Ranking Aufsteiger, Absteiger, Neuzugänge: Das sind die grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz 2022 Das kaum bekannte französische Unternehmen Bouygues Energies & Services erscheint erstmals unter den hundert grössten Arbeitgebern der Zentralschweiz. Auch Bitcoin Suisse schafft es zum ersten Mal auf die Liste. Viele Positionen verloren haben unter anderem UBS und Ruag International. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Zug befindet sich eine der Schweizer Niederlassungen von Bouygues Energies & Services. Das französische Unternehmen expandiert hierzulande stark. Bild: Maria Schmid (Zug, 7. November 2022)

Nicht erst seit der drohenden Strommangellage steht die effiziente Bewirtschaftung von Gebäuden im Fokus von Unternehmen und Verwaltungen. Welche Energieform ist die beste, wie viele Angestellte brauchen einen eigenen Arbeitsplatz, wer kümmert sich um Reinigung und Sicherheit? Solche Fragen haben derzeit Hochkonjunktur. Die Gebäudetechnik ist denn auch eine der Boombranchen weltweit – und auch in der Zentralschweiz. Das zeigt sich exemplarisch daran, dass dieses Jahr das in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannte Unternehmen Bouygues Energies & Services erstmals unter den hundert grössten Arbeitgebern der Zentralschweiz figuriert.

Bouygues Energies & Services gehört zum gleichnamigen französischen Mischkonzern, der 2018 mit dem Kauf der Gebäudetechnik-Tochter von Alpiq einen grossen Wachstumsschritt in der Schweiz unternahm. Das Unternehmen bietet hierzulande eine breite Palette von Dienstleistungen rund um den Unterhalt und Betrieb von Liegenschaften, Arealen und Infrastrukturen an. Landesweit zählt Bouygues Energies & Services aktuell mehr als 3500 Angestellte, in Luzern, Zug, Uri und Schwyz sind es insgesamt 462. Das bedeutet Position 83 auf der Liste der grössten Arbeitgeber der Region. In naher Zukunft dürfte Bouygues weiter aufsteigen, denn seit kurzem gehört auch das Unternehmen Equans zu Bouygues. Dieses ist unter anderem in Zug, Luzern und Sarnen präsent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Pharmaunternehmen mit wenig Lehrstellen

Aufholpotenzial haben die Franzosen aber in der Berufsbildung, denn in der Zentralschweiz zählt Bouygues lediglich elf Lernende, was eine Lehrlingsquote von lediglich 2,4 Prozent ergibt. Zum Vergleich: Die beiden ähnlich ausgerichteten Elektrodienstleister Frey + Cie und Maréchaux kommen auf Lehrlingsquoten zwischen 15 und 20 Prozent. Maréchaux behauptet sich mit 163 Lernenden dieses Jahr in der Zentralschweiz als Nummer eins der grössten Lehrstellenanbieter im Verhältnis zur Belegschaft. Mit 329 Lernenden gehört der mehr als doppelt so grossen CKW-Gruppe die Krone für das Unternehmen mit der grössten Anzahl Lehrstellen.

Schlusslichter in der Berufsbildung sind wie im Vorjahr die Firmen Securitas, LGT und die International School of Zug and Luzern, die keine einzige Lehrstelle anbieten. Das Reinigungsunternehmen ISS Facility Services – letztes Jahr mit null Lernenden – meldet dieses Jahr immerhin deren zwei. Es sei aber weiterhin so, «dass es nicht immer einfach ist, die Lehrstellen zu besetzen, und wir natürlich auch mit anderen Unternehmen im Wettbewerb stehen um talentierten Nachwuchs», sagt eine ISS-Sprecherin. Insbesondere bei handwerklichen Ausbildungen wie Gebäudereiniger oder Fachmann Betriebsunterhalt sei dies der Fall. Die beiden ISS-Lernenden sind eine Kauffrau in Zug und ein Fachmann Betriebsunterhalt in Kriens.

