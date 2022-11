Verwaltungsrat «Engagement bei Schindler geht gar nicht»: Kritik an VR-Mandat von Bundesratskandidatin Michèle Blöchliger Vor wenigen Tagen hat die Bundesratskandidatin Michèle Blöchliger auf ihrer Website bekannt gemacht, dass sie in den Verwaltungsrat von Schindler Schweiz gewählt worden ist. Die Mutterfirma hat ihren Sitz im Kanton Nidwalden, wo die SVP-Politikerin Finanzdirektorin ist. Maurizio Minetti 1 Kommentar 10.11.2022, 05.00 Uhr

Michèle Blöchliger bei der Bekanntgabe ihrer Bundesratskandidatur. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Stans, 17. Oktober 2022)

Seit die Nidwaldner SVP-Regierungsrätin Michèle Blöchliger vor rund drei Wochen ihre Bundesratskandidatur bekanntgegeben hat, musste sie sich vor allem rechtfertigen. Schon kurz nach der Medienkonferenz flogen ihr die Aussagen über ihre Doppelbürgerschaft um die Ohren, danach geriet sie wegen ihres Engagements bei einer umstrittenen Luzerner Pflasterfirma in die Schlagzeilen, schliesslich thematisierte der «Blick» Blöchligers Kehrtwende in Sachen Abtreibungen und Mutterschaft.

Wie es bei Bundesratskandidatinnen und -kandidaten üblich ist, wird ihr Lebenslauf Position für Position abgeklopft. Aus persönlichem Interesse hat die bekannte Richterin und Expertin für Corporate Governance, Monika Roth, kürzlich die Website von Michèle Blöchliger studiert. Unter Interessenbindungen steht, dass sie in den Verwaltungsrat der Schindler Aufzüge AG gewählt worden ist. Die Schindler Aufzüge ist die Schweizer Ländergesellschaft des weltweit tätigen Milliardenkonzerns Schindler. Die Schweizer Tochterfirma hat ihren Sitz im luzernischen Ebikon, während die Muttergesellschaft den Holdingsitz im nidwaldnerischen Hergiswil hat.

Corporate-Governance-Expertin Monika Roth. Bild: Karin Hofer/NZZ

Dass Blöchliger, die seit Juli dieses Jahres Nidwaldner Finanzdirektorin ist, im Verwaltungsrat der Schweizer Tochterfirma von Schindler sitzt, stösst Monika Roth sauer auf: «Dieses Engagement geht gar nicht. Politiker müssen nur schon den Anschein eines Interessenkonfliktes vermeiden. Das zeugt von mangelndem politischem Sensorium», betont Roth. «Es geht nicht an, Regierungsrätin zu sein und gleichzeitig Verwaltungsrätin einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft eines bedeutenden Steuerzahlers im Kanton, in welchem man als Magistratsperson amtet. Das ist sonnenklar», sagt die Juristin.

Blöchliger: «Ein Interessenkonflikt besteht nicht»

Auch Blöchliger ist Juristin, zudem hat sie für die Grossbank UBS lange in der Rechtsabteilung gearbeitet. Sie hat also nicht nur politische, sondern auch ökonomische und juristische Erfahrung. Auf Anfrage erklärt sie: «Im Kanton Nidwalden ist das Regierungsamt ein Hauptamt mit einem Pensum von mindestens 80 Prozent. Nebenberufliche Tätigkeiten sind gemäss dem Regierungsratsgesetz ausdrücklich erlaubt.»

In der Tatsache, dass sie als amtierende Nidwaldner Finanzdirektorin im Verwaltungsrat der Schindler Aufzüge mit Sitz in Ebikon sitzt, sieht sie kein Problem: «Ein Interessenkonflikt besteht nicht. Für ein Unternehmen wie Schindler gelten internationale Steuerregeln, da habe ich als Regierungsrätin überhaupt keinen Einfluss darauf», sagt sie.

«Die Schindler Aufzüge zahlt ihre Steuern im Kanton Luzern und die Schindler Holding kann als steuergesetzlich weltweit regulierter Konzern unmöglich in einem Interessenkonflikt mit einer Nidwaldner Finanzdirektorin stehen.»

Dass Schindler-Patron Alfred N. Schindler gerne die Nähe zur Politik sucht, ist bekannt. So sind neben Blöchliger auch der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki und der Solothurner Mitte-Ständerat Pirmin Bischof Mitglieder des Verwaltungsrats der Schweizer Einheit. Schindler habe sie angefragt, um den Dialog zwischen Politik und Wirtschaft zu verbessern, sagt Blöchliger. Sie betont: «Ich wurde Mitte 2021 von Schindler für das Verwaltungsratsmandat angefragt. Damals war ich noch Gesundheits- und Sozialdirektorin. Erst im März dieses Jahres bin ich schliesslich in den VR der Schindler Aufzüge gewählt worden.»

Erste Sitzung Ende November

Im Handelsregister ist ihr VR-Mandat aber noch nicht ersichtlich, denn sie wird ihre erste Sitzung erst Ende November haben. «Es ist bei Schindler üblich, dass solche Mandate im Anschluss an die erste Sitzung im Handelsregister eingetragen werden.» Im Aufsichtsgremium von Schindler Schweiz ersetzt sie Peter Bergsma, der früher der oberste Konzernjurist bei Schindler war.

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe ihrer Bundesratskandidatur vor drei Wochen war die Wahl in den VR der Schindler Aufzüge noch nicht auf der persönlichen Website oder auf jener des Kantons Nidwalden erwähnt. Seit dem 29. Oktober steht ein entsprechender Eintrag unter Interessenbindungen. Blöchliger erklärt dies damit, dass der Amtsantritt noch nicht erfolgt sei. Sie habe erst am 25. Oktober die Einladung von Schindler für die erste Sitzung vom 25. November erhalten. «Mitglied mit entsprechendem Eintrag im Handelsregister werde ich also erst ab Ende November sein», sagt Blöchliger. Ausserdem sei sie im Verwaltungsrat als Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung vorgesehen.

Abschliessend betont die 55-Jährige, dass sie ihre Mandate sehr sorgfältig auswähle und sie immer auch überprüfe, ob ein möglicher Interessenkonflikt vorliegen könnte: «Ich bin mir meiner Verantwortung sehr wohl bewusst.»

