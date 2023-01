TRUscan Dieses System macht Seilbahnen sicherer Die Seile der Fatzer AG sind auch an Zentralschweizer Bergbahnen im Einsatz. Nun hat das Unternehmen ein Seilprüfungssystem entwickelt, das Drahtbrüche auf den Millimeter genau erkennen kann. Warum die Pilatusbahnen trotzdem mit einem flächendeckenden Einsatz zuwarten. Thomas Griesser Kym, Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 17.01.2023, 11.00 Uhr

Die Pilatus-Gondelbahn ab Kriens. Bild: Urs Flüeler / Keystone (23. Juli 2021)

0,0003 Prozent – das ist laut dem Verband Deutscher Seilbahnbetreiber die Unfallquote von Seilbahnen. Damit gelten sie als eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt. Unglücke gibt es dennoch immer wieder. So etwa am Pfingstsonntag 2021, als das Zugseil der Seilbahn am Monte Mottarone auf der italienischen Seite des Lago Maggiore riss und die Gondel zu Tale donnerte, weil Mitarbeitende die Sicherheitsklammern blockiert und so die Notbremsung ausser Gefecht gesetzt hatten. 14 Menschen starben.

Doch natürlich sind die Verhältnisse je nach Land verschieden. Das weiss man auch bei der Fatzer AG, die mit ihrem Drahtseilwerk und 120 Mitarbeitenden am Bodensee einer der global führenden Entwickler und Hersteller von Seilen für Seilbahnen ist. Zu den Kunden zählen auch Zentralschweizer Berggebiete.

Um die «Sicherheit im Seil, das höchste Gut», noch weiter zu erhöhen, hat das Unternehmen zusammen mit dem Prüfinstitut für Fördertechnik und Logistik der Universität Stuttgart ein neues Prüfsystem entwickelt. TRUscan arbeitet nach dem magnetinduktiven Messprinzip, wobei eine Prüfspule das magnetische Streufeld eines Seils aufzeichnet und so einen Blick ins Innenleben eines laufenden Seils ermöglicht. «So lassen sich Drahtbrüche auf den Millimeter genau erkennen», sagt Philippe Bieri, Projektleiter Verkauf bei Fatzer. Zudem misst das Gerät die Laufkilometer und Biegewechsel, sodass der Benützungsgrad des Seils stets bekannt ist.

Fatzers Seilprüfgerät TRUscan im Einsatz in Verbier. Bild: PD

Ursprünglich hat Fatzer dieses Prüfsystem in erster Linie für urbane Seilbahnen entwickelt, die seit einigen Jahren vor allem in Lateinamerika, aber auch in anderen Ländern etwa in Asien wie Pilze aus dem Boden schiessen und als staufreies Verkehrsmittel in Metropolen mit verstopften Strassen dienen.

Präzise Vorhersagen, wann das Seil ersetzt werden muss

Mit 30'000 Franken ist das System relativ günstig. Es arbeitet während des Betriebs der Bahnen, was bedeutet, dass die knappen Stillstandzeiten während der Nacht nicht für manuelle und visuelle Kontrollen durch Mitarbeitende aufgewendet werden müssen, sondern beispielsweise für Reparaturarbeiten genutzt werden können. Der Betreiber weiss stets um den Zustand seines Seils Bescheid. Das beruhigt etwa nach einem Gewitter oder einem Sturm. Auch Fälle von Beschädigungen durch Schüsse aus Feuerwaffen oder Vandalismus, was in anderen Ländern immer wieder vorkommt, lassen sich entdecken.

Hinzu kommt, dass es die Analyse der Abnützung des Seils erlaubt, die Wartung anzupassen und so die Lebensdauer des Seils zu verlängern, wie Bieri sagt. Gerade bei urbanen Seilbahnen, deren Seile wegen der hohen Beanspruchung zehn- bis zwanzigmal schneller ausgetauscht werden müssen als Seile von Bergbahnen in Skigebieten, ein nicht zu unterschätzender Kostenvorteil.

Ferner sieht der Betreiber die Prognose für sein Seil. Aufgrund der Messungen und gesammelten Daten lässt sich ziemlich präzise vorhersagen, wann das Seil ablegereif ist, also ersetzt werden muss. Das ermöglicht es, ein neues Seil rechtzeitig zu bestellen und so längere Betriebsausfälle zu vermeiden.

Bundesamt für Verkehr stellt sich quer

Auch in der Schweiz, wo der Ausbildungsstand des Seilbahnpersonals und das Niveau der Seilkontrollen laut Bieri «extrem hoch» sind, ist Fatzer mittlerweile zum Zug gekommen. So steht das TRUscan-System zum Beispiel seit zwei Jahren am Pilatus im Einsatz. Patrick Blaser, Leiter Technik und Betrieb bei den Pilatusbahnen: «Wir verwenden das System am Seil der Gondelbahn zwischen Kriens und Krienseregg und sind sehr zufrieden damit.»

Das System überwacht den Zustand des Förderseils permanent; Fatzer liest die Daten aus und stellt sie den Pilatusbahnen zur Verfügung. Das Prüfsystem habe den Vorteil, dass man es im laufenden Betrieb anwenden könne, sagt Blaser. Obschon die Pilatusbahnen überall Fatzer-Seile im Einsatz haben, ist TRUscan bislang aber nur auf der genannten Strecke installiert. «Der Grund ist, dass das Bundesamt für Verkehr das System nicht für die offizielle Seilprüfung zulässt, also müssen wir jeweils immer ein Drittsystem zusätzlich anwenden.» Ändere sich dies, könne er sich durchaus vorstellen, TRUscan überall anzuwenden.