Verhältnismässig wenig Lernende haben auch grosse Pharmafirmen wie Novartis, MSD und Johnson & Johnson. Diese drei Unternehmen beschäftigen zusammengezählt gerade einmal zwei Dutzend Lernende – und damit ungefähr gleich viele wie die in der Zentralschweiz um ein Vielfaches kleinere Credit Suisse.

Überhaupt keine Lernenden beschäftigt ein weiterer Neuzugang auf der Liste der grössten Zentralschweizer Arbeitgeber: Bitcoin Suisse. Der Zuger Kryptofinanzdienstleister wurde 2013 gegründet und wächst selbst dann, wenn die Kurse einbrechen. Mittlerweile beschäftigt Bitcoin Suisse 264 Personen in Zug – das reicht gerade noch für den allerletzten Platz auf der publizierten Liste. Neu unter den grössten Arbeitgebern in der Region ist unter anderem auch die Baufirma Kibag, die in der Region auf 338 Angestellte kommt. Weitere Neuzugänge sind dieses Jahr Veriset, Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis, Campus Sursee und Auto AG Group.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Durch Übernahmen auf Wachstumskurs

Am meisten Positionen gutgemacht haben GGZ, Bucherer, Competec, Bossard, Hug, KKL, CS und Caritas. Der von der Coronakrise hart getroffene Luzerner Schmuck- und Uhrenhändler Bucherer rutschte letztes Jahr ab, weil er über 200 Personen weniger beschäftigte als im Vorjahr. Innerhalb der letzten zwölf Monate sind nun aber über 70 Angestellte hinzugekommen. «Der Aufbau fand sowohl in den Verkaufsorganisationen aufgrund von Wiedereröffnungen als auch am Hauptsitz statt», erklärt eine Sprecherin.

Bei der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug (GGZ) ist der steile Aufstieg auf die Übernahme der KiBiZ Kinderbetreuung Zug per Anfang 2022 zurückzuführen. Ähnliches lässt sich von Hug sagen: Der Backwarenhersteller verlegte dieses Jahr Dutzende Arbeitsplätze des 2008 übernommenen Biskuitherstellers Wernli aus dem solothurnischen Trimbach nach Malters. Ein Ausbau ist auch der Grund für das Stellenwachstum des Agrarkonzerns Fenaco, dessen Logistiktochter Traveco die Lagerfläche in Nebikon verdoppelt hat, mit entsprechender Auswirkung auf die Arbeitsplätze. Auch der Betonwaren-Spezialist Müller-Steinag aus Rickenbach zählt mehr als 100 zusätzliche Jobs. Die Firmengruppe hatte per 1. Juli 2021 die Creabeton Matériaux AG übernommen. Per Anfang 2022 wurde nun sämtliches Personal aus den Bereichen Verkauf und Logistik integriert.

Trotz diverser Probleme auf Konzernebene konnte derweil die Credit Suisse in der Zentralschweiz zulegen. Erstmals seit 2019 hat die CS in der Region mehr Angestellte als die UBS, die um 17 Positionen abgestiegen ist. Die grösste Verliererin ist aber Ruag International, die über 100 Jobs weniger aufweist als im Vorjahr. Von der letztjährigen Position 95 reichte es heuer nur noch für Rang 134. Grund dafür sind diverse Stellenstreichungen vor allem im Flugzeugstruktursegment. Jüngst vermeldete dieser Bereich aber einen erfolgreichen Turnaround.

An der Spitze hat sich kaum etwas bewegt. Bei der Migros Luzern ist der markante Rückgang der Stellenanzahl rein organisatorischer Natur. Der Grund ist, dass seit 2022 die Zentralschweizer Mitarbeitenden der Klubschule zum neu gegründeten Unternehmen Miduca AG gehören. Gleich verhält es sich mit den Fitnessmitarbeitenden in der Zentralschweiz, welche seit diesem Jahr zur Movemi AG gezählt werden. Seit diesem Sommer gehören wiederum die Golfmitarbeitenden der Migros zur Migros Golf AG, einer Tochtergesellschaft der Migros Luzern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen