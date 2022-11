Twint Die LUKB bringt endlich die App, auf welche die Kundschaft seit langem wartet Bislang mussten Kundinnen und Kunden der Luzerner Kantonalbank mit der Prepaid-Version von Twint vorliebnehmen. Nun gibt es eine eigene App mit direkter Kontoanbindung. 09.11.2022, 12.00 Uhr

Twint mit direkter Kontoanbindung: Auch für LUKB-Kundinnen und -Kunden nun Realität. Bild: LUKB

Der Bezahldienst Twint hat sich hierzulande nach einem harzigen Start durchgesetzt. Mit der Smartphone-App kann man auf Onlineshops und in Läden bezahlen sowie Geld bequem von Smartphone zu Smartphone senden. Viele Banken bieten eine eigene Twint-App mit direkter Kontoanbindung an – nicht aber die Luzerner Kantonalbank. Die Kundschaft des Finanzinstituts musste bislang auf die Prepaid-Version der App ausweichen. Diese hat den Nachteil, dass man Geld aufladen muss und deshalb unter Umständen mehrere Tage wartet, bis man wieder genug Geld auf der App hat.

Nun ändert sich das. Nach Jahren des Abwartens hat die LUKB am Mittwoch eine eigene Twint-App für iPhones und Android-Geräte lanciert. Mit der neuen App können sich Kundinnen und Kunden direkt mit ihrem LUKB-Privatkonto verbinden. So werden Geldsendungen oder Einkäufe direkt dem Konto belastet und erhaltene Beträge gutgeschrieben. «Ein umständliches Aufladen der App mit Geld ist nicht notwendig», heisst es in der Beschreibung der App.

Alle anderen Features bleiben bestehen, so zum Beispiel das Bezahlen im Onlineshop, an der Kasse, in der Kantine und am Automaten. Die Nutzung der Twint-App der LUKB ist kostenlos. Es fallen keine Transaktionsgebühren an. Die Registrierung erfolgt mittels LUKB-E-Banking-Log-in-Daten. (mim)