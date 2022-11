Versorgung Baarer Firma beklagt «klägliche Datenlage»: Bund weiss nicht, wie es um unsere Wasserreserven steht Hitze, Trockenheit, Energiekrise: Die Herausforderungen bei der Wasserversorgung nehmen schweizweit zu. Der Bund hat jedoch «kaum Daten für die Planung der Wasserressourcen», wie er selbst einräumt. Dabei gäbe es einen vielversprechenden Ansatz. Gregory Remez Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Natürliche Wasserspeicher wie der Lungerersee (im Bild) sind noch gut gefüllt. Doch die Reserven schwinden. Leserbild: Ernst Rohrer (30. Juni 2022)

2003, 2015, 2018, 2019, 2022: Die Hitzesommer in der Schweiz häufen sich. Der diesjährige war nicht nur überdurchschnittlich heiss, sondern auch aussergewöhnlich trocken – mit ungewohnten Folgen für die hiesige Wasserwirtschaft. Plötzlich mussten gewisse Bevölkerungsteile tun, was im Wasserschloss Schweiz lange als überflüssig galt: Sie mussten Wasser sparen. In Mendrisio im Kanton Tessin etwa durfte Trinkwasser nicht mehr zum Autowaschen oder zur Gartenbewässerung gebraucht werden.

So sinnvoll die behördliche Massnahme angesichts der anhaltenden Trockenheit im Tessin war, so beunruhigend war sie für andere Landesteile. Vor allem nicht alpine Gebiete fürchten, dass sie bald dasselbe Schicksal ereilen könnte. Denn die Prognosen der Fachwelt zur Wasserversorgung sind eindeutig: «Solch eine Situation wie in diesem Jahr wird künftig häufiger vorkommen», sagt Rolf Weingartner, emeritierter Professor für Hydrologie. Wassersparen sei «eine neue Realität, auf die wir uns einstellen müssen».

Verschiebung der Niederschläge

Die klimatischen Veränderungen gefährden die Versorgungssicherheit mit Wasser in erforderlicher Qualität und Quantität. «Die neuen hydrologischen Szenarien zeigen erstmals längerfristig eine leichte Abnahme der Jahresabflussmengen in praktisch allen Regionen der Schweiz», heisst es in dem 2020 vom Bundesrat verabschiedeten Aktionsplan zur «Anpassung an den Klimawandel». Zurückzuführen sei dies einerseits auf die zunehmende Verdunstung infolge des Temperaturanstiegs und andererseits auf einen Rückgang der Gletscherschmelze.

Zwar geht der Bund davon aus, dass die Schweiz «auch in Zukunft während des ganzen Jahres über genügend Wasser verfügen» werde, gleichzeitig weist er jedoch auf eine saisonale Verschiebung der Niederschläge hin. Die Jahresniederschlagssumme bleibe zwar unverändert, doch nähmen die Niederschläge «im Winter zu und im Sommer ab».

Für die Wasserversorgung heisst das: Bei Hitzewellen wird es saisonal wie regional häufiger zu Knappheiten wie heuer in Mendrisio kommen. Hydrologen wie Weingartner fordern daher seit längerem Massnahmen, um das wachsende Ungleichgewicht zwischen den Winter- und Sommermonaten auszugleichen. «Wichtig für die Zukunft ist ein neues Wassermanagement für die gesamte Schweiz, das alle Bereiche der Wassernutzung umfasst», moniert der Professor.

Datenplattform als Lösung?

Doch genau da hapert es bislang in der Schweiz, wie der Bundesrat im besagten Aktionsplan selbst einräumt. Dort heisst es:

«Auf nationaler Ebene gibt es wenige bis keine Informationen darüber, wie viel Wasser wo, woher, von wem und zu welchem Zeitpunkt den Gewässern (Seen, Flüsse, Grundwasser) entnommen wird und wofür es verwendet wird.»

