Flexibles Auto-Teilen kommt nicht ins Rollen

Mobility-Go am Ende: Warum das flexible Auto-Teilen in der Schweiz nicht in Fahrt kommt

Ausgebremst: Das Angebot Mobility-Go gibt es in der Schweiz nicht mehr. Bild: Mobility

In ein freies Fahrzeug steigen, losfahren und an einem beliebigen Ort wieder abstellen. So einfach funktioniert das sogenannte Freefloating. Zumindest in der Theorie. In der Realität zeigt sich allerdings, dass diese flexible Variante des Auto-Teilens nicht überall gleichermassen Anklang findet. Denn während das Freefloating-Konzept in vielen europäischen Städten immer reger genutzt wird, hat der Schweizer Carsharing-Anbieter Mobility sein Angebot hierzulande kürzlich eingestellt.

Im Juni wurde die Freefloating-Flotte in Basel wieder in den regulären Carsharing-Betrieb überführt; bei diesem muss das Fahrzeug stets wieder an den Ausgangspunkt zurückgebracht werden. Damit ist das Freefloating in der Schweiz zu Ende, bevor es überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat. Ende 2020 war das Angebot namens Mobility-Go bereits in Genf eingestellt worden – aufgrund rückläufiger Nachfrage und hohen Betriebsaufwands.

System funktioniert nicht wie gewünscht

Vor acht Jahren war Mobility ins Freefloating eingestiegen, um «Erfahrungen mit dem europaweit aufkommenden Trend zu machen», wie das Unternehmen mit Sitz in Rotkreuz damals verkündete.

Ziel war es, das Konzept in der Schweiz zu etablieren und rentabel zu führen. Dafür wurde über die eigene Tochtergesellschaft Catch a Car ein entsprechendes Angebot in Basel lanciert. Es folgten Erweiterungen des Fuhrparks auf zwischenzeitlich 150 Autos, darunter erstmals auch Elektrofahrzeuge. 2016 kam Genf mit 100 Freefloating-Fahrzeugen dazu.

Danach sah man sich jedoch schnell mit rückläufigen Zahlen konfrontiert. Bereits 2019 stellten die Verantwortlichen fest, dass das System nicht wie gewünscht funktioniert. Daraufhin integrierte Mobility den Anbieter Catch a Car und baute einen Teil der Freefloating-Flotten in Basel und Genf ab, hoffte aber noch auf eine Trendwende.

Das Unternehmen leitete verschiedene Massnahmen zur Rettung des Angebots ein, darunter auch Gratisabos. Diese blieben jedoch ohne Erfolg.

«Wir waren lange vom Freefloating-Ansatz überzeugt»,

sagt heute Mobility-CEO Roland Lötscher. «Aber bei aller Innovationsfreude müssen wir die langfristige Reaktion des Marktes beachten und als Genossenschaft nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen.» In Basel sei am Ende vor allem die mangelnde Rentabilität ausschlaggebend gewesen. Diese sei auch eine Folge der in der Pandemie noch stärker zurückgegangenen Nachfrage.

Kundschaft verliert «Zeit und Geld»

Nach einer ausgiebigen Analyse ist man bei Mobility zudem überzeugt: Die Kundschaft hat das Freefloating immer weniger genutzt, weil es zu wenige öffentliche Parkplätze gibt – insbesondere in der Stadt Basel, wo das Thema politisch aufgeladen ist. Ein Mobility-Sprecher führt aus:

«Kundinnen und Kunden sagen uns, dass sie oft minutenlang durch die Stadt fahren müssen, um einen Parkplatz zu finden. Sie verlieren dabei Zeit und Geld. So wird der Vorteil des hochflexiblen Angebots wieder zunichtegemacht»

Die Basler Regierung, die Sharing-Systeme grundsätzlich fördern will, prüft nun, mehr öffentliche Parkplätze für das Carsharing zu reservieren, was nicht nur das herkömmliche Mobility-Konzept mit den fixen Parkplätzen stützen würde, sondern mittelfristig auch dem Freefloating-Ansatz zu einem Comeback verhelfen könnte. Dies dürfte jedoch in bürgerlichen Kreisen, die für den Erhalt öffentlicher Parkplätze in den Städten kämpfen, auf starken Gegenwind stossen.

Grosse Anbieter scheuen Schweizer Markteintritt

Gemäss Fachleuten ist es aktuell ohnehin schwierig, das Freefloating-Modell in mittelgrossen und kleineren Städten wirtschaftlich zu betreiben.

Für den HSLU-Verkehrssoziologen Timo Ohnmacht stellt eines der Hauptprobleme «die ungleiche Verteilung der Fahrzeuge für die Betreiber» dar. Für die Kunden sei das unkomplizierte Abstellen natürlich ein grosser Vorteil. «Aber insbesondere am Abend und an den Wochenenden sind die Fahrzeuge am Rande des Ausleihperimeters zu finden, da sie dort nach Rückfahrten aus dem Stadtzentrum abgestellt werden.» Diese müssten dann meist durch die Betreiber selbst wieder in die Innenstädte rückgeführt werden.

Der Schweizer Markt mit seinen vielen Eigenheiten sei zudem nur bedingt mit dem Ausland vergleichbar, fügt der Mobility-Sprecher an. Beispielsweise sei die Situation in Deutschland bezüglich Freefloating eine andere als hierzulande. «Einerseits ist der Markt im Norden viel grösser, andererseits werden die Angebote von den grossen Automobilkonglomeraten betrieben.» Diese würden andere Ziele als Mobility verfolgen.

Dies dürfte mitunter ein Grund sein, wieso international tätige Automobilkonzerne aktuell noch vor einem Carsharing-Markteintritt in der Schweiz zurückschrecken. «Grundsätzlich schauen wir uns die Millionenstädte in Europa an. Die Schweiz ist daher vorerst nicht in der Planung», heisst es etwa beim deutschen Unternehmen WeShare. Bei Astara, dem Schweizer Ableger des spanischen Bergé-Konzerns, klingt es ähnlich. Auch dort ist bisher «keine Carsharing-Lösung für die Schweiz vorgesehen».

