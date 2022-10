Gesamtarbeitsvertrag Baumeister und Gewerkschafter sind sich nicht einig – das sagen Zentralschweizer Vertreter Die Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag harzen. Knackpunkt ist die Regelung der Arbeitszeiten. In den nächsten Wochen könnte es zu einer Protestwelle kommen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Bauarbeiterproteste in Bellinzona vom 17. Oktober 2022. Bild: Samuel Golay

Die Fronten sind verhärtet im Baugewerbe. Seit Monaten verhandelt der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) mit den Gewerkschaften über die Erneuerung des Landesmantelvertrags (LMV) – bislang ohne Durchbruch. Der Gesamtarbeitsvertrag regelt unter anderem die Löhne und Mindestarbeitsbedingungen im Bauhauptgewerbe. Er wird alle drei bis fünf Jahre erneuert; Ende 2022 läuft er aus. Werden sich die beiden Seiten nicht einig, droht der vertragslose Zustand.

Knackpunkt ist die sogenannte Flexibilisierung. «Die Baumeister möchten, dass ein Arbeitstag inklusive Reisezeit vom Betrieb zur Baustelle künftig bis zu zwölf Stunden dauern kann», sagt Giuseppe Reo, Regionalleiter Zentralschweiz bei der Unia. Die Gewerkschaften wollen den Arbeitstag inklusive Reisezeit auf maximal zehn Stunden beschränken. Ausserdem soll im Gegensatz zu heute die Reisezeit vom Betrieb zur Baustelle vollständig bezahlt werden.

Auch kritisiert Reo die Forderung der Baumeister, dass ältere Arbeiter künftig in tiefere Lohnklassen eingestuft werden können und dass ihre Kündigungsfrist gekürzt werden soll. «Wir wollen einen neuen LMV, aber nicht zu den Bedingungen, die uns die Baumeister diktieren wollen», sagt Reo.

Höhe des Teuerungsausgleiches noch nicht klar

Anliker-Chef Roland Dubach. Bild: Dominik Wunderli

Am Verhandlungstisch für den SBV sitzt unter anderem Roland Dubach, Chef der Luzerner Baugruppe Anliker. In Bezug auf die Arbeitszeiten betont er, dass sich am Total von 2112 Jahresarbeitszeitstunden nichts ändern soll. «Wir fordern lediglich, dass die Stunden flexibler auf das Jahr verteilt werden. So kann im Sommer bei Hitzetagen eine Baustelle auch nach sechs Stunden geschlossen werden.» Dies bedeute wiederum, dass dieser Rückstand über eine Periode an kühleren Tagen wieder wettgemacht werden könne.

Dubach ist überzeugt: «Eine höhere Flexibilität, auch im Winter, bei Schlechtwetter oder bei besonderen Gegebenheiten einzelner Baustellen, ist auch im Sinne der Arbeitnehmer, da Lohneinbussen infolge von Arbeitsausfällen mit Schlechtwetterentschädigung vermieden werden können.» Ausserdem seien überlange Arbeitstage durch Begrenzungen gar nicht möglich.

Bei den Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer gehe es dem SBV darum, auch ab einem gewissen Alter regelmässige Standortbestimmungen vornehmen zu können. «Wir sehen die älteren Mitarbeiter als wichtige Fachkräfte, die wir im Betrieb und in der Branche halten wollen. Verschlechterungen in deren Arbeitsbedingungen sind überhaupt nicht gefordert», erklärt Dubach den SBV-Standpunkt. Insgesamt herrscht bei den Löhnen für alle Arbeitnehmer insofern Klarheit, als man sich zwischen Baumeister und Gewerkschaften einig ist, dass es einen Teuerungsausgleich braucht. Im Detail wird aber weiterhin um Lohnprozente gefeilscht. Dubach lässt durchblicken, dass die Fronten vor allem bei den Arbeitszeiten verhärtet sind. «Löst sich hier der Knopf, könnten auch die anderen Differenzen bereinigt werden.»