Zwar sammeln die Kantone, die hierzulande über die Wasservorkommen verfügen, einen Teil dieser Daten. Was in welcher Form erhoben wird, ist jedoch nicht geregelt und von Kanton zu Kanton unterschiedlich.

Kritik gibt es für diesen Umstand nicht nur von Akademikern, sondern auch aus der Privatwirtschaft. So hat die Baarer Firma Rittmeyer jüngst in einem White Paper eine Verbesserung der «kläglichen Datenlage» gefordert. Diese mache es «Bund wie Kantonen schwierig, potenzielle Konflikte und Risikogebiete zu identifizieren». Übersetzt heisst das: Der Bund weiss nicht, wie es um unsere Wasserreserven steht. Daher plädiert Rittmeyer für die Schaffung einer offenen Plattform, auf der alle relevanten Daten zusammenlaufen.

Rittmeyer, eine Tochter der Aargauer Brugg-Gruppe, stellt unter anderem Messgeräte für die Erfassung und Abrechnung des Wasserverbrauchs und bedient laut eigenen Angaben rund 60 Prozent der Wasserversorger in der Schweiz. Entsprechend hat das Unternehmen ein Eigeninteresse an mehr Datenmessungen, scheint mit seiner Forderung beim Bund aber einen wunden Punkt getroffen zu haben. Denn dieser hatte just im Sommer erneut eingeräumt, «kaum über Daten» für die Planung der Wasserressourcen zu verfügen.

Noch ein weiter Weg

Inzwischen hat der Bundesrat eine Reihe von Massnahmen vorgeschlagen, um die Datenlage zu verbessern. Unter anderem hat er das Bundesamt für Umwelt (Bafu) beauftragt «zu prüfen, welche Daten zur Wassernutzung mit geringem Aufwand schweizweit erhoben werden können». Damit die Kantone einheitlich Daten über die Wassernutzung erheben können, soll das Bafu «Wissensgrundlagen und Konzepte erstellen». Zudem will er die Kantone neu verpflichten, bei Trockenheit zu berichten.

«Wir können niemanden zwingen, Daten zu teilen»: Roger Amhof, Rittmeyer-CEO. Bild: PD

Bis zu einer einheitlichen, nationalen Datenplattform, wie sie sich Rittmeyer vorstellt, ist es damit aber noch ein weiter Weg. «Um die Wasserversorgungssicherheit auch in Zukunft zu garantieren, bräuchte es dringend eine Vernetzung aller Akteure in der Wasserversorgung», sagt Roger Amhof, seit August CEO von Rittmeyer. Zwar gebe es vereinzelt regionale Projekte, bei denen Gemeinden bei der Wasserversorgung zusammenspannen, beispielsweise auch im Kanton Luzern. An konkreten Plänen zur Verbesserung der nationalen Datenlage fehle es aber. «Dazu bedarf es einer Koordination durch den Bund.»

Das sieht auch der Fachverband für Schweizer Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorger SVGW so, dem ebenfalls «keine konkreten Projekte für eine Datenplattform» bekannt sind. Nebst der fragmentierten Datensituation ortet der Verband das Problem vor allem bei der fehlenden Anreizstruktur seitens der Wasserversorger. Für sie würde es «einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, wenn sie ihre Daten umformatieren und auf eine Datenplattform hochladen müssten». Zudem stelle sich die Frage des Zugriffs. Da es sich bei der Wasserversorgung um kritische Infrastruktur handelt, müssten Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden.

Bei Rittmeyer heisst es dazu: «Wir können niemanden zwingen, Daten zu teilen. Aber wir können die Technik bereitstellen, um die Datenlage zu verbessern.» Zu einer Wasserruine werde das Wasserschloss Schweiz zwar nicht über Nacht, doch werde das Thema Wasserversorgung wichtiger. «Die Reserven haben bereits gelitten.» Hier könnte man beispielsweise von der Strom- und Gasbranche lernen, wo es bereits einen nationalen Datenhub gebe. Dieser werde in den nächsten Jahren gar weiter ausgebaut.

