachten, auch andere Regionen der Schweiz besuchen», so Eggli.

Luzern Tourismus findet Reisebann «nicht zielführend»

Die Frage, ob ein allgemeiner Reisebann sinnvoll sei, könne er nicht beantworten, sagt Eggli. «Ob und wie sich Embargos auf kriegführende Nationen auswirken, kann ich nicht abschliessend beurteilen. Sicher ist aber, dass für die Tourismusregion Zentralschweiz russische Gäste durchaus ein ökonomischer Faktor sind.»

Bei Luzern Tourismus verwies man bereits kurz nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine darauf, dass Russland zu jenen Märkten gehört, die in der Zentralschweiz letztes Jahr prozentual wieder am meisten zugelegt haben. Ein halbes Jahr später kann Luzern Tourismus «gut nachvollziehen, dass auf politischer Ebene über weitere Restriktionsmassnahmen gegenüber Russland geprüft werden», wie Sprecher Damian Süess sagt. Einen allgemeinen Reisebann erachtet Luzern Tourismus allerdings «nicht als zielführende Massnahme». Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine habe Luzern Tourismus seine Marktaktivitäten in Russland eingestellt und man werde auch im Jahr 2023 den russischen Markt nicht bearbeiten, sagt Süess.

