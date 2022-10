Ukrainekrieg Leserin enttäuscht: Zuger Kantonalbank verhindert Spende für die Ukraine 1000 Franken wollte eine Zugerin für eine vom ukrainischen Präsidenten ins Leben gerufene Hilfsaktion überweisen. Die Zuger KB annullierte die Zahlung – und argumentiert mit dem geltenden Sanktionsregime. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist beliebt im Westen, allerorts hören die Leute gebannt zu, wenn er eine seiner kämpferischen Reden hält. Auch eine Frau aus dem Kanton Zug. «Als ich hörte, dass er auch eine eigene Hilfsaktion für die Ukraine ins Leben gerufen hat, war mein Interesse geweckt.» Gemeint ist die Kampagne United24. Promis wie Barbra Streisand nutzen ihre Bekanntheit, um Aufmerksamkeit für die Hilfsaktion zu generieren. Die Mittel sollen sich auf drei Tätigkeitsbereiche konzentrieren: humanitäre und medizinische Versorgung, Wiederaufbau der Ukraine sowie Verteidigung und Minenräumung.

Sitz der Zuger Kantonalbank an der Baarerstrasse. Bild: Matthias Jurt (Zug, 4. Dezember 2020)

Sie habe sich dann die Homepage angeschaut und entschieden, 1000 Franken zu überweisen. «Hier hatte ich den Eindruck, dass das Geld direkt dort eingesetzt wird, wo Bedarf herrscht, und nicht wie sonst ein beträchtlicher Teil bei der Hilfsorganisation in der Verwaltung versickert», erzählt die Zugerin.

Verdacht, dass Sanktionen schuld sind

Doch statt einer Überweisungsbestätigung erhielt sie eine Mitteilung der Zuger Kantonalbank, dass der Zahlungsauftrag «wegen interner Regelungen» annulliert worden war. «Das hat mich noch nicht wirklich überrascht.» Könne doch bei solchen internationalen Überweisungen auch schnell einmal ein Betrugsverdacht im Raum stehen, den sie gerne ausgeräumt hätte. Doch auf ihre Nachfrage wiederholte der Kundenberater nur die vorherige Erklärung: Die Zahlung könne «wegen einer internen Regelung» nicht ausgeführt werden.

Sie hoffe nur, dass der Grund für die misslungene Überweisung nicht irgendwelche Sanktionen seien, sagt die Frau. «Die Sanktionen gegen Russland sollten doch nicht dazu führen, dass nun auch Spenden an die Ukraine betroffen sind und diese nicht ausbezahlt werden können.»

Brief von der Bank: Spende annulliert.

Wie kam es zur Annullierung der Überweisung? Grundsätzlich ist jede Bank verpflichtet, Kundenaufträge im Einklang mit den entsprechenden Verträgen und den internationalen Regelwerken zum Zahlungsverkehr abzuwickeln, wie die Schweizerische Bankiervereinigung auf Anfrage schreibt.

Kein Geld für militärische Zwecke

Gegenüber dieser Zeitung nimmt die Zuger KB ausführlicher Stellung: «Zahlungen an gemeinnützige Organisationen in der Ukraine werden unter Berücksichtigung der rechtlichen und regulatorischen Vorschriften geprüft», schreibt die Bank. Und seit Kriegsbeginn seien auch zahlreiche Transaktionen an solche Organisationen ausgeführt worden. Eine Überweisung werde aber nur dann ausgeführt, wenn zweifellos feststehe, dass das Geld ausschliesslich für humanitäre Zwecke verwendet werde. Aufgrund der verschiedenen Tätigkeitsbereiche von United24, wozu auch Sammeln von Spendengelder für die Beschaffung militärischer Güter gehöre, stehe dies aber nicht abschliessend fest.

Verhindert werden solle, dass Endbegünstigte in der Ukraine oder die Zahlung selbst in irgendeiner Form von Sanktionen betroffen sind. So verbietet die Schweiz beispielsweise Waffenlieferungen an beide Kriegsparteien und auch die Zurverfügungstellung entsprechender finanzieller Mittel. Zudem sind Finanzdienstleistungen in gewissen Gebieten auf ukrainischem Staatsgebiet verboten. Um die geltenden Vorgaben nicht zu verletzen, werde daher im Zweifelsfall eher eine Zahlung zu viel abgelehnt als eine zu wenig, resümiert die Zuger KB.

Um einen Einzelfall handelt es sich dabei nicht. Auch andere Schweizer Banken haben derzeit einen erhöhten Prüfaufwand wegen solcher Transaktionen und stellten sich bei Überweisungen von Spendengeldern in die Ukraine schon quer, wie «20 Minuten» Anfang August berichtete.

Wie geht es nun mit der Spende der Frau aus dem Kanton Zug weiter? Bisher habe sie den Betrag noch immer nicht überweisen können, sagt sie. Sie will es nun noch via Kreditkarte versuchen: «Aber dort zweigen dann die Kreditkartenanbieter auch wieder ihren Teil ab.»

