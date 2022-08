Unternehmen Zentralschweiz brilliert bei der Standortqualität – aber andere Kantone holen bei den Steuern auf Die Hälfte der Zentralschweizer Kantone macht beim Standortqualitätsindikator der Credit Suisse Boden gut. Zug führt die Liste weiterhin an. Der Kanton Obwalden verbessert sich bei den Bildungsindikatoren sowie bei der Erreichbarkeit und verzeichnet den grössten Ranggewinn. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 16.08.2022, 14.30 Uhr

Blick auf die Stadt Zug. Der Kanton bleibt in Sachen Standortqualität Nummer eins in der Schweiz. Bild: Stefan Kaiser

(28. Juni 2021)

Geht es um die Rahmenbedingungen für Unternehmen, schwingt im schweizweiten Vergleich praktisch immer der Kanton Zug obenauf. Nur 2019 konnte sich Basel-Stadt dank einer deutlichen Senkung der Unternehmenssteuern vom vierten Rang knapp an die Spitze setzen. Ab 2020 übernahm wieder Zug die Führung – und das bleibt auch dieses Jahr so, wie der neuste Standortqualitätsindikator der Grossbank Credit Suisse zeigt:

Für den Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler ist das wiederum ein erfreuliches Resultat:

Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug. Bild: Stefan Kaiser

«Das ist eine weitere Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Resultat motiviert uns, die Standortqualität des Kantons Zug weiter zu verbessern»,

sagt er auf Anfrage. Tännler verweist zudem darauf, dass in der ganzen Region Zentralschweiz die Standortqualität gestiegen ist.

Tatsächlich haben insgesamt drei Zentralschweizer Kantone Boden gutgemacht. Um gleich zwei Positionen zugelegt hat der Kanton Obwalden, der nun an zwölfter Stelle steht. Obwalden verbesserte sich bei den Bildungsindikatoren sowie bei der Erreichbarkeit und verzeichnet mit zwei Plätzen den grössten Ranggewinn. «Es freut uns, dass wir uns im Standortsqualitätsranking verbessert haben. Wir sind der Meinung, dass die Arbeitswege, die Bildungs-, Freizeit- und Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Kanton hervorragend sind», sagt der Obwaldner Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler auf Anfrage.

Auch Nidwalden und Schwyz haben sich um je eine Position verbessert und belegen neu den fünften und sechsten Rang vor den Kantonen Aargau und Luzern. «Nidwalden punktet mit einer sehr hohen steuerlichen Attraktivität – Rang eins bei den juristischen Personen – und ausgezeichneter Verfügbarkeit von Fachkräften», sagt Jan Schüpbach, Ökonom bei der Credit Suisse und Studienautor des Standortqualitätsindikators. Bei der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte sei zudem sowohl in Schwyz wie auch in Nidwalden eine positive Entwicklung zu beobachten.

Unverändert hat sich die Position von Luzern; der Kanton führt gemäss der CS weiterhin das Mittelfeld an. In diesem Mittelfeld hat Schaffhausen eine Position gutgemacht und den Kanton Thurgau auf den zehnten Rang verwiesen – Schaffhausen mache aber auch Luzern Konkurrenz, heisst es in der Analyse. Dies insbesondere dank einer Steuersenkung für natürliche Personen, aber auch dank leichten Optimierungen bei den Erreichbarkeitsindikatoren.

Uri befindet sich wie im Vorjahr auf Position 19 und damit im hinteren Bereich der Liste. Die Studienautoren verweisen dabei auf die «anspruchsvolle Topografie» des Kantons. Am Ende der Rangliste kommt es nach zwei Jahren wieder zu einem Rangabtausch: Der Kanton Wallis reduziert die Unternehmenssteuern etwas stärker als der Kanton Jura und verweist diesen auf den letzten Platz.

Basel-Landschaft bedrängt Nidwalden und Schwyz

Die Steuerpolitik lässt sich im Vergleich zur Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte sowie der Erreichbarkeit eines Standorts schneller anpassen. Auch dieses Jahr sind die wesentlichen Änderungen im Standortqualitätsranking auf die Steuerpolitik zurückzuführen. Nennenswert ist laut der Studie der Kanton Schwyz, der durch eine deutliche Senkung des Kantonssteuerfusses von 150 auf 120 für natürliche Personen attraktiver geworden ist und den Abstand zum erstplatzierten Kanton Zug verringert hat. Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform haben zudem auch dieses Jahr nochmals vereinzelte Kantone die Firmensteuern reduziert.

Die interkantonalen Unterschiede haben laut der CS-Studie über die letzten Jahre aber grundsätzlich abgenommen – und damit auch der relative Vorteil tiefer Unternehmenssteuern. Einige Kantone senken ihre Unternehmenssteuern schrittweise über mehrere Jahre. Die Ökonomen der Credit Suisse gehen davon aus, dass bis 2025 noch einige Senkungen zu erwarten sind. Die Spitzenposition des Kantons Zug dürfte zwar bestehen bleiben, glaubt Studienautor Schüpbach, aber weiter hinten nimmt die Konkurrenz zu: «Der Kanton Basel-Landschaft beabsichtigt eine deutliche Reduktion der Unternehmenssteuern und dürfte deshalb bis 2025 an Attraktivität gewinnen – er könnte den Kantonen Nidwalden und Schwyz zunehmend Konkurrenz machen», sagt Schüpbach.

Positive Entwicklung bei den Bildungsabschlüssen

Wie der Studie ausserdem zu entnehmen ist, ist sowohl beim Indikator der Verfügbarkeit von Fachkräften als auch bei der Verfügbarkeit von Hochqualifizierten bei allen Kantonen eine positive Entwicklung erkennbar. Der Anteil der Personen mit mindestens einem Abschluss auf Sekundarstufe II hat sich in den Kantonen Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Freiburg, Wallis und Jura im Vergleich zum Vorjahr um jeweils zwei Prozentpunkte und damit am deutlichsten verbessert. Zug, Nidwalden und Zürich schneiden mit Werten um 90 Prozent am besten ab.

Der Anteil der Personen mit einem tertiären Bildungsabschluss steigt ebenfalls in allen Kantonen. Auffällig ist, dass die Zunahme in der Westschweiz und im Tessin etwas geringer ausfällt als in der Deutschschweiz. Die höchste Verfügbarkeit von Hochqualifizierten findet sich mit 53 Prozent im Kanton Zug, gefolgt von Zürich, Basel-Stadt und Genf mit jeweils 48 Prozent.

