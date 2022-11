Vermögen Das sind die Reichsten der Zentralschweiz 2022: Alle Kantone im Überblick Das Vermögen der Reichsten in der Zentralschweiz beläuft sich auf 150,7 Milliarden Franken. Rund 12 Prozent weniger als im Vorjahr. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 24.11.2022, 22.00 Uhr

Sorgte die positive Börsenentwicklung im vergangenen Jahr dafür, dass die Superreichen in der Schweiz noch reicher wurden, hat sie dieses Jahr für ein kleines bisschen Ausgleich gesorgt. Die Vermögen der landesweit 300 Vermögendsten sanken 2022 ganz leicht von 821,8 auf 820,975 Milliarden Franken, wie das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» berichtet. Seit 21 Jahren an der Spitze stehen die im Waadtland aufgewachsenen und eingebürgerten Gebrüder Jonas, Peter und Mathias Kamprad, die seit dem Tod ihres Vaters Ingvar den Möbelhändler Ikea leiten. Die «Bilanz» schätzt den Wert des Möbelimperiums auf rund 55 Milliarden Franken.

Dieses Jahr mussten vor allem jene Federn lassen, deren Vermögen sich vornehmlich in an der Börse kotierten Unternehmen bündelt. Mit einer Vermögensschmelze von rund 7 Milliarden haben die Familien Schindler und Bonnard vom sehr konjunkturanfälligen Ebikoner Liftbauer Schindler dieses Jahr am meisten verloren. Der Aktienkurs des von ihnen kontrollierten Liftbauers ist im Rahmen der allgemeinen Börsenschwäche überdurchschnittlich stark abgestürzt.

Die Familien Schindler und Bonnard rund um Liftpatron Alfred N. Schindler haben dieses Jahr schweizweit aufgrund der Börsenbaisse am meisten Vermögen verloren. Bild: Pius Amrein (Hergiswil, 19. Januar 2017)

In der ganzen Zentralschweiz steht nach wie vor Klaus-Michael Kühne zuoberst. Kühne war im Vorjahr mit einem Vermögenszuwachs von 17 Milliarden der grosse Gewinner. Nun ist ein Teil des Zuwachses wieder futsch: Sein Vermögen ist um 6 Milliarden auf neu 23 bis 24 Milliarden geschrumpft. Die Aktienkurse seiner Beteiligungen am Logistikkonzern Kühne+Nagel sowie an der Reederei Hapag-Lloyd gingen stark zurück. Doch auch mit reduziertem Vermögen bleibt der 85-jährige Patron an der Spitze der Reichsten in der Region Zentralschweiz.

Neu auf Rang zwei der Region zu finden ist die weit verzweigte Familie Brenninkmeijer. Ihr Vermögen stellt sich auf unverändert 13 bis 14 Milliarden Franken. Sie verdrängt die Familien Schindler und Bonnard im regionalen Ranking auf den dritten Platz. In Obwalden ist Eva Maria Bucher-Haefner die Reichste, in Zug ist es die Familie Brenninkmeijer und in Luzern die Familie Sonnenberg. Aus dem Kanton Uri hat es wie schon in den Vorjahren kein Vermögender oder keine Vermögende auf die Liste der 300 Reichsten geschafft.

Erstmals unter den Vermögendsten der Schweiz figuriert unter anderem der Zuger Severin Hacker (300–350 Millionen), der allerdings in den USA lebt und darum nicht zu den Reichsten in der Zentralschweiz gezählt wird. Hacker feiert derzeit Erfolge mit seiner Sprachlern-App Duolingo. Ebenfalls neu auf der Liste sind Martin Blatter, Silvan Engeler und Manuel Kasper, die zum Gründungsteam des Schwyzer Messengers Threema gehören. Von den 300 Reichsten in der Schweiz, so geht aus der «Bilanz» hervor, sind 64 in der Region Zentralschweiz wohnhaft. Ihr Gesamtvermögen beläuft sich auf 150,7 Milliarden Franken, rund 12 Prozent weniger als im Vorjahr.

Alle Informationen für die Tabellen stammen von der Zeitschrift «Bilanz».

