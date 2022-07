Insolvenzen in der Zentralschweiz: Es trifft vor allem Jungfirmen

Unternehmen Konkurswelle erfasst die Zentralschweiz – und trifft vor allem Jungfirmen Die Zahl der Insolvenzen steigt schweizweit deutlich an. In der Zentralschweiz gibt es dagegen grosse kantonale Unterschiede. Gregory Remez Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit etwas Verspätung erreicht die lange prophezeite Konkurswelle auch die Schweizer Wirtschaft. Im Mai und Juni haben deutlich mehr Firmen Konkurs angemeldet als in den Monaten zuvor. Der Anstieg läge deutlich «ausserhalb der auf Basis von historischen Zeitreihen berechneten normalen Schwankungsbereiche», schreibt die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Es handle sich daher nicht um ein gewöhnliches «Datenrauschen». Allerdings läge die durchschnittliche Konkursrate in den 28 Monaten seit Beginn der Coronakrise noch immer weit unter der Konkursrate in den 28 Monaten vor der Krise.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres haben hierzulande insgesamt 2310 Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet – 20 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Gemäss einer Auswertung des Wirtschaftsinformationsdienstes Dun & Bradstreet, das auch die Datengrundlage für die KOF liefert, nahmen die Firmenkonkurse am stärksten in Zürich zu (37 Prozent), gefolgt von der Nordwestschweiz (27 Prozent), dem Mittelland (25 Prozent), der Zentralschweiz (20 Prozent) und der Ostschweiz (18 Prozent). Vergleichsweise gering war die Zunahme dagegen in der Romandie (8 Prozent) sowie im Tessin (7 Prozent).

Auffällige Rückgänge in Uri und Obwalden

Bereits Anfang Juli hatte der Schweizerische Gläubigerverband Creditreform die Entwicklung der Firmenkonkurse im ersten Semester 2022 analysiert und gar von einem Anstieg über 40 Prozent gegenüber 2021 gesprochen. Dies hängt allerdings mit der anderen Zählmethode von Creditreform zusammen, die im Gegensatz zu Dun & Bradstreet auch Konkurse von Einzelunternehmen mit einschliesst, die sonst als Privatkonkurse gezählt werden.

Mit Blick auf die Zentralschweiz fallen sogleich die grossen Unterschiede zwischen den Kantonen ins Auge:

Von den schweizweit 2310 Unternehmen, die im ersten Halbjahr ein Insolvenzverfahren eröffnet haben, stammen 262 aus der Zentralschweiz. Doch während die Zahl der Konkurse in den Kantonen Zug, Luzern und Schwyz stark zugenommen hat, blieb sie in Nidwalden gleich und ging in Uri und Obwalden gar zurück.

Aufgeschobene Insolvenzen erwartet

Selbstredend sind die Ausschläge in letzteren Kantonen grösser, da dort weniger Unternehmen angesiedelt sind – und sich folglich auch kleine Veränderungen sofort in den Zahlen niederschlagen. Dennoch ist bemerkenswert, dass gerade dort, wo vergleichsweise weniger Härtefallhilfen und Coronakredite bezogen wurden, die Konkursrate sich bisher in Grenzen hält. Ob das so bleibt, wird sich zeigen.

«Im Moment haben viele Unternehmen noch volle Auftragsbücher, der Aufschwung wird sich aber in den nächsten Quartalen abschwächen»,

sagt Yves Spühler, wirtschaftspolitischer Mitarbeiter bei der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ. Deshalb müssten in nächster Zeit leicht überdurchschnittliche Konkursraten erwartet werden. Dies sei aber nicht unbedingt beunruhigend.

Einerseits müsse die gegenwärtige Situation zwingend mit der Zeit vor der Pandemie verglichen werden, nur so erhalte man ein ganzheitliches Bild. Andererseits sei es aus makroökonomischer Perspektive wichtig, dass unproduktive Firmen regelmässig neuen, innovativen und anpassungsfähigeren Firmen Platz machen – auch wenn natürlich jeder Firmenkonkurs persönliches Leid nach sich ziehe, so Spühler.

«Gerade in der Pandemie wurden durch die staatlichen Massnahmen unweigerlich auch Unternehmen gestützt, die nicht mehr profitabel waren und sonst hätten Konkurs anmelden müssen.»

Im zweiten Halbjahr sei daher mit weiteren aufgeschobenen Insolvenzen zu rechnen.

Eine Aufspaltung der Konkurse nach Altersklassen zeigt, dass der Anstieg in den letzten beiden Monaten vor allem von jüngeren Firmen getrieben wurde, sprich von Firmen, die nicht älter sind als drei Jahre. Die KOF liefert dazu folgende Erklärung: «Die Coronakrise führte zu veränderten Konsumgewohnheiten, was in der zweiten Jahreshälfte 2020 und 2021 zu vielen neuen Firmengründungen führte. Mit dem Auslaufen der Krise haben sich die Konsumgewohnheiten aber wieder normalisiert, die Nachfrage nach bestimmten Gütern und Dienstleistungen sinken wieder, was nun zu erhöhten Konkursen bei eigens während der Krise gegründeten Firmen führt.»

Dienstleistungsfirmen stark betroffen

Am stärksten betroffen waren dabei im ersten Halbjahr 2022 insbesondere Dienstleistungsunternehmen. Die meisten Konkurse verzeichneten in der Zentralschweiz gemäss Dun & Bradstreet Unternehmen aus dem Grosshandel (88), dem Handwerk (70), der Unternehmens- und Steuerberatung (60) sowie Holding und Investitionsgesellschaften (53). Die in der Pandemie arg gebeutelte Gastronomie kommt mit 33 Konkursen über die sechs Zentralschweizer Kantone dagegen vermeintlich gut weg.

Doch auch wenn die Lage zurzeit nicht besorgniserregend sei, warnt das KOF, dass der Anstieg der Inflation die Konkursdynamik in den kommenden Quartalen verschlimmern könnte. Der Inflationsschub schmälere nicht nur die Kaufkraft der Haushalte, sondern drücke auch die Gewinne der Unternehmen, da diese die Preissteigerungen angesichts einer abflauenden Nachfrage nicht vollständig weitergeben können.

«Dadurch dürften mehr Unternehmen als sonst in die roten Zahlen gedrückt werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen