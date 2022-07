Versicherungen Studie der Universität Luzern legt offen: Bei Transparenz und Nachhaltigkeit haben Versicherer Nachholbedarf Im Rahmen ihrer Swiss-Consumer-Studien wollte die Universität Luzern wissen, wie zufrieden die Schweizer mit ihren Versicherungen sind und wie offen für neue digitale Möglichkeiten. Mit teils spannenden Erkenntnissen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Foto vom Schadensfall und weg: In der Kommunikation mit der Versicherung setzen die Schweizer bereits gerne auf Onlinekanäle. Bild: Stockphoto

Die Schweizer Bevölkerung fühlt sich grösstenteils sehr gut versichert, zu diesem Schluss kommt der aktuelle zweite Swiss Insurance Monitor der Universität Luzern. Ein spannender Punkt, findet Studienautor David Finken. Am zufriedensten seien die Versicherten dann, wenn sie schon einmal einen Schadensfall und deshalb Kontakt mit ihren Versicherungen gehabt hätten, was dafür spreche, dass die Schadensabwicklung zu ihrer Zufriedenheit ablaufe.

Der 28-Jährige ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeit am Institut für Marketing & Analytics der Universität Luzern und leitet dort die Studienreihe der Swiss Consumer Studies. Die Studienreihe verfolgt das Ziel, eine Datengrundlage zur Nutzung von neuen Technologien in der Schweiz zu gewinnen.

Beispielsweise im Bereich der individuellen Mobilität, der Interaktion mit smarten Produkten oder mit Versicherungen. So sei ein Schwerpunkt des Versicherungsmonitors auch gewesen, zu schauen, inwieweit die in der Schweiz lebende Bevölkerung offen gegenüber digitalen Kommunikationskanälen mit der Versicherung sei, so Finken. Häufig habe man sich da bisher auf Daten aus beispielsweise den USA abstützen müssen. «Das wollten wir ändern.»

Projektleiter Finke. Bild: PD

Infos online ja, Abschluss noch nicht

Und wie sich zeigt, 40 Prozent der Befragten aller Altersgruppen kommunizieren mit ihrer Versicherung bereits online. Bevorzugt werde dabei, so Finken, auch bei Jüngeren überraschenderweise der Laptop oder Computer und nicht das Smartphone. Die Offertenberechnung wiederum geschieht schon vorwiegend online.

Wo die Schweizer Bevölkerung aber noch etwas zurückhaltend ist, ist es online dann auch ihre Versicherungen abzuschliessen oder zu kündigen. Versicherungen und vor allem Vertragsabschlüsse seien komplex, sagt Finken, «die allgemeinen Geschäftsbedingungen wollen verstanden» werden, es sei verständlich, dass sich die Leute deshalb bei solch grösseren Schritten teilweise bei ihrem persönlichen Berater oder ihrer Beraterin besser aufgehoben fühlen:

«Die Frage ist, muss sich das überhaupt verändern, etwa, indem Versicherungen auch digital ein persönlicheres Beratungserlebnis schaffen, oder ist es nicht auch gut, wenn weiterhin der direkte Kontakt zu einem Menschen besteht.»

Gesamt 55 Prozent der Befragten können es sich aber heute schon vorstellen, zukünftig bei Versicherungsanliegen ausschliesslich digital zu unterzeichnen:

Dass Versicherungen komplex seien und deshalb noch die persönliche Beratung bevorzugt werde, lasse sich auch mit einer anderen Erkenntnis der Studie in Verbindung bringen: Versicherungen werden als wenig transparent wahrgenommen. Denn Versicherungen, so Finken, hätten das Problem, dass ihre Leistungen eher wenig greifbar seien und zudem teilweise nie in Anspruch genommen würden:

«Bestelle ich einen Teller Pasta, weiss ich sofort, was ich bekomme.»

Bei Versicherungen sei dies anders. Viele Kundinnen und Kunden würden sich aber wünschen, dass sie besser nachvollziehen können, wann sie Anspruch auf was haben und wie ihnen die Versicherung konkret helfen kann, auch wie Prämien berechnet werden.

Sollten Versicherungen also offener kommunizieren? «Vielleicht», sagt Finken. Denn anderseits zeige die Studie auch, dass die Versicherten im Grunde eher ein geringes Interesse an Versicherungsthemen hätten und deshalb auch nicht gerne zu oft mit dieser kommunizieren würden. Grundsätzlich zeige sich aber, dass der Wunsch bestünde, dass die Loyalität gegenüber einem Versicherungsunternehmen mehr belohnt werde, «über Bonusprogramme beispielsweise».

Nachhaltigkeit aus Kundensicht fehlt

Genauso wie Versicherungen als wenig transparent wahrgenommen werden, werden sie gemäss der Studie auch als wenig nachhaltig wahrgenommen. «Viele Versicherer bewerben das Thema Nachhaltigkeit zwar, aber nicht aus Kundensicht», sagt Finken. Kundensicht bedeute, sich ein Kleidungsstück zu kaufen, bei dem man weiss, dass es aus fairer Produktion stammt.

Ein möglicher Ansatz, um dem entgegenzuwirken, wäre beispielsweise, dass Versicherer mit Unternehmen eine Kooperation eingehen, die konkret fürs Thema Nachhaltigkeit stehen, statt sich diese abstrakt und möglicherweise weniger glaubhaft auf die Fahne zu schreiben. So würden die Kunden lernen, dass durch die Versicherung auch zum Erfolg von nachhaltigen Produkten beigetragen werde.

Wie denkt er, geht es weiter mit den Versicherungen in der Schweiz und was sind die nächsten grossen Innovationen? «Die Branche ist naturgemäss eher eine träge Branche mit weniger Kundeninnovation, was nicht per se schlecht ist», sagt Finken. «Was ich aber glaube, was grosses Potenzial hätte, wäre Versicherungsleistungen an Lebenssituationen von Kundinnen und Kunden anzupassen und bewusst auf diese zuzugehen, wenn man als Unternehmen antizipieren kann, dass sich Lebenssituationen verändern.»

Die Studie wurde von der Universität Luzern gemeinsam mit FinanceScout24, der Elaboratum GmbH und dem Verband Digitalversicherungen Schweiz durchgeführt. Vom 24. Februar bis 7. März hat das Umfrageinstitut Link dafür 1032 Personen in der Schweiz befragt.