Protesttag am 11. November in Zürich

Obschon die Verhandlungen noch laufen, mobilisieren die Gewerkschaften derweil die Arbeiter. Vor einer Woche demonstrierten über 2500 Bauarbeiter in Bellinzona für einen besseren Mantelvertrag. Wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaften Unia und Syna heisst, ist die Mobilisierung der Tessiner Bauarbeiter der Auftakt zu einer Reihe von Protesttagen, die in der ganzen Schweiz stattfinden werden. Der nächste findet am 1. November in der Nordwestschweiz statt.

Am 11. November ist ein Protesttag in Zürich geplant, der sich unter anderem auch an die Arbeitnehmer aus der Zentralschweiz richtet. Diese Protesttage seien ein «Mahnfinger an die Baumeister, dass wir es ernst meinen», sagt Reo. Sprich: Sollte keine Einigung gefunden werden, drohen Streiks. An Abstimmungen in allen sechs Zentralschweizer Kantonen habe sich eine Mehrheit klar für einen Streik ausgesprochen, berichtet der Gewerkschafter.

Ob Protest oder Streik: Der Baumeisterverband betont, dass «Störaktionen» der Gewerkschaften «unzulässig und auch aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht tolerierbar» seien, heisst es auf der SBV-Website. Der LMV sei noch bis Ende Jahr in Kraft und damit gelte die darin vereinbarte, absolute Friedenspflicht. «Wenn die Gewerkschaften ernsthaft einen neuen LMV verhandeln wollen, müssen sie als erstes den aktuell geltenden Vertrag respektieren. Es besteht also keinerlei Veranlassung für Gewerkschaften, in arbeitsstörender (während der Arbeitszeit) und/oder die Arbeitssicherheit gefährdender Weise eine ‹Informationskampagne› auf Baustellen durchzuführen», schreibt der Baumeisterverband.

Baumeister klagen gegen Gewerkschaften

Die Baumeister gehen gar so weit und wollen nun gegen die Gewerkschaften Klage einreichen. «Die Gewerkschaften senden mit Streiks irritierende Signale, ob sie überhaupt an einem Vertrag interessiert sind», heisst es in einer SBV-Mitteilung vom Montag. Konkret will der Baumeisterverband in dieser Woche eine Klage wegen Verstoss gegen die Friedenspflicht in Kanton Genf einreichen. In der Romandie haben die Gewerkschaften bereits vor längerem für den 7. und 8. November Proteste angekündigt. Der Baumeisterverband bedauert die Klage, wie er schreibt. Bereits am Freitag, an der letzten Verhandlung zum neuen Landesmantelvertrag, habe er die Gewerkschaften «deutlich aufgefordert, die Streiks und Störaktionen in Genf und weiteren Regionen abzusagen».

Die angedrohte Klage bringt die Gewerkschaften derweil nicht aus der Ruhe: «Sinnvoller wäre, endlich über konkrete Themen zu diskutieren, dann sind auch Lösungen möglich», sagt Nico Lutz von der Unia auf Anfrage. Die Protestaktionen seien im Voraus angekündigt und die Mitarbeitenden würden dabei ohnehin Überzeit beziehen.

Wann und ob es überhaupt zu Streiks in der Zentralschweiz kommen könnte, ist unklar. Einen möglichen Fahrplan für Streikaktionen habe man bereits bestimmt, doch wolle man diesen nicht öffentlich machen, sagt Reo von der Unia. Denn schliesslich hoffe man noch immer auf eine Einigung. Meistens treten die Verhandlungen im November in die heisse Phase, und Anfang Dezember folgt dann eine Einigung. Zuletzt gelang dies vor rund zehn Jahren aber nicht, weshalb mehrere Monate lang ein vertragsloser Zustand herrschte. Roland Dubach von Anliker mag keine Prognose abgeben: «Der Ausgang ist zwar offen, aber wir setzen uns weiterhin für einen neuen LMV ein», sagt der Luzerner Unternehmer.

